一線搜查｜3種廚具有毒醫生籲停用　鋁鍋煮食或致腦退化　K Kwong：煮辣麵令鋁離子滲入湯

工欲善其事，必先利其器，想煮好味的餸菜，就需要用到多種廚具輔助。不過，日前有台灣醫生指出，若長期使用3種廚具，就有機會把毒素、細菌吃進體內，甚至導致腦退化。港大化學系博士K Kwong亦曾指出，用鋁鍋烹調韓國辛辣麵或泡菜，可導致鋁離子滲入湯中。即看下文詳情。

鋁鍋煮食可能引致腦退化（Freepik）

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3種有毒廚具專家籲停用

台灣腎臟科醫生顏宗海醫生早前曾在節目中分享廚具安全問題，解構下列3種廚具不應再使用：

【1】鋁鍋

鋁鍋好處是輕便、傳熱快、方便使用。可是長久下去，鋁鍋會釋出污染食材的鋁質，人體吸收後，會經腎臟由尿液排出，但若果沒有洗腎的人，就可能無法排走。當體內累積太多鋁質時，會造成骨病變及腦退化。

【2】生鏽鐵鑊

雖然鐵鑊耐熱性高，較耐用，但家用鐵鑊很多時都會因為使用度不高，而容易氧化生鏽，造成微生物滋生，產生衛生問題。

【3】發霉木砧板

木砧板以重量及耐用見稱，不過在長時間使用下，有機會有刮痕和發霉，即使清潔劑也無法清洗，持續使用後，食材會受霉菌污染。顏醫生建議大家轉用塑膠砧板，除了因為耐用不易藏菌外，PP聚丙稀材質耐熱程度可達攝氏120至130度，處理熱食材完全冇問題。

顏醫生建議大家轉用塑膠砧板（Freepik）

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K Kwong：煮韓國辣麵會令鋁離子滲入湯

香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士），曾在Facebook出文提醒大家慎選平價雪平鍋，皆因製造物料是鋁或平價不銹鋼，如果用來煮酸味或辛辣食物，就會釋出有毒金屬離子，傷害腦部。

他指，不銹鋼在酸性環境（如茄汁、咖哩、醋）會釋出有毒金屬離子，例如「鉻（III）離子」（Cr3+）。而鋁製雪平鍋釋出的鋁離子（Al3+）影響更加嚴重，會傷害腦部，甚至引發「阿茲海默症」（Alzheimer’s disease）。所以，如果用平價雪平鍋烹調韓國辛辣麵或泡菜，可能導致鋁離子滲入湯中。

煮韓國辣麵會令鋁離子滲入湯（freepik）

至於為甚麼可樂罐沒被可樂酸性溶解？K Kwong解釋，鋁罐其實是「怕可樂」，不過罐內壁有一層膠膜防止可樂與鋁罐發生反應，情況有如罐頭蕃茄湯、羅宋湯，含酸的湯罐內都有一層膠膜，防止酸性物質身與金屬罐產生反應。

（全文完）

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