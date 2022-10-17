一線搜查｜港男驚見羽絨變床蝨竇　狂丟家俬仍難斷尾　專家揭高危匿藏位＋2大滅蝨法

床蝨出名難以消滅，而且非常擾人。日前，一名男網民在網上發文大呻，指家中出現床蝨，無論是竹蓆、傢俬、衣服外套都有蹤影，令他大感困擾。後來他發現原來是一件羽絨背心外套成為床蝨的巢穴，更有一堆蝨卵，即使已扔掉不少傢俱，兼使用滅蝨藥，卻仍未「斷尾」。滅蟲專家Henry接受《一線搜查》訪問時表示，如發現床蝨超過半個月以上，應盡快尋找滅蟲公司幫忙，否則情況變得嚴重，會更難處理。他亦分享了2大滅蝨方法和床蝨匿藏的高危位置，即睇下文。

男網民指家中一件羽絨背心外套成為了床蝨巢穴。（Allen Chang＠FB）

驚見羽絨成為床蝨巢穴

該名男網民在Facebook群組「床蝨疑問及討論區」發文，指家中一件羽絨背心外套成為了床蝨巢穴，從照片可見，有一隻已成蟲的床蝨在外套上爬行，而外套腋窩位置更有一堆蝨卵，十分恐怖。他指已即時將外套丟棄，為怕連累鄰居，有預先包好及噴滅蝨劑，「基本禮儀都識嘅，噴晒蝨水，包到實晒仲貼埋張紙寫住先掉嘅」。

外套上有一隻已成蟲的床蝨在外套上爬行，而腋窩位置更有一堆蝨卵。（Allen Chang＠FB）

狂丟家俬仍無用 港男超崩潰

惟床蝨問題仍未能解決，他其後亦從竹蓆中發現床蝨，他表示：「竹蓆是藏蝨嘅好地方，用熱水浸咗張竹蓆，出咗5，6粒床蝨，好黐線。」他後來又再將家中的梳化、鞋櫃和衣櫃丟棄，並且使用了多種方法自行滅蝨，例如滅蝨藥、熱風槍、用熱水浸泡衣服、在椅腳貼雙面膠紙等，但都未能將床蝨杜絕，並表示：「雖然隔幾日就見有床蝨屍體，但夜晚瞓覺總是覺得有嘢爬上來，令人好崩潰。」

男網民曾用熱水浸泡衣服，但都未能將床蝨杜絕（freepik）

網民直指情況嚴重 勸找滅蟲公司

不少網民留言直指事主家中的蝨患問題十分嚴重，建議他立即尋找滅蟲公司處理，「相信只是冰山一角，已入侵你的地方」、「我之前都係喺衫搵到，又係羽絨，佢哋藏晒喺摺位、頸位、衫腳、拉鏈邊」、「情況好嚴重，夜晚應該會幾難捱」、「好多蛋啦，搵專業人士先幫到你」、「原來會一次過生咁多粒蛋喺同一個位，加油呀你，長期戰鬥」。

有網民留言指自己亦曾在羽絨發現床蝨。（freepik）

專家分享2大滅床蝨方法

滅蟲專家Henry接受《有線生活》訪問指，床蝨即是木蝨，又稱為臭蟲，「床蝨是很親近人類的生物，有可能會依附在衣物上，如沒有發現，就會因此將床蝨帶回家中。」

床蝨即是木蝨，又稱為臭蟲。（資料圖片）

Henry提供2大滅床蝨方法，他指，如家中出現床蝨，可以用高於攝氏60度的熱水浸泡衣物、床單等物件，維持每星期清洗一次。另外，亦可購買DE粉（矽藻土）灑在隙縫位置，但份量不宜太多，否則人體有機會吸入或令眼部不適。不過，Henry強調以上方法雖然有驅趕蝨作用，但「治標不治本」，並且只適用於床蝨情況輕微的個案。

用高於攝氏60度的熱水浸泡衣物、床單等物件，維持每星期清洗一次。（freepik）

Henry建議，如果家中出現床蝨逾半個月以上，最好還是尋找滅蟲公司處理，「若超過15日至1個月，應盡快尋找滅蟲公司幫忙，這時候還可以處理，否則情況變得嚴重，便可能要施行多次滅蟲工序和丟棄傢俬，才能將床蝨清走。」

床蝨7大高危匿藏位置

床蝨容易傳播，而且初時被入侵不易發現它們的蹤跡，Henry又提醒，床蝨多數匿藏在床架、床褥、枕頭邊、毛公仔、牆身裂縫、梳化和窗簾等，這些都是「床蝨熱點」，大家要小心。

滅蟲專家指，梳化和窗簾等，都是「床蝨熱點」。（freepik）

（全文完）

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