喉嚨痛不一定吃藥　醫生教11種自救法　食雪條、飲冰水竟可緩解痛楚？

新冠肺炎喉嚨痛｜相信大家都有試過，當喉嚨痛嚴重時，每吞一次口水都像被刀割一樣，痛得需要食藥舒緩。肯塔基大學醫學院頭頸外科醫生Brett Comer博士指出，我們可以使用一些「家庭療法」來降低痛苦，健康網站《Prevention》就分享了11種喉嚨痛自救方法，大家如果不幸確診或者感冒，都不妨試試。

喉嚨痛不一定要食藥才康復（freepik）

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自救方法1｜鹽水漱口

鹽水除了有助解決引起咽喉刺激的酸味和消除發炎外，還能把感染或刺激物帶離喉嚨，馬里蘭州家庭醫師Mia Finkelston建議，將1/2至1/4小匙鹽溶於240c.c.溫水，每隔1至2小時用鹽水漱口，即能減輕喉嚨不適。

自救方法2｜喝冰飲料

在沒有咳嗽、頭暈等感冒症狀時，喝冰飲料能夠減緩喉嚨痛，平息疼痛所引起炎症，原理如同扭傷腳踝後用冰塊減輕疼痛、防止腫脹一樣。

自救方法3｜食雪條

如果沒有感冒，只是因喉嚨過度使用或胃酸倒流而疼痛，可以食雪條消除發炎。不過要避免選擇令胃酸倒流的柑橘口味，因為這反而會加重症狀。

食雪條可以消除發炎（freepik）

自救方法4｜停吃酸性食物

胃酸倒流是造成喉嚨痛的常見原因，所以應該避免喝氣泡飲料、吃油炸食品及柑橘類水果，包括檸檬、橙。另外，睡前一小時不要進食，以免胃酸倒流。

自救方法5｜吃制酸劑

既然喉嚨痛是由胃酸倒流所引起，那服用制酸劑就可以從源頭解決問題。

自救方法6｜喝薑黃茶

薑黃茶除了可以預防癌症和腦部疾病外，還能抵抗發炎，緩解喉嚨痛。

自救方法7｜服用止痛藥

服用含有布洛芬（ibuprofen）成份的止痛藥，可以緩解腫脹和刺激，有助減輕喉嚨不適。

喉嚨痛應避免食柑橘類水果（freepik）

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自救方法8｜多休息

多休息雖然聽起來很陳腔濫調，但疲憊的身體會令喉嚨痛康復得慢，免疫系統需要時間自我修復，因此充足的睡眠和遠離壓力，絕對有助緩解喉嚨痛。

自救方法9｜少說話

如果你是因為大聲說話而出現喉嚨痛，那最好的方法就是休息少說話，讓疼痛慢慢消退。

自救方法10｜加濕空氣

乾燥空氣會加劇喉嚨痛楚，延長恢復時間，如果洗熱水澡和使用加濕器，即能減輕疼痛。

充足的睡眠和遠離壓力絕對有助緩解喉嚨痛（freepik）

自救方法11｜看醫生

如果試完以上方法都不成功，喉嚨痛持續超過48小時，就可能感染鏈球菌，需要看醫生求診，並服用抗生素或類固醇來緩解喉嚨痛。

（全文完）