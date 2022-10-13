日本吉卜力樂園攻略　3大園區還原《千與千尋》場景＋購票方式＋交通　入園必知7件事

日本吉卜力樂園｜由吉卜力工作室設計、位於日本愛知縣長久手市的，全球首個吉卜力樂園（ジブリパーク）將於11月1日正式開幕！ 樂園會分階段開放，五大園區率先開放其中三個，所有設施都會忠實還原作品場景！即將開放的三個園區包括「青春之丘」、「吉卜力的大倉庫」、「龍貓之森」。《有線生活》為一眾吉卜力粉絲整理了遊玩吉卜力樂園的攻略，讓你全心全意投入吉卜力的幻想世界！

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吉卜力樂園是繼三鷹之森吉卜力美術館後，另一個由吉卜力景點。（Ghibli Park官網）

3大園區率先開放 還原《千與千尋》場景

吉卜力樂園由「愛·地球博記念公園」改建而成，即將開放的三個區域包括：匯合《哈爾移動城堡》、《夢幻街少女》、《貓之報恩》的「青春之丘」、以《千與千尋》的場景和建築風格為主題的「吉卜力的大倉庫」，及展現《龍貓》場景的「龍貓之森」。

而另外兩個園區，分別是以《幽靈公主》為主題的「幽靈之鄉」及以《魔女宅急便》和《哈爾移動城堡》為基調的「魔女之谷」，則會於 2023 年秋季興建完成。

吉卜力樂園的地圖，介紹了三個率先開放的園區（Ghibli Park官網）

【1】園區一：青春之丘

位於北面入口附近的「青春之丘」是歡迎大家進入吉卜力世界的地方，這裡設有以19世紀末的空想科學為主題改裝的電梯塔，重現《哈爾移動城堡》及《幻想街少女》場景，更加設有《貓之報恩》中的「貓之事務所」。

青春之丘的概念設計圖，這裡是觀賞全園景色的最佳觀景台。（Impress Watch）

以19世紀末空想科學為主題的電梯塔（Impress Watch）

《夢幻街少女》中出場的地球屋，可以從陽台俯瞰整個吉卜力樂園。（Impress Watch）

在地球屋中可以找到《貓之報恩》男爵的身影。（Impress Watch）

【2】園區二：吉卜力大倉庫

吉卜力大倉庫是由2018年結業的恆溫泳池區域改建，以《千與千尋》中不可思議的風格為街道設計指標，設有吉卜力作品的常設展示室、企劃展示室和約170個座位的映像展示室。大倉庫內亦有遊樂設施、商店、咖啡店等。

吉卜力大倉庫的設計概念圖。（吉卜力主題公園推進課／ (C)Studio Ghibli）

吉卜力大倉庫的中央樓梯，建築風格非常鮮明，是千與千尋中的神之街道。（Impress Watch）

中央樓梯的馬賽克石上藏著一隻煤炭屎鬼！（Impress Watch）

天空之城中的機械兵在門口迎接來賓。（Impress Watch）

天空之城中的飛船出現在現實中，而且機翼真的會動！（関西テレビNEWS）

借東西的小矮人亞莉亞蒂中的場景，有大量色彩繽紛的小道具。（Impress Watch）

湯婆婆坐在偽館長室寫魔法契約，室內裝飾的裝璜極之華麗。（Impress Watch）

絕對要打卡！千尋與無臉男乘電車的一幕，是吉卜力粉絲的集體回憶。（Impress Watch）

紅豬中決鬥的名場面（東海テレビ NEWS ONE）

岸上的波兒中神奇的一幕，如今寫實地呈現出來。（関西テレビNEWS）

天空之城的經典場面。（東海テレビ NEWS ONE）

龍貓中的貓巴士打卡位。（東海テレビ NEWS ONE）

【3】園區三：龍貓之森

龍貓之森以「草子和次子的家」及自然空間為主題而建，穿過森林步道就可以見到龍貓造型的遊樂設施，和姐姐草子和妹妹梅的房子，與電影的設定如出一轍。龍貓之森日文是「どんどこ森」，どんどこ（Dondoko）即是《龍貓》中，草子、次子及龍貓祈求種子發芽時所跳的舞蹈名稱。遊客可以一邊在這裡欣賞田題風景，一邊感受動畫中的世界觀。

