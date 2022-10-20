北海道登別8間溫泉旅館推介　房內私人風呂／一泊二食／日式旅館／無邊際浴池／無敵海景

北海道登別住宿2022︱登別溫泉是日本著名溫泉之一，鄰近史前火山地獄谷，其噴出的泉源造就了今日多間溫泉旅館在此營業。登別溫泉周邊的景點有購物美食街登別溫泉街，或沿著登別地獄谷，散步到奧之湯、大湯沼等。今次介紹8間北海道登別溫泉住宿，不但交通方便，更可以在露天風呂欣賞絕美景色。

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【1】登別溫泉第一瀧本館 (Noboribetsu Onsen Dai-ichi Takimotokan)

登別溫泉裏最有名、最古老的溫泉飯店，地點在溫泉街旁，步行可到巴士站，十分方便。1,500坪的超大浴場正對著地獄谷，露天風呂亦可以欣賞到地獄谷的絕美景色。共有35座浴槽，設有旋轉滑水道室內游泳池，非常適合親子旅遊入住。擁有5種泉水：硫磺泉、芒硝泉、酸性綠礬泉、食鹽泉、碳酸氫鈉泉，可以治療皮膚病、濕疹、手腳冰冷等問題。

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客房有日式客房、和洋客房、愛犬客房等設計，房內沒有附私人風呂。（Trip.com）

露天風呂亦可以欣賞到地獄谷的絕美景色（Trip.com）

泉水可以治療皮膚病、濕疹、手腳冰冷等問題（Trip.com）

凡入住客房都附有一泊二食的方案，可以選擇高級的懷石料理，或是提供松葉蟹、牛排、當季哈密瓜等的自助晚餐。（Trip.com）

地址：北海道登別市登別溫泉町55番地

交通：JR「登別站」乘搭道南巴士至「第一瀧本前站」步行約1分鐘

機場交通：新千歲機場乘搭道南巴士「高速登別溫泉機場號」至第一瀧本館

價錢：約HK$1006起 / 晚，人均HK$503起

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【2】登別麻火若巴酒店 (Hotel Mahoroba)

登別人氣溫泉旅館，房間以日式客房為主，塌塌米設計，日式和室都十分廣闊，部分房型內附私人風呂。另外亦有和洋房型。整個登別溫泉最大的浴場，樓高2層，多達31個浴池，提供4種溫泉：酸性鐵泉、單純硫黃泉、食鹽泉、硫黃泉。有治療神經痛、關節痛、皮膚病、肌肉痛等功效。

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日式和室都十分廣闊，另外亦有和洋房型（Trip.com）

部分房型內附私人風呂（Trip.com）

提供4種溫泉：酸性鐵泉、單純硫黃泉、食鹽泉、硫黃泉，溫泉有治療神經痛、關節痛、皮膚病、肌肉痛等功效（Trip.com）

送題晚餐可以享用到北海道三大蟹：毛蟹、松葉蟹、帝王蟹！還可以吃到各種登別漁港的海鮮，鮮味十足！（Trip.com）

地址：北海道登別市登別温泉町65

交通：道南巴士(班次表)「登別溫泉站」步行3分鐘

機場交通：新千歲機場乘搭道南巴士至「登別溫泉站」步行3分鐘

價錢：約HK$1420起 / 晚，人均HK$710起

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【3】古川心之海别墅酒店 (Kokorono Resort Umino Bettei Furukawa)

建於海岸邊，以無敵海景為賣點。雖然酒店交通不算方便，但酒店有提供接送車在「登別站」接送。酒店一共有30間客房，11種設計，從房間內都可以眺望到遠處景色。溫泉方面，設有露天風呂、貸切風呂，及看到無敵海景的無邊際浴池！料理選用白老牛和當地產的蔬菜等白老產食材，菜單使用當季食材，四季都不一樣。

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古川心之海别墅酒店建於海岸邊，以無敵海景為賣點。（Trip.com）

從房間內都可以眺望到遠處景色（Trip.com）

溫泉方面，設有露天風呂、貸切風呂，及看到無敵海景的無邊際浴池（Trip.com）

料理選用白老牛和當地產的蔬菜等白老產食材（Trip.com）

地址：北海道白老郡白老町虎杖浜289-3

交通：JR「登別站」乘搭酒店接駁車

機場交通：新千歲機場乘搭道南巴士至「登別站」，轉乘酒店接駁車

價錢：約HK$2079起 / 晚，人均HK$1039.5起

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【4】旅亭花遊樂 (Hotel Hanayura)

旅亭花遊樂位置很不錯，走路就能夠到附近重要的景點。飯店有可以說中文的服務人員。擁有2種泉水，泉水呈乳白色，有治療神經痛、肌肉酸痛等效果。客房共有37間，一律採用和式設計，除了標準和室客房之外，還有附有露天風呂的客房，可以在房內享受天然硫磺泉露天風呂。晚餐可以享受到標準的日式精緻的懷石料理和日式的服務。

