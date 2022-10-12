一線搜查丨八達通逾期換新卡每年扣$20　4大方法Check是否需更換

八達通已經成為香港人生活的一部分，衣食住行都會用到。不過大家要留意是否需要換新卡了！八達通卡有限公司（八達通）宣佈由下月起，將向15年或以上舊卡實施「逾期更換行政費」，以鼓勵客戶依時更換即將失效的八達通卡，否則將會扣除舊卡的餘額和按金。

八達通卡有限公司宣佈實施「逾期更換行政費」。（Cheung Yin＠unsplash）

八達通換卡計劃於2017年首次推出，逐步更換15年以上的八達通，目的是鼓勵客戶為即將失效的八達通卡，更換最新版本，確保獲得更安全和先進的八達通技術，至今已累計更換200萬張舊卡。

3個月通知期內要更換

八達通卡公司表示，將會向舊卡持有人提供為期最少3個月的通知期，當客戶拍卡消費時，會聽到到「嘟～嘟嘟」的提示聲響，提醒客戶換新卡。客戶需要在3個月的通知期內到指定地點更換新卡，舊卡的餘額及大部份八達通服務／優惠都會全數轉移到新卡。3個月的通知期過後，舊卡將會自動失效。

當客戶拍卡消費時，會聽到到「嘟～嘟嘟」的提示聲響，提醒客戶換新卡。（資料圖片）

11月15日生效 每年扣$20

八達通公司推出的「逾期更換行政費」，將於11月15日生效。3個月的通知期過後，客戶仍可在1年寬限期內退回已失效的舊卡，或免費更換新卡。如未在寬限期內退回舊卡或更換新卡，屆時八達通公司將從失效的舊卡餘額及按金中，每年扣除20元的「逾期更換行政費」，直至兩筆款項被完全扣除為止。

如未在寬限期內退回舊卡或更換新卡，屆時八達通公司將從失效的舊卡餘額及按金中，每年扣除20元的「逾期更換行政費」。（八達通網站）

4大途徑Check是否需要更換新卡

八達通公司提醒，客戶可從多個渠道查看是否需要更換新卡：

1. 八達通的相關網頁

2. 「八達通互動語音電話系統」

3. 指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」

【全港「八達通服務站」位置一覽：按此】

4. 若客戶已將八達通登記在八達通App，當相關八達通需要更換時，客戶將會於八達通App收到通知、短訊或電郵通知

客戶可從多個渠道查看是否需要更換新卡。（Cheung Yin＠unsplash）

八達通換卡渠道

需要更換八達通的用戶，可到以下指定渠道更換新的八達通。只需幾個簡單步驟，即可將舊卡的所有資料及大部份八達通服務／優惠自動轉移至新卡上。

八達通換卡渠道一覽。（八達通網站）

可轉移的八達通服務／優惠（如有）

八達通餘額

最近9次消費紀錄

自動增值服務

公共交通費用補貼計劃 #

屋苑／商業大廈／校園門禁系統

校園管理系統

屋苑／商業大廈／校園專用巴士

九巴月票

新渡輪月票／假日來回票

新巴 / 城巴車費優惠

港鐵乘車優惠及服務：

．學生車費推廣計劃 （如適用）

．輕鐵個人八達通積分優惠 （如適用）

．羅湖／落馬洲特惠乘車計劃 （如適用）

．港鐵全月通加強版

．港鐵「即日第二程車費九折」優惠（如適用）

．港鐵特惠站優惠（如適用）

．MTR Mobile 登記賬戶內獎分及已領取的免費車程

# 舊八達通內的公共交通開支記錄及未領取之補貼金額將會轉移至新的八達通，用戶可以於成功更換後的下一個月16日起以新更換的八達通領取相關的補貼金額。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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