日本自由行｜東京10大新景點2022　超大Outlet＋澀谷人氣打卡位＋巨型高達

因為疫情關係，相信很多人已經3年未有踏足過日本，當地亦有不少變化。深受港人歡迎的東京，在這段時間亦增添了不少新景點，《有線生活》為大家整合了10大2022必去的東京新景點，當中有熱門打卡點、大型Outlet、主題樂園、博物館等，計劃行程時不妨參考一下。

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疫情關係，很多人已經3年未有踏足過日本，當地亦有不少變化。（freepik）

1. 東京袖珍模型主題樂園「SMALL WORLDS TOKYO」

東京袖珍模型主題樂園「SMALL WORLD TOKYO」，是全球室內最大的袖珍模型主題樂園，園內分為6大區域，以世界小鎮、知名動漫《美少女戰士》和《新世紀福音戰士》等為題，展出縮小至1/80的模型，感覺像置身迷你世界。另外，樂園更可以客製化一個屬於自己的袖珍模型，讓每個人都能夠成為袖珍世界的一份子。

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東京袖珍模型主題樂園「SMALL WORLD TOKYO」，是全球室內最大的袖珍模型主題樂園。（スモールワールズTOKYO）

「SMALL WORLD TOKYO」分為6大區域。（SMALL WORLD TOKYO）

其中一個區域以知名動漫《美少女戰士》為題。（SMALL WORLD TOKYO）

地址：東京都江東區有明1丁目3-33有明物流中心

門票：成人 ¥2700（約$144）／12-17歲 ¥1900（約$102）／4-11歲 ¥1500（約$80）

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2. 富士急樂園「FUJIYAMA Tower」、「FUJIYAMA Slider」

人氣主題樂園「富士急樂園」，設有多個刺激好玩的機動遊戲及遊樂設施，其中超熱門過山車「FUJIYAMA」增設能夠享受刺激空中漫步的展望台「FUJIYAMA Tower」，可以清楚看到富士山美景！另外，又在「FUJIYAMA」新增全長120米的超高滑梯「FUJIYAMA Slider」，只需20秒便能從18層高處滑下，超級刺激！

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人氣主題樂園「富士急樂園」，設有多個刺激好玩的機動遊戲及遊樂設施。（富士急樂園）

過山車「FUJIYAMA」增設能夠享受刺激空中漫步的展望台「FUJIYAMA Tower」。（富士急樂園）

地址：山梨縣富士吉田市新西原5-6-1

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3. 讀賣樂園新園區「SPACE factory」、「HANA・BIYORI」

東京「讀賣樂園」新增全新遊樂區「SPACE factory」，當中有太空船作主題的火箭造型過山車，更有全新跳樓機登場。園內亦新增新型植物園「HANA・BIYORI」，結合了數碼投影藝術及自然花卉，遊客可以不受天氣影響，在館內享受被花海包圍的美好。值得一提的是園內更設有日本第一間花室Starbucks，十分適合打卡。

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有太空船作主題的火箭造型過山車。（讀賣樂園）

東京「讀賣樂園」新增全新遊樂區「SPACE factory」，有全新跳樓機登場。（讀賣樂園）

新型植物園「HANA・BIYORI」，結合了數碼投影藝術及自然花卉。（讀賣樂園）

地址：東京都稲城市矢野口4015-1

門票：成人 ¥5800（約$310）／12-17歲 ¥4600（約$246）／6-11歲 ¥4000（約$214）／3-5歲 ¥2400（約$128）

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4. 橫濱空中纜車「YOKOHAMA AIR CABIN」

2021年開始營運的全新空中纜車「Yokohama Air Cabin」，位於人氣觀光地點橫濱，空中纜車連結了新港運河公園、紅磚倉庫，遊客從JR櫻木町站一出來，就可轉乘空中纜車前往，不但免於步行，更可在纜車上欣賞廣闊的港灣景色，傍晚乘搭景色更美。

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2021年開始營運的全新空中纜車「Yokohama Air Cabin」。（YOKOHAMA-AIR-CABIN）

空中纜車連結了新港運河公園、紅磚倉庫，遊客從JR櫻木町站一出來，就可乘搭。（YOKOHAMA-AIR-CABIN）

地址：神奈川橫濱市中區新港2丁目1番2號

單程門票：成人 ¥1000（約$53）／3-11歲 ¥500（約$27）

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5. 橫濱18米會走動的高達

高達粉絲必去！橫濱山下碼頭有一座18米約6層樓高的真實高達。高達不僅是按照作品中原尺寸打造，而且會走動。另外，遊客可以購買入場券登上「GUNDAM DOCK TOWER」，近距離欣賞這座鋼彈，每日更設有「行走鋼彈」動態表演，絕不能錯過。