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客房共有37間，一律採用和式設計（Trip.com）

除了標準和室客房之外，還有附有露天風呂的客房（Trip.com）

擁有2種泉水，泉水呈乳白色，有治療神經痛、肌肉酸痛等效果（Trip.com）

地址：北海道登別市登別温泉町100

交通：JR「登別站」乘搭道南巴士(班次表)至「登別溫泉巴士站」步行7分鐘

機場交通：新千歲機場乘搭道南巴士「高速登別溫泉機場號」至「登別溫泉巴士站」步行7分鐘

價錢：約HK$2508起 / 晚，人均HK$1254起

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【5】登別石水亭 (Noboribetsu Sekisuitei)

歷史悠久的溫泉旅館，提供往返JR札幌站的免費接駁車，來往新千歲機場則是付費（500日圓）。一共有248間客房，客房有和室、洋和、和洋室等設計，部份房間附私人溫泉。溫泉方面，有大浴場、空中露天風呂、私人的貸切風呂等，泉水具有新陳代謝、治療濕疹、皮膚炎等效果。晚上在大廳會遊戲給旅客一同遊玩，還會提供免費的宵夜拉麵。

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客房有和室、洋和、和洋室等設計（Trip.com）

部份房間附私人溫泉（Trip.com）

溫泉方面，有大浴場、空中露天風呂、私人的貸切風呂等（Trip.com）

地址：北海道登別市登別温泉町203-1

交通：JR「登別站」乘搭道南巴士(班次表)至「登別温泉ターミナル站」步行3分鐘

機場交通：新千歲機場乘搭酒店接駁車前往

價錢：約HK$1306起 / 晚，人均HK$653起

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【6】登別望樓NOGUCHI酒店 (Boro Noguchi Noboribetsu Hotel)

以和式摩登風設計的溫泉酒店，有別於一般的和式旅館，裝潢極具設計感。不過要留意，登別望樓NOGUCHI酒店只招待13歲以上的人入住。全部房間面積都有50平方米以上，並都附有展望風呂。登別溫泉的乳白色硫黃泉，露天風呂日間可以欣賞到自然美景，夜晚則可以看到滿天星空。料理選用來自登別、北海道各地的時令食材製作，擺盤十分講究的和洋會席料理。

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以和式摩登風設計的溫泉酒店，有別於一般的和式旅館（Trip.com）

登別望樓NOGUCHI酒店只招待13歲以上的人入住（Trip.com）

全部房間面積都有50平方米以上，並都附有展望風呂（Trip.com）

料理選用來自登別、北海道各地的時令食材製作，擺盤十分講究的和洋會席料理。（Trip.com）

地址：登別市登別温泉町200番地1

交通：道南巴士(班次表)「足湯入口站」步行1分鐘

機場交通：新千歲機場乘搭酒店接駁車前往

價錢：約HK$3903起 / 晚，人均HK$1951.5起

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【7】御宿清水屋溫泉旅館 (Oyado Kiyomizuya Onsen)

傳統的日式溫泉旅館，步行可到附近的溫泉街，總共有41間客房，房型有和室、和洋室，全部都附有獨立浴室，以及旅館會提供接駁車在「登別溫泉站」接送。大浴場的泉水採用源泉100%的登別溫泉，更設有露天風呂，溫泉浴場24小時開放，每天21:00～21:30暫時關閉互換男女湯。早晚餐都可以選擇在房間裡吃，使用當地海鮮和蔬菜製作，亦可加錢升級至和牛套餐。

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傳統的日式溫泉旅館，步行可到附近的溫泉街（Trip.com）

總共有41間客房，房型有和室、和洋室，全部都附有獨立浴室（Trip.com）

大浴場的泉水採用源泉100%的登別溫泉，更設有露天風呂（Trip.com）

早晚餐都可以選擇在房間裡吃，使用當地海鮮和蔬菜製作，亦可加錢升級至和牛套餐。（Trip.com）

地址：北海道登別市登別温泉町173番地

交通：道南巴士(班次表)「足湯入口站」步行1分鐘

機場交通：新千歲機場乘搭道南巴士至「登別溫泉站」，轉乘酒店接駁車前往

價錢：約HK$1632起 / 晚，人均HK$816起

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【8】登別格蘭酒店 (Noboribetsu Grand Hotel)

歷史悠久，有200多間客房，位於「登別溫泉巴士總站」的對面，交通十分方便。客房類型有日式客房、洋式客房，面積十分廣闊。庭園露天風呂有瀑布，一年四季看到的景色都不一樣，泡澡區域24小時開放。一泊二食的食物選擇都很多，十分超值。

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歷史悠久，有200多間客房，位於「登別溫泉巴士總站」的對面，交通十分方便。（Trip.com）

庭園露天風呂有瀑布，一年四季看到的景色都不一樣（Trip.com）

一泊二食的食物選擇都很多，十分超值。（Trip.com）

地址：北海道登別市登別温泉町173番地

交通：道南巴士(班次表)「登別溫泉站」

機場交通：新千歲機場乘搭道南巴士至「登別溫泉站」

價錢：約HK$1383起 / 晚，人均HK$691.5起

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（全文完）