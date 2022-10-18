北海道富良野、美瑛7間酒店　步行1分鐘到車站／免費溫泉／日式旅館／免費停車場

富良野住宿2022｜北海道向來是日本最受歡迎的旅遊目的地之一，位於北海道中心的富良野和美瑛更是旅客必到之處！夏天的薰衣草花田、冬天的浪漫雪景，盛產多樣化的食材、水果。美麗的自然景緻和豐富的天然資源，每年都吸引不少旅客慕名而來。以下5間富良野人氣酒店附有免費溫泉或大浴場，不但鄰近車站，而且每間都提供免費停車場給自駕遊旅客，前往富良野觀光時的必選！

更多日本住宿推薦：

北海道札幌7間新酒店 最平$150！地點方便1分鐘到札幌站／薄野站 設私人桑拿＋日式大浴場🤩

日本北海道滑雪渡假村9間高CP酒店 JR直達+露天溫泉+富士山景觀 二世古、星野、札幌都有🤩

北海道札幌10間近地鐵酒店 3分鐘步行JR＋日式旅館＋溫泉風呂 人均$150性價比超高🤩

【1】新富良野王子大飯店（New Furano Prince Hotel）

新富良野王子大飯店，位在富良野滑雪場的王子滑雪度假村的中心地帶，為 ski-in 和 ski-out 酒店，即住客一出門即到達滑雪場。同時是不少日劇的取景地，例如鄰近的咖啡屋「森之時鐘」就是2005年日劇《溫柔時光》的主要舞台。共有407間客房，設計簡約溫泉區設有室內澡堂、露天溫泉和桑拿，住客可以一邊泡著溫泉，欣賞外面的自然美景。

查看新富良野王子大飯店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

富良野滑雪場有23條滑雪場，有不少比賽盛事在這裡舉行，雪道分有初、高、中三級。（Trip.com）

鄰近的Ningle Terrace 購物區內有一排排木屋造型的商店和餐廳，晚上十分浪漫，是不少人去打卡的熱點。（Trip.com）

設計簡約溫泉區設有室內澡堂、露天溫泉和桑拿，住客可以一邊泡著溫泉，欣賞外面的自然美景。（Trip.com）

房型有雙人房、雙床房（可住最多三人）和套房。（Trip.com）

地址：北海道富良野市中禦料

交通：JR「富良野站」乘搭的士約10分鐘、札幌乘搭免費接駁巴士直達（網上預約）

價錢：約HK$1,300起 / 晚，人均HK$650

查看新富良野王子大飯店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

【2】 富良野自然飯店（Furano Natulux Hotel）

富良野自然飯店在JR「富良野站」對面，僅1分鐘步程。酒店設計簡約時尚，分有本館和別邸，本館提供標準房間，而別邸是在2012年開幕，只有兩間客房，較為寬敞和新淨。同時，酒店有男性和女性的大浴場、岩盤浴和SPA等。本館有雙人房和雙床房，附有獨立浴室；別邸只有兩間雙床客房，寬敞舒適，其中一間甚至附有小廚房。

查看富良野自然飯店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

富良野自然飯店離JR「富良野站」對面僅1分鐘步程（Trip.com）

本館有雙人房和雙床房，附有獨立浴室；別邸只有兩間雙床客房，寬敞舒適。（Trip.com）

酒店有男性和女性的大浴場、岩盤浴和SPA等（Trip.com）

地址：北海道富良野市朝日町1番35号

交通：JR「富良野站」步行1分鐘

價錢：約HK$488起 / 晚，人均HK$244

查看富良野自然飯店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

【3】 富良野自然森林飯店（Hotel Naturwald Furano）

富良野自然森林飯店可以從JR「富良野站」乘搭巴士前往，車程約10分鐘，鄰近滑雪場，在酒店內就有滑雪用品租借，薰衣草也只是20分鐘的車程。這間酒店非常適合親子家庭，除了兒童遊戲室、嬰兒車出借、還提供各種嬰兒用品。酒店房間設計溫馨童趣，客房方面，有單人房、雙床房、三人房和套房(最多可住4人)。溫泉區每日15:00 – 9:00開放，有露天風呂、大浴場、光明石溫泉等，富有美肌的效果。

查看富良野自然森林飯店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

「富良野站」乘搭巴士前往，車程約10分鐘，鄰近滑雪場（Trip.com）

有單人房、雙床房、三人房和套房（Trip.com）

溫泉區每日15:00 – 9:00開放，有露天風呂、大浴場、光明石溫泉等，富有美肌的效果。（Trip.com）

地址：北海道富良野市北の峰町14-46

交通：JR「富良野站」乘搭富良野バスラベンダー号至「ホテルナトゥールヴァルト(HotelNaturwald)站」

價錢：約HK$571起 / 晚（人均HK$285.5）

查看富良野自然森林飯店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

【4】 大雪山白金觀光飯店（Taisetsuzan Shiroganekankou Hotel）

大雪山白金觀光飯店是在美瑛町的人氣白金溫泉酒店，在1979年開業，歷史悠久。位於大雪山國立公園，大自然環繞，並擁有源泉放流式溫泉，溫泉水是芒硝泉，有消除疲勞、治療關節痛的效果。酒店距離JR「美瑛站」約25分鐘車程，前往青池、麓郷之森等亦十分方便。客房有日式客房(可入住2～4人)、雙床房和三人房等，並提供傳統日式料理。白金溫泉區有露天溫泉、室內大浴場等。

