一線搜查｜港男同巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　手掌傷口超長要縫針｜食安中心5貼士提防食肉菌

香港人愛吃海鮮，但海鮮如果處理不當，不單進食後可能不適，連接觸都有可能受傷，如果感染食肉菌更足以致命！近日網民購買如人手臂般大隻的瀨尿蝦開餐，捉住瀨尿蝦打卡拍照時，卻被瀨尿蝦擊傷，於手掌造成長長傷口，要入院治療並縫針。

斑馬瀨尿蝦體型巨大，是香港人嗜吃的名貴海鮮之一。（FB群組＠香港街市魚類海鮮研究社）

欲捉住打卡被擊傷

10月16日，有網民在Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」上載一則帖文，寫道：「引以為鑑，瀬尿蝦的殺傷力不容忽視。我只可以示範一次！ 」從網民上載的照片中看到一隻手臂般長的巨型瀨尿蝦，和一隻縫了針的嚇人傷口的手掌，原來他在處理瀨尿蝦時受傷。此巨型瀨尿蝦，因身上斑紋名為「斑馬瀨尿蝦」。事主提到自己本想捉住牠拍照，並已戴上開蠔手套，但還是不幸被瀨尿蝦的雙臂所傷，遺下超長傷口。

手臂般長的巨型瀨尿蝦。（FB群組＠香港街市魚類海鮮研究社）

事主提到自己本想捉住牠拍照，不幸被雙臂傷到，遺下超長傷口。（FB群組＠香港街市魚類海鮮研究社）

斑馬瀨尿蝦－海洋中最強攻擊手

根據網上資料，瀨尿蝦又稱「螳螂蝦」，因其前臂攻構造與螳螂相似，同樣擊力強，被稱海洋中最強攻擊手。牠的雙鉗呈螳螂臂的鎌刀狀，更可以用「螳螂刀」打碎肉蟹殼覓食。街市及酒樓經常會見到斑馬瀨尿蝦被獨立「包裝」在膠樽內，原因瀨尿蝦生性兇猛，如果整批瀨尿蝦存放，往往會互相攻擊，導致支離破碎。

斑馬瀨尿蝦的雙鉗呈螳螂臂的鎌刀狀。（FB群組＠香港街市魚類海鮮研究社）

網民分享受傷經歷

帖文引來大批留言討論，不少人祝福事主早日康復。有網民留言表示事主其實已算幸運，自己20年前有朋友跟事主遭遇同樣事件，一星期後已經不幸離世。亦有網民憶述：「曾經在處理斑馬瀬尿蝦時，牠突然掙扎並彈了一下，我的手指亦縫了3針，自此便非常小心。」、「上次我的朋友隔著一個很厚的透明膠袋拍照，豈料牠突然飛出來鉗了他一下，手指差點便少去一截，之後休養了差不多一年。」。

帖文引來大批留言討論，不少人祝福事主早日康復。（Unplash圖片）

處理海產小心食肉菌

處理海產被刺傷、割傷，最怕是感食肉菌，因為隨時要截肢保命。根據食安中心資料，俗稱食肉菌的創傷弧菌，是一種棲息於和暖海水和河口中的細菌。由於蠔等雙殼貝類軟體動物需以過濾方式進食，而海水中的細菌會在其體內積聚，可能含有大量食肉菌。而食肉菌可通過食物或傷口造成感染，除了進食生／未經煮熟的受污染海鮮外，處理生的海鮮時遭割傷、有外露傷口並接觸到海水等，都有可能受到感染。

食肉菌可通過食物或傷口造成感染。（Unplash圖片）

安全處理海產5貼士

食安中心建議不論是健康或高危人士，在處理生的海鮮例如魚或貝類時，都應留意以下事項：

1.須好好保護皮膚措施，例如戴上保護手套。

2.如被生的海鮮所傷，應盡快以肥皂和水清洗傷口。

3.若受傷後出現任何感染症狀，例如皮膚紅腫、疼痛的情況越來越嚴重，應立即就醫治療。

4.須用防水膠布或手套蓋好手上的瘡或傷口。

5.應避免讓傷口觸及到海水／從海中捕獲的新鮮海產。

（全文完）

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