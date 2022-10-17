食物中毒｜女網紅食生醃海鮮中毒險死　半夜突昏迷、抽搐送院｜附5招安全食海產

不少港人出外旅遊時，都喜歡嘗試特色菜式，例如韓國醬油蟹和泰國生醃海鮮。不過，日前有名網紅在泰國旅居時，因為進食路邊攤檔生醃海鮮，而導致食物中毒，引發昏迷、抽搐、失去意識等症狀，差點喪命。

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進食生醃海鮮後兩度昏倒及失去意識

台灣網紅「悉尼失踪人口西西」（西西），日前在社交平台小紅書拍片指，自己於曼谷唐人街以約100元人民幣買了數份生醃海鮮，打算回酒店大飽口腹，起初她還在鏡頭前吃得津津有味，不過到半夜凌晨3時，突然開始感到劇烈肚痛，不斷想作嘔，無法開口說話及行走，期間更兩度昏倒和失去意識，丈夫見狀立即報警救助，把西西送院治療。

西西於曼谷唐人街買了數份生醃海鮮（小紅書）

西西半夜突然開始不適（小紅書）

最壞狀況可致腦內有寄生蟲

在送醫治療時，西西表示自己突然有陣強烈作嘔感覺，不過尚未嘔東西出來就再次昏倒。經醫生詳細檢查後，發現西西是因為食物中毒而引起癲癇抽搐，腦裡也有異常狀況，最壞可能是有寄生蟲。她形容自己除了眼睛可以打開之外，全身沒有力氣，有種快死的感覺，呼籲各位不要再生吃海鮮。另外，由於西西沒想到購買醫療保險，因此現在已花接近1萬人民幣作住院費，確實得不償失。

西西經歷了3次昏迷（小紅書）

呼籲各位不要再生吃海鮮（小紅書）

食安中心5大安全食海鮮方法

根據香港食安中心資料，未經煮熟的魚和螃蟹或含致病菌和寄生蟲，而介貝類則較常受致病菌和病毒污染，若果想減低食物寄生蟲風險，有下列5個方法：

把供生吃的魚類以-20°C或以下氣溫冷凍7天，或在-35°C冷凍約20小時，以消滅寄生蟲。

相對野生捕撈，在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類（例如養殖的三文魚），感染寄生蟲的風險可有效地得以控制。

不想從水產感染寄生蟲，最好是吃徹底煮熟的水產。

高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士，不應吃未經徹底煮熟的水產。

以酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒等醃製海鮮，並不能殺死有害微生物和寄生蟲。

（全文完）