橫濱山下碼頭有一座18米約6層樓高的真實高達。（inatomo55＠ig）

高達不僅是按照作品中原尺寸打造，而且會走動。（inatomo55＠ig）

地址：橫濱山下碼頭

門票：成人 ¥1650（約$88）／7-12歲 ¥1100（約$59）

「GUNDAM‐DOCK TOWER」：¥3300（約$176）

6. 澀谷「SHIBUYA SKY」

想飽覽東京景色必去！連接澀谷車站的商場「SHIBUYA Scramble Square」，頂層設有360度露天展望台「SHIBUYA SKY」，擁有東京澀谷360度最高點超遼闊戶外視野，不但能遠眺富士山景，更能一次看到晴空塔、東京鐵塔。觀景台的玻璃角落能看到東京全景，更是熱門打卡位！除了欣賞美景外，更可順道到澀谷百貨公司購物，十分適合放入行程之一。

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連接澀谷車站的商場「SHIBUYA Scramble Square」，頂層設有360度露天展望台「SHIBUYA SKY」。（SHIBUYA SKY）

「SHIBUYA SKY」擁有東京澀谷360度最高點超遼闊戶外視野。（h1_nano＠ig）

觀景台的玻璃角落能看到東京全景，更是熱門打卡位。（u_nonno_m＠ig）

地址：東京都澀谷區澀谷二丁目24-12號

門票：成人－網上購票 ¥1800（約$96）／成人－當天販售 ¥2000（約$107）

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7. 南町田 Grandberry Park Outlet

去東京旅行，怎可以不去Outlet！南町田Grandberry Park Outlet是一座於2019年11月落成的新Outlet。由澀谷出發只需約半小時便到達，交通十分方便。Outlet有230間店舖，當中包括：超人氣的日本品牌「BEAMS」、知名國際品牌「ARMANI」、「COACH」等。而Outlet亦連接著「鶴間公園」和「史奴比博物館」，十分適合一家大細前往。

地址：東京都町田市鶴間3-4-1

南町田Grandberry Park Outlet是一座於2019年11月落成的新Outlet。（Grandberry Park）

而Outlet亦連接著「史奴比博物館」。（nrnr.mook＠ig）

一家大細逛完Outlet，亦可到「史奴比博物館」。（yuicecream1028＠ig）

8. 池袋陽光水族館新展區ー海月空感

位於池袋Sunshine City的Sunshine水族館，增設以水母為主題的全新展區「海月空感」。館內設有日本國內最大的弧形水母全景螢幕，遊客能夠被水母包圍，可以近距離欣賞到水母優雅的姿態，十分療癒。

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位於池袋Sunshine City的Sunshine水族館，增設以水母為主題的全新展區「海月空感」。（Sunshine水族館）

館內設有日本國內最大的弧形水母全景螢幕。（Sunshine水族館）

地址：東京都豐島區東池袋3-1 World Import Mart Building

門票：成人 ¥2400（約$128）／小孩 ¥1200（約$64）／幼兒 ¥700（約$37）

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9. 角川武藏野博物館

位於埼玉縣所澤市的大型複合型設施「角川武藏野博物館」，館內有齊圖書館、美術館與博物館等多項設施，其中由4樓延伸至5樓的「書架劇場」，令人有種被超巨型書架所包圍的感覺，感覺有如置身於電影《哈利波特》場景一樣，可說是博物館內最具代表性的位置，同時亦成為了人氣打卡熱點。

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「角川武藏野博物館」，館內有齊圖書館、美術館與博物館等多項設施。（角川武藏野博物館）

由4樓延伸至5樓的「書架劇場」，令人有種被超巨型書架所包圍的感覺。（角川武藏野博物館）

有如置身於電影《哈利波特》場景一樣，成為了人氣打卡熱點。（角川武藏野博物館）

地址：埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3・11・14

1日門票：成人 ¥27400（約$144）

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10. 浪漫特快博物館

小田急電鐵於2021年開設「浪漫特快博物館」，場內展示了多台列車，亦會播放歷史精華影片。另外亦有一個模仿電車車頭及車身打造出的兒童樂園遊樂場，小朋友可盡情穿梭於不同車廂。遊客能在此更深入了解鐵道公司的營運方式及駕駛員的工作內容，離開前記得要到商店購買限定周邊商品！

小田急電鐵於2021年開設「浪漫特快博物館」，場內展示了多台列車。（ロマンスカーミュージアム）

小朋友可盡情穿梭於不同車廂。（ロマンスカーミュージアム）

地址：小田急小田原線海老名站旁

門票：成人 ¥900（約$48）／小學生 ¥400（約$21）／兒童 ¥100（約$5）

（全文完）