淋巴癌｜港男拍片分享抗癌經歷　感恩成為護士願死後捐贈器官｜附4大成因＋5大症狀

30多歲的男護士東東，近日在YouTube頻道「東東雲吞麵-小薯護士」拍片分享患上淋巴癌的經歷和治療過程。東東表示，腋下腫瘤有天突然腫脹發大，捉摸時有疼痛感，恐有蔓延至心包膜危機，在治療期間，他接受了骨髓穿刺檢查、化療、注射升白針等，並向大家講解淋巴癌成因及常見症狀，一旦患上該如何治療。即看下文詳情。

更多健康資訊：

乳癌｜無癌症遺傳基因 28歲女生竟患第二期乳癌

肝癌｜年輕夫妻腹痛揭同患肝癌 醫生：燉排骨加1種食材致癌

淋巴癌細胞有機會轉移到其他器官

護士東東在數月前發現右邊頸部有淋巴粒出現，由於沒有痛楚，所以未有理會。後來，他發現右邊腋下在一晚間突然腫脹發大，捉摸時有疼痛感，於是前往浸會醫院求醫。

醫生診斷後，發現東東腋下的大型淋巴周圍，滿佈一些小型淋巴粒，經化驗證實為淋巴癌第2期。由於淋巴系統遍佈人體全身，會循環走到各部位，所以淋巴癌細胞有機會轉移到其他器官。另外，醫生在進行正電子掃描時，發現東東的心包膜出現異常，一旦心包膜異常是與癌細胞入侵有關，他的淋巴癌期數就有機會由第2期惡化至第4期。

化療最重要留意發燒、紅疹症狀

東東在9月下旬開始接受化療，表示身體出現了一些副作用，包括抵抗力下降、小便變紅、作嘔作悶、生痱滋，精子活躍度下降等，而且期間胃口不好，但仍要少食多餐，維持營養吸收。除此之外，東東需要早晚刷牙，飯後用鹽水漱口，以免生痱滋，亦不能去人多地方，避免細菌感染，最重要留意有否出現發燒、紅疹等症狀，有就盡快求醫。

更多健康資訊：

大腸癌｜42歲男便秘、狂放屁被揭患癌 醫生警告1類屁是先兆

食隔夜菜會致癌？營養師拆解迷思 5類食物千萬別過夜翻熱

「感謝上天讓我成為一位護士」

東東指，他每次出入醫院腫瘤科時，自己都是最年輕一個，但認為上天想透過這次患病經歷，令他豐富自己的醫護知識，將來做一個更好的護士，可以向病人解釋整個抗癌歷程。如果不幸離世，也希望將自己體內健全的器官捐給別人，最後東東表示：「感謝上天讓我成為一位護士。」

甚麼是淋巴癌？

根據仁生腫瘤及癌症中心資料，淋巴癌是一種影響淋巴細胞的血癌，淋巴細胞是白血球細胞，遍布全身，構成免疫系統的一部分，因此身體任何位置都有機會出現淋巴癌。

4大淋巴癌成因

導致淋巴癌的成因包括：遺傳疾病、環境污染、病毒細菌感染、免疫系統失常等等。淋巴癌初期症狀可能不明顯，因此經常被忽視或到後期才被發現，並可能已擴散至骨髓和其他器官，所以，及早診斷及治療相當重要。

5大淋巴癌症狀

香港防癌會指出，淋巴癌病徵有發熱、出汗、消瘦、皮膚瘙癢和疲倦等，倘若癌細胞經已擴散至骨髓，並且損害造血系統時，患者便會出現貧血、瘀腫及感染等現象。

（全文完）