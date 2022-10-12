離鄉別井的故事｜90後女編劇患癌　男友棄高薪陪移民英國養病超感人

曾任職電視台編劇的90後女生Heidi，2年前不幸確診癌症，加上工作壓力，又患上焦慮症，更一度質疑男友Chris的心意。結果Chris與Heidi手牽手克服重重考驗，更毅然移民英國，最近他們接受免費電視節目《離鄉別井的故事》主持簡淑儀訪問，談到當年患病時會否擔心拖累男友，Heidi激動落淚說：「有諗過佢屋企人係咪介意，佢又咁後生，會唔會想佢搵一個更加後生更加健康女仔。」

主持簡淑儀（前一）到訪兩小口位於諾定咸（Nottingham）的家。（開電視節目《離鄉別井的故事》截圖）

英國生活不方便？

Chris與Heidi於2020年移居英國，曾住過倫敦周邊，近半年搬到諾定咸（Nottingham）。這裡生活節奏比起香港慢得多，兩人喜歡這裡城市氣氛有活動、夠年輕，更重要的是有Heidi來到英國認識的一位好友Nigel大力推介，兩人有合作經營YouTube頻道，因此住在同一社區就更方便。

講到英國生活的不習慣，Chris與Heidi和大部份移英香港人都有類似體驗，Chris笑說：「你唔會搵到24小時嘅便利店……初初嚟有小小（唔慣），因為可能半夜三更想買零食，就一定唔會有選擇。」Heidi則表示：「以前喺香港好容易就會嗌到10個8個一齊出嚟玩、打邊爐，呢度可能得一兩個朋友。」有了多次搬屋經驗，兩人也學會很多事要靠自己，Chris表示，曾試過家中「塞渠」，千辛萬苦找了一位師傅上門通渠，對方卻只是倒了一支通渠水，收費70英鎊，即約610港元，之後他便自己到超市買通渠水「自救」，只需3英鎊。

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談到患病時與Chris的關係，Heidi感觸落淚。（開電視節目《離鄉別井的故事》截圖）

曾憂拖累男友

來到英國的種種不便，對於經歷過重重考驗的兩人來說，只不過是生活小瑣事。Heidi接受簡淑儀訪問時表示，兩年前在香港與Chris拍拖時，彼此都忙於工作，一直存在很多誤會，例如自己確診乳癌，Chris都似乎漠不關心，Heidi要自己見醫生面對惡耗，也不敢告訴家人，「Chris見到我光頭先有我真係病咗嘅感覺」。

Chris也表示自己曾反省：「如果我連對女朋友都咁冷血嘅時候，咁我真係一個唔係咁好嘅伴……喺個刻我先意識我，其實我真係好鍾意呢個女仔。」Chris之後每次都陪Heidi化療，又會請假陪她行山養病。Heidi也表示，Chris的父母給予她很大支持，令她非常感動。

被簡淑儀問到有否想過會拖累男友時，她哭着說：「除咗諗佢，諗埋佢屋企人，因為知道佢爸爸媽媽都好想要小朋友，但我呢個病係食咗藥未必會有小朋友……有諗過佢屋企人係咪介意，佢又咁後生，會唔會想佢搵一個更加後生更加健康女仔。」

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兩人移居英國後更加了解對方，感情變得更成熟、更深厚。（開電視節目《離鄉別井的故事》截圖）

移居英國更了解彼此

Heidi受到乳癌和焦慮症困擾其間，有Chris陪伴著克服，當病情好轉，兩人認識到要活在當下，毅然決定移居英國，讓Heidi身心可以靜養。為此Chris放棄了外匯分析員的高薪厚職，Heidi則離開7年的編劇生涯，由決定到落實，只花了一個月。

到了英國後，Heidi形容兩人不再似香港時工作忙碌，有更多時「諗嘢」，兩人雖拍拖多年，但原來彼此有很多誤解，都在英國的「慢活」節奏下經過分享和磨合。Heidi和Chris表示，雖然已移英兩年，但仍在體驗階段，「有機會未必成個人生停留在諾定咸或英國」。

有關Heidi和Chris移居英國的詳細故事👉 可以到網上重溫《離鄉別井的故事》。

免費電視77台《離鄉別井的故事》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：晚上9時

（全文完）

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