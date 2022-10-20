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北海道登別8間溫泉旅館推介　房內私人風呂／一泊二食／日式旅館／無邊際浴池／無敵海景

北海道登別8間溫泉旅館推介　房內私人風呂／一泊二食／日式旅館／無邊際浴池／無敵海景

北海道登別住宿2022︱登別溫泉是日本著名溫泉之一，鄰近史前火山地獄谷，其噴出的泉源造就了今日多間溫泉旅館在此營業。登別溫泉周邊的景點有購物美食街登別溫泉街，或沿著登別地獄谷，散步到奧之湯、大湯沼等。今次介紹8間北海道登別溫泉住宿，不但交通方便，更可以在露天風呂欣賞絕美景色。

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旅客可以沿著登別地獄谷，散步到奧之湯、大湯沼等景點
旅客可以沿著登別地獄谷，散步到奧之湯、大湯沼等景點（[email protected]
  1. 登別溫泉第一瀧本館 (Noboribetsu Onsen Dai-ichi Takimotokan)
  2. 登別麻火若巴酒店 (Hotel Mahoroba)
  3. 古川心之海别墅酒店 (Kokorono Resort Umino Bettei Furukawa)
  4. 旅亭花遊樂 (Hotel Hanayura)
  5. 登別石水亭 (Noboribetsu Sekisuitei)
  6. 登別望樓NOGUCHI酒店 (Boro Noguchi Noboribetsu Hotel)
  7. 御宿清水屋溫泉旅館 (Oyado Kiyomizuya Onsen)
  8. 登別格蘭酒店 (Noboribetsu Grand Hotel)

【1】登別溫泉第一瀧本館 (Noboribetsu Onsen Dai-ichi Takimotokan)

登別溫泉裏最有名、最古老的溫泉飯店，地點在溫泉街旁，步行可到巴士站，十分方便。1,500坪的超大浴場正對著地獄谷，露天風呂亦可以欣賞到地獄谷的絕美景色。共有35座浴槽，設有旋轉滑水道室內游泳池，非常適合親子旅遊入住。擁有5種泉水：硫磺泉、芒硝泉、酸性綠礬泉、食鹽泉、碳酸氫鈉泉，可以治療皮膚病、濕疹、手腳冰冷等問題。

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客房有日式客房、和洋客房、愛犬客房等設計，房內沒有附私人風呂。
客房有日式客房、和洋客房、愛犬客房等設計，房內沒有附私人風呂。（Trip.com）
露天風呂亦可以欣賞到地獄谷的絕美景色
露天風呂亦可以欣賞到地獄谷的絕美景色（Trip.com）
泉水可以治療皮膚病、濕疹、手腳冰冷等問題
泉水可以治療皮膚病、濕疹、手腳冰冷等問題（Trip.com）
凡入住客房都附有一泊二食的方案，可以選擇高級的懷石料理，或是提供松葉蟹、牛排、當季哈密瓜等的自助晚餐。
凡入住客房都附有一泊二食的方案，可以選擇高級的懷石料理，或是提供松葉蟹、牛排、當季哈密瓜等的自助晚餐。（Trip.com）

地址：北海道登別市登別溫泉町55番地

交通：JR「登別站」乘搭道南巴士至「第一瀧本前站」步行約1分鐘

機場交通：新千歲機場乘搭道南巴士「高速登別溫泉機場號」至第一瀧本館

價錢：約HK$1006起 / 晚，人均HK$503起

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【2】登別麻火若巴酒店 (Hotel Mahoroba)

登別人氣溫泉旅館，房間以日式客房為主，塌塌米設計，日式和室都十分廣闊，部分房型內附私人風呂。另外亦有和洋房型。整個登別溫泉最大的浴場，樓高2層，多達31個浴池，提供4種溫泉：酸性鐵泉、單純硫黃泉、食鹽泉、硫黃泉。有治療神經痛、關節痛、皮膚病、肌肉痛等功效。