查看大雪山白金觀光飯店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

大雪山白金觀光飯是在美瑛町的人氣白金溫泉酒店，在1979年開業，歷史悠久（Trip.com）

客房有日式客房(可入住2～4人)、雙床房和三人房等，並提供傳統日式料理。（Trip.com）

並擁有源泉放流式溫泉，溫泉水是芒硝泉，有消除疲勞、治療關節痛的效果（Trip.com）

地址：北海道上川郡美瑛町白金温泉

交通：JR「美瑛站」駕駛約25分鐘

價錢：約HK$690起 / 晚，人均HK$345

查看大雪山白金觀光飯店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

【5】 湯元白金溫泉飯店（Yumoto Shirogane Onsen Hotel）

湯元白金溫泉飯店是另一間在美瑛町的人氣白金溫泉酒店，已經有超過60年的悠久歷史。酒店離JR「美瑛站」約24分鐘的車程，提供天然的白金溫泉，步行可到白鬚瀑布，並有免費接駁車前往青池。客房分為本館客室、本館特別室和別館客室。白金溫泉有露天溫泉和大浴場。餐飲提供傳統的會席料理，每道菜都十分精緻。

查看湯元白金溫泉飯店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

另一間在美瑛町的人氣白金溫泉酒店，已經有超過60年的悠久歷史。（Trip.com）

提供天然的白金溫泉，步行可到白鬚瀑布，並有免費接駁車前往打卡勝地「青池」（Trip.com）

餐飲提供傳統的會席料理，每道菜都十分精緻。（Trip.com）

地址：北海道上川郡美瑛町字白金

交通：JR「美瑛站」駕駛約24分鐘

價錢：約HK$820起 / 晚，人均HK$410

查看湯元白金溫泉飯店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

【6】富良野拉維斯塔温泉酒店（La Vista Furano Hills Hot Springs）

於2019年新開的 LA VISTA Furano Hills 是日本連酒店集團旗下的成員，位置距離JR「富良野站」只有3分鐘步程，附近有不少食肆、商店，夏季前往富田農場欣賞薰衣草花田亦只是4個車站的距離，沿著JR富良野線也可以輕鬆到達四季彩之丘、美瑛等地，地理位置優越。

住客可以免費使用位於9樓的天然溫泉「紫雲之湯」，每日15:00～翌日10:00可以無限次使用！溫泉採用男女分開浸浴的設計，均設有室內大浴場、露天風呂、按摩浴池，而且更衣室配備了齊全的個人衛浴用品、護膚品、連風筒也是Dyson的。天氣好的時候，在露天風呂能眺望180度富良野景色。酒店提供三個貸切風呂（私人風呂）租用，各有特色。

查看富良野拉維斯塔温泉酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

位置距離JR「富良野站」只有3分鐘步程，附近有不少食肆、商店（Trip.com）

住客可以免費使用位於9樓的天然溫泉「紫雲之湯」，每日15:00～翌日10:00可以無限次使用！（Trip.com）

酒店提供三個貸切風呂（私人風呂）租用，各有特色。（Trip.com）

酒店提供豐富自助式早餐＋免費拉麵宵夜。（Trip.com）

地址：北海道富良野市朝日町5-14

交通：JR「富良野站」步行約3分鐘（由札幌出發車程約3小時）

價錢：約HK$406起 / 晚，人均HK$203

查看富良野拉維斯塔温泉酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

【7】穆林富良野酒店（Hotel Munin Furano）

穆林富良野酒店距離富良野JR站只需8分鐘路程，前往滑雪場只需徒步5分鐘，更提供儲物櫃存放滑雪板和滑雪板，非常方便滑雪客。以北歐自然木質風格佈置房間，予人舒適的感覺。提供自助式早餐，招牌菜是荷蘭寶貝鬆餅（Dutch baby pancake），住客可以自己配搭水果和醬料，十分有趣。附帶大浴場和半露天風呂，可以邊浸浴邊看雪景。

查看穆林富良野酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

穆林富良野酒店距離富良野JR站只需8分鐘路程，前往滑雪場只需徒步5分鐘（Trip.com）

附帶大浴場和半露天風呂，可以邊浸浴邊看雪景。（Trip.com）

提供自助式早餐，招牌菜是荷蘭寶貝鬆餅 (Dutch baby pancake)，住客可以自己配搭水果和醬料。（Trip.com）

地址：北海道富良野市北の峰町10-23

交通：從JR富良野站開車約8分鐘、從JR富良野站乘坐富良野巴士ラベンダー号「基線」下車步行約3分鐘

價錢：約HK$535起 / 晚，人均HK$267.5

查看穆林富良野酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

<全文完>