只限小朋友可以爬上龍貓的身體！（Impress Watch）

穿過森林步道就可以見到龍貓，和電影的設定如出一轍。（Impress Watch）

龍貓中姐姐草子和妹妹梅的房子，內裡的裝璜也如實呈現電影場景。（Impress Watch）

【4】園區四：幽靈之里（2023年開幕）

幽靈之里就是仿照《幽靈公主》中的蝦夷村落和製鐵場建造，設有體驗學習設施「炭燒小屋」等。還有參照《幽靈公主》中登場的怪物タタリ神（TATARI神）以及巨大山豬乙事主而製造的裝置。

幽靈之里的設計概念圖。（吉卜力主題公園推進課／ (C)Studio Ghibli）

仿照《幽靈公主》中的蝦夷村落和製鐵場建，蝦夷為北海道原住民的名稱（吉卜力主題公園推進課／ (C)Studio Ghibli）

蜘蛛模樣的タタリ神和巨大山豬乙事主都是不少人的恐怖回憶。（吉卜力主題公園推進課／ (C)Studio Ghibli）

【5】園區五：魔女之谷（2023年開幕）

在公園的大草地廣場附近，將會建造以《哈爾移動城堡》及《魔女宅急便》為主題的魔女之谷。這區將為以北歐風格為主，除了小魔女琪琪曾居住的房屋，還會還原哈爾的城堡。

魔女之谷的設計概念圖。（吉卜力主題公園推進課／ (C)Studio Ghibli）

這區將為以北歐風格為主，並設有遊樂場的機動遊戲設施（吉卜力主題公園推進課／ (C)Studio Ghibli）

很快哈爾的城堡就能和大家在現實中見面。（吉卜力主題公園推進課／ (C)Studio Ghibli）

【6】餐飲&手信

餐廳和紀念品商店位於吉卜力大倉庫，這裡不但可以看到在吉卜力電影中非常誘人的食物的模型，更能夠吃到在真實的吉卜力飯！園內的餐廳提供熱食、三文治、甜點和咖啡等等，選擇十分豐富，價錢大概是500-1500日元，以遊樂園來說不算太貴。

《千與千尋》中登場的神的食物，在這裡以食物模型再現。（東海テレビ NEWS ONE）

《風起了》中出場的西伯利亞蛋糕，是一種以卡斯提拉夾著羊羹或紅豆餡製作的日式蛋糕點心。（東海テレビ NEWS ONE）

插著角色小旗的味噌炸豬排。（東海テレビ NEWS ONE）

園內的餐廳提供熱食及三明治，大概500-1500日元，價錢以遊樂園來說不算太貴（関西テレビNEWS）

園內設有紀念品店，可以買到最齊的吉卜力公仔和精品。（関西テレビNEWS）

【7】門票價格&購票方式

門票按三個園區分別收費，要玩齊三個園區最少需要4000日元（Ghibli Park官網）

門票按三個園區分別收費，「青春之丘」、「龍貓之森」成人票價1,000日圓；「吉卜力大倉庫」成人票價2,000日圓、假日2,500日圓，小童半價，3歲以下幼童免費。

吉卜力公園採門票數量限制，「吉卜力大倉庫」平日限售3,500張、休日4,000張，「青春之丘」、「龍貓之森」限制在650至900張之間。

門票銷售採用預約制，分為事前抽選或先到先得式，現時未有計劃推出共通券。購票需要官方指定網站（Boo-Wooチケット）或地點（全國的LAWSON），現時至10月21日售賣2023年1月份的抽選門票。

交通方式

從新幹線名古屋站，乘坐地鐵東山線，再在藤が丘站轉乘電車東部丘陵線，到「愛・地球博記念公園」站下車。（Ghibli Park官網）

電車：從新幹線名古屋站，乘坐地鐵東山線，再在藤が丘站轉乘電車東部丘陵線，到「愛・地球博記念公園」站下車，徒步1分鐘。

巴士：名鐵Bus Center 4樓24號上車點，向『愛・地球博記念公園（ジブリパーク）』方向、中部國際機場1號客運大樓 『藤が丘』經由『愛・地球博記念公園（ジブリパーク）』方向

吉卜力樂園沒有專用停車場，自駕遊旅客要注意。

吉卜力樂園

開園日：2022年11月1日

地址：愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1

時間：10:00~17:00（平日）、9:00~17:00（星期六、日及公眾假期）

休園日：逢星期二

網址：https://ghibli-park.jp/

<全文完>