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日式和室都十分廣闊，亦有和洋房型
日式和室都十分廣闊，另外亦有和洋房型（Trip.com）
部分房型內附私人風呂。
部分房型內附私人風呂（Trip.com）
提供4種溫泉：酸性鐵泉、單純硫黃泉、食鹽泉、硫黃泉，溫泉有治療神經痛、關節痛、皮膚病、肌肉痛等功效（Trip.com）
送題晚餐可以享用到北海道三大蟹：毛蟹、松葉蟹、帝王蟹！還可以吃到各種登別漁港的海鮮，鮮味十足！
送題晚餐可以享用到北海道三大蟹：毛蟹、松葉蟹、帝王蟹！還可以吃到各種登別漁港的海鮮，鮮味十足！（Trip.com）

地址：北海道登別市登別温泉町65

交通：道南巴士(班次表)「登別溫泉站」步行3分鐘

機場交通：新千歲機場乘搭道南巴士至「登別溫泉站」步行3分鐘

價錢：約HK$1420起 / 晚，人均HK$710起

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【3】古川心之海别墅酒店 (Kokorono Resort Umino Bettei Furukawa)

建於海岸邊，以無敵海景為賣點。雖然酒店交通不算方便，但酒店有提供接送車在「登別站」接送。酒店一共有30間客房，11種設計，從房間內都可以眺望到遠處景色。溫泉方面，設有露天風呂、貸切風呂，及看到無敵海景的無邊際浴池！料理選用白老牛和當地產的蔬菜等白老產食材，菜單使用當季食材，四季都不一樣。

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古川心之海别墅酒店建於海岸邊，以無敵海景為賣點。（Trip.com）
從房間內都可以眺望到遠處景色
從房間內都可以眺望到遠處景色（Trip.com）
溫泉方面，設有露天風呂、貸切風呂，及看到無敵海景的無邊際浴池！
溫泉方面，設有露天風呂、貸切風呂，及看到無敵海景的無邊際浴池（Trip.com）
料理選用白老牛和當地產的蔬菜等白老產食材（Trip.com）

地址：北海道白老郡白老町虎杖浜289-3

交通：JR「登別站」乘搭酒店接駁車

機場交通：新千歲機場乘搭道南巴士至「登別站」，轉乘酒店接駁車

價錢：約HK$2079起 / 晚，人均HK$1039.5起

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【4】旅亭花遊樂 (Hotel Hanayura)

旅亭花遊樂位置很不錯，走路就能夠到附近重要的景點。飯店有可以說中文的服務人員。擁有2種泉水，泉水呈乳白色，有治療神經痛、肌肉酸痛等效果。客房共有37間，一律採用和式設計，除了標準和室客房之外，還有附有露天風呂的客房，可以在房內享受天然硫磺泉露天風呂。晚餐可以享受到標準的日式精緻的懷石料理和日式的服務。

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客房共有37間，一律採用和式設計
客房共有37間，一律採用和式設計（Trip.com）
除了標準和室客房之外，還有附有露天風呂的客房（Trip.com）
擁有2種泉水，泉水呈乳白色，有治療神經痛、肌肉酸痛等效果（Trip.com）

地址：北海道登別市登別温泉町100

交通：JR「登別站」乘搭道南巴士(班次表)至「登別溫泉巴士站」步行7分鐘

機場交通：新千歲機場乘搭道南巴士「高速登別溫泉機場號」至「登別溫泉巴士站」步行7分鐘

價錢：約HK$2508起 / 晚，人均HK$1254起

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【5】登別石水亭 (Noboribetsu Sekisuitei)

歷史悠久的溫泉旅館，提供往返JR札幌站的免費接駁車，來往新千歲機場則是付費（500日圓）。一共有248間客房，客房有和室、洋和、和洋室等設計，部份房間附私人溫泉。溫泉方面，有大浴場、空中露天風呂、私人的貸切風呂等，泉水具有新陳代謝、治療濕疹、皮膚炎等效果。晚上在大廳會遊戲給旅客一同遊玩，還會提供免費的宵夜拉麵。

