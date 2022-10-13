離鄉別井的故事｜棄中學教師職移民英國　港男110萬買500呎樓：香港只買到廁所

於香港任職中學教師的Roby去年移民英國，到不少香港人選擇落腳的曼徹斯特（Manchester）。最近他接受免費電視節目《離鄉別井的故事》主持簡淑儀（Jessica）訪問，透露自己當年未出發、先買樓，110萬買下近市中心的500呎單位，形容「香港應該只係買到廁所！」Roby又提到離開香港的原因，以及在英國的生活情況，即睇下文！

Roby一個人住500呎單位，非常舒適自在。（開電視節目《離鄉別井的故事》截圖）

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遙距買樓一度擔心是騙局

Roby原是中學教師，任教經濟科，一年多前辭去穩定又高薪的職業，決心移民英國，「好多人問我點解揀曼徹斯特，我都會答佢我鍾意曼聯！」Roby形容「自己係一個好憎搬屋嘅人」，加上曼市樓價相對倫敦便宜，因此一早便決定買樓而不是租住。2021年3月獲批簽證後，Roby即時「做功課」，希望在7、8月出發前，買心水單位。現在回想起來，他笑說當時會覺得「唔係好實在」，他說：「當時會幻想會唔會係一個局嚟，會唔會嚟到佢又扮埋地產經紀又扮埋律師，搞一大輪其實係冇呢個單位存在嘅，會有呢啲胡思亂想。」

Roby單位光線充足，非常明亮。（開電視節目《離鄉別井的故事》截圖）

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放棄教職嘗試創業

結果Roby當然沒有被騙，而是以110萬港元買下約500呎單位，一房一廳，主持簡淑儀都大讚闊落又舒適，Roby更笑說，同樣價錢「香港應該只係買到廁所」。Roby所選地點走路到市中心只需半小時，到愛隊所在的奧脫福球場更只需20分鐘路程，他形容當地有多個住宅項目動工，非常有潛力。

有了遙距買樓的經驗，Roby體會到移民港人物色單位時的徬徨和困難，「要有人幫喺當地睇樓同跟進過程，言語相通會清楚啲」，因此他註冊公司，替移英港人擔任中介橋樑角色。被簡淑儀問到有沒有想過到英國繼續教書，Roby表示曾了解過，如要到英國任教，需要花2萬英鎊修讀英國教育學碩士證書，就算之後覓得教職，也要從新教師做起，但英國教師薪酬遠不如香港，因此打消念頭。

講到英國生活，Roby承認有情緒低落時候。（開電視節目《離鄉別井的故事》截圖）

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移民原因：香港生活不開心

放棄穩定又高薪職業，去到陌生城市居住，Roby表示，原因是在香港生活不開心。一方面是過去兩年香港大環境因素，另一方面是因為離婚，「想試下擺低晒以前，無論係同前妻嘅嘢，以前喺香港發生嘅嘢。」來到英國初時，Roby表示有情緒低落時候，「特別英國冬天好難捱，又早天黑，天氣又差」，後來多與朋友聚會和結伴出遊，便會有開心的時候。

當然唔會好假咁話俾你聽，嚟到英國一定好開心，絕對唔會，如果有香港朋友想過嚟，亦都唔好抱呢個好假嘅期望，嚟到一個新地方一定有好多挑戰好多困難，就睇你點克服同點調整自己嘅心態。 Roby

Roby記得當年母親曾問他：「咁你去到英國你覺得你會唔會開心？」Roby當時回答：「我好誠實咁答佢，其實我喺香港都唔開心。」簡淑儀問他現在開心嗎？他笑說：「一半一半啦！」Roby又提到：「有時都會問自己：『我喺呢邊咁辛苦其實為啲咩呢？』有時係會有啲負面情緒彈出嚟。」而移民英國最大遺憾是無法陪伴父母身邊，未能為父母盡一份孝心，有關Roby移居英國的詳細故事👉 可以到網上重溫《離鄉別井的故事》。

免費電視77台《離鄉別井的故事》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：晚上9時

（全文完）

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