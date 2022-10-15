港鐵$2特惠站最新地址2022　八達通一拍即慳　全港40個拍卡點一覽

港鐵$2特惠站2022｜香港交通費昂貴，港鐵及八達通早前推出的「港鐵特惠站」優惠，乘客只要先到特惠站拍一拍八達通再入閘，該程車費即可減$2！除了每天穿山過海上班人士，許多行山人士都會坐港鐵穿梭各區郊遊，想知道附近哪裡有$2特惠站？《有線生活》為你整理最新全港40個「港鐵$2特惠站」的地址，立刻收藏起來！

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港鐵及八達通公司共同開發了「港鐵特惠站」優惠。（FB＠MTR）

港鐵特惠站

「港鐵特惠站」是由港鐵及八達通公司共同開發的優惠，於全港多個地方設立拍卡點。使用成人八達通的人士，只要在特惠站拍一拍卡，再於當天在指定港鐵站入閘即可慳$2，絕對適合經常穿梭全港的上班族和行山人士！此優惠更可與車費扣減優惠（如適用）、轉乘優惠、早晨折扣優惠及全月通加強版連接車程75折優惠同時使用，節省更多！香港的$2特惠站目前已增加至40個，即看詳細地址！

全港多個地方設立拍卡點。（MTR官網）

全港「港鐵特惠站」地址

👉🏻 新界區

👉🏻 九龍區

👉🏻 港島區

👉🏻 亞洲國際博覽館特惠站

新界區

將軍澳站：TKO Spot地下

坑口站：富寧花園商場地下

馬鞍山站：耀安商場地下

恆安站／馬鞍山站：頌安商場地下

第一城站：置富第一城地下

大圍站：美林商場地下；新翠商場地下

火炭站：沙田商業中心地下；穗禾商場地下

葵興站：葵盛東商場地下；葵星中心地下層

荃灣站 / 荃灣西站： 荃新天地－高層地下

荃灣站： 愉景新城L2；大鴻輝（荃灣）中心地下

大窩口站：葵涌商場二樓；悅來坊地下；大窩口第二商場地下

青衣站： 長發街市；青衣市政大廈一樓

只要在特惠站拍一拍卡，再於當天在指定港鐵站入閘即可慳$2。（Unplash圖片）

九龍區

柯士甸站／尖沙咀站：海港城港威商場3樓

尖東站／尖沙咀站：半島中心地下

藍田站：平田商場地下

九龍灣站：企業廣場一樓

彩虹站：彩雲商場三期地下

鑽石山站：鳳德商場二樓

黃大仙站：啟德花園購物商場地下

石硤尾站：白田商場 地下低層第二層

優惠適合經常穿梭全港的上班族和行山人士。（Unplash圖片）

宋皇臺站／土瓜灣站：欣榮商場地下

何文田站：何文田廣場一樓；愛民廣場一樓

何文田站／黃埔站：家維商場（高層地下）

油麻地站：駿發花園商場

旺角站／奧運站／太子站：大角咀市政大廈

南昌站：海盈邨 － 盈昌樓行人通道

南昌站／奧運站：港灣豪庭廣場地下

美孚站：盈暉薈一樓

香港交通費昂貴。（Unplash圖片）

港島區

炮台山站／北角站：和富地庫

上環站：偉利廣場地下

中環站／香港站／上環站：中環至半山自動扶手電梯系統

黃竹坑站：深灣辦公室大樓（鄰近珍寶碼頭）

香港的$2特惠站目前已增加至40個。（Unplash圖片）

亞洲國際博覽館特惠站

除了以上40個港鐵特惠站外，在亞洲國際博覽館亦設有一部$2拍卡站。到亞博參加展覽、欣賞演唱會人士，可以用成人八達通拍一拍，位於博覽館西大堂地下的港鐵特惠站，並於港鐵東涌站入閘，即可慳$2!

（全文完）