脫髮｜女生預防髮線後移　了解甚麼是拔毛癖、休止期脫髮

愛美的女生如果有脫髮問題，必然會是一大打擊。《有線健康》邀請註冊西醫伍文輝，講解女生可能會預到的脫髮原，如「拔毛癖」和「休止期脫髮」，以及這兩種情況的預防方法。

不少女生都盼望擁有又長又健康秀髮。（iStock）

【脫髮】伍文輝醫生於另一篇文章，講述了另外兩個女生脫髮原因，詳看👉👉女生髮線後移可以預防？牽引性脫髮、斑禿是怎樣形成的？

除了上週講過的「牽引性脫髮」及「斑禿」（鬼剃頭），註冊西醫伍文輝表示，「拔毛癖」和「休止期脫髮」也屬於可預防的髮線後移。

甚麼是拔毛癖？

「患者會強迫性地，反覆拔除頭髮、睫毛、眉毛或其他體毛，多見於後枕，亦會造成明顯的前額光禿，若皮膚出現傷口可能會引致細菌感染。」伍醫生表示，「通常從青少年時期開始，常見於10至13歲，是一個終身存在的問題。據統計美國有250萬人可能患有拔毛癖，盛行率約1%。嬰兒也可能容易出現拔毛行為，但通常是輕度的，不需治療也會自行消失。」

拔毛癖在醫學上被分類為衝動强迫性障礙，沮喪或壓力都有可能引發，很多患者在壓力低的環境裏會停止拔毛，感受壓力後又復發，亦會兼患有其他心理疾病例如抑鬱症、焦慮症等。

拔毛癖預防方法

由於患者會隱匿病情，日常生活相當正常，很容易被誤診為其他皮膚病，特徵是脫髮區域不固定、偏於一側手容易接觸到的部位，且斷落的頭髮長短不一。除了及早求醫，更要留意患者是否受同學排斥，或成績家庭是否出現問題。

保持身心健康是護髮首要法則。（iStock）

甚麼是休止期脫髮？

休止期脫髮成因很多，當身體或精神遭受到嚴重刺激壓力，包括高燒、營養不良、厭食、大手術等，頭髮提早進入休止期，基於頭髮的休眠期是四個月，不會即時出現脫髮，延遲到受刺激後四個月，才會有大量性頭髮脫落，髮際線及整體頭髮，會變得稀薄。

斑休止期脫髮預防方法

伍醫生表示，及早找出原因求醫處理，有機會在四個月後重新長出頭髮，完全康復。

醫生伍文輝表示，脫髮並非完全不能預防。（資料圖片）

其他髮線後移的原因，包括女士在幼年或童年時已察覺到的額高、額闊、及M 字額，這類情況有八成是「天生額高」，而不是後天髮線後移。「若在前額或兩側鬢角，對稱或不對稱出現一塊三角形的禿髮區域，側多是『顳側三角形禿髮』。這兩類先性的髮線後移，至今沒有有效預防方法。」伍醫生說。

而額部手術或外傷結疤後的頭皮，由於沒有了毛孔，原本健康的毛囊會被活生生的困死在頭皮下，做成永久性的瘢痕性脫髮，既是意外也很難避免，只有注意小朋友玩耍時的安全，例如踩單車時要帶上頭盔等。

「這三類髮線後移，最簡單的改善方法是以『留海』或向前梳的髮型來遮掩。隨著年齡增長，失髮部位若影響到社交及工作，可以考慮以植髮或仿真紋髮來改善。」伍醫生表示。

（全文完）

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