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客房有和室、洋和、和洋室等設計，部份房間附私人溫泉
客房有和室、洋和、和洋室等設計（Trip.com）
部份房間附私人溫泉
部份房間附私人溫泉（Trip.com）
溫泉方面，有大浴場、空中露天風呂、私人的貸切風呂等（Trip.com）

地址：北海道登別市登別温泉町203-1

交通：JR「登別站」乘搭道南巴士(班次表)至「登別温泉ターミナル站」步行3分鐘

機場交通：新千歲機場乘搭酒店接駁車前往

價錢：約HK$1306起 / 晚，人均HK$653起

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【6】登別望樓NOGUCHI酒店 (Boro Noguchi Noboribetsu Hotel)

以和式摩登風設計的溫泉酒店，有別於一般的和式旅館，裝潢極具設計感。不過要留意，登別望樓NOGUCHI酒店只招待13歲以上的人入住。全部房間面積都有50平方米以上，並都附有展望風呂。登別溫泉的乳白色硫黃泉，露天風呂日間可以欣賞到自然美景，夜晚則可以看到滿天星空。料理選用來自登別、北海道各地的時令食材製作，擺盤十分講究的和洋會席料理。

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以和式摩登風設計的溫泉酒店，有別於一般的和式旅館（Trip.com）
登別望樓NOGUCHI酒店只招待13歲以上的人入住（Trip.com）
全部房間面積都有50平方米以上，並都附有展望風呂（Trip.com）
料理選用來自登別、北海道各地的時令食材製作，擺盤十分講究的和洋會席料理。（Trip.com）

地址：登別市登別温泉町200番地1

交通：道南巴士(班次表)「足湯入口站」步行1分鐘

機場交通：新千歲機場乘搭酒店接駁車前往

價錢：約HK$3903起 / 晚，人均HK$1951.5起

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【7】御宿清水屋溫泉旅館 (Oyado Kiyomizuya Onsen)

傳統的日式溫泉旅館，步行可到附近的溫泉街，總共有41間客房，房型有和室、和洋室，全部都附有獨立浴室，以及旅館會提供接駁車在「登別溫泉站」接送。大浴場的泉水採用源泉100%的登別溫泉，更設有露天風呂，溫泉浴場24小時開放，每天21:00～21:30暫時關閉互換男女湯。早晚餐都可以選擇在房間裡吃，使用當地海鮮和蔬菜製作，亦可加錢升級至和牛套餐。

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總共有41間客房，房型有和室、和洋室，全部都附有獨立浴室
傳統的日式溫泉旅館，步行可到附近的溫泉街（Trip.com）
總共有41間客房，房型有和室、和洋室，全部都附有獨立浴室
總共有41間客房，房型有和室、和洋室，全部都附有獨立浴室（Trip.com）
大浴場的泉水採用源泉100%的登別溫泉，更設有露天風呂（Trip.com）
早晚餐都可以選擇在房間裡吃，使用當地海鮮和蔬菜製作，亦可加錢升級至和牛套餐。（Trip.com）

地址：北海道登別市登別温泉町173番地

交通：道南巴士(班次表)「足湯入口站」步行1分鐘

機場交通：新千歲機場乘搭道南巴士至「登別溫泉站」，轉乘酒店接駁車前往

價錢：約HK$1632起 / 晚，人均HK$816起

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【8】登別格蘭酒店 (Noboribetsu Grand Hotel)

歷史悠久，有200多間客房，位於「登別溫泉巴士總站」的對面，交通十分方便。客房類型有日式客房、洋式客房，面積十分廣闊。庭園露天風呂有瀑布，一年四季看到的景色都不一樣，泡澡區域24小時開放。一泊二食的食物選擇都很多，十分超值。

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歷史悠久，有200多間客房，位於「登別溫泉巴士總站」的對面，交通十分方便。
歷史悠久，有200多間客房，位於「登別溫泉巴士總站」的對面，交通十分方便。（Trip.com）
庭園露天風呂有瀑布，一年四季看到的景色都不一樣
庭園露天風呂有瀑布，一年四季看到的景色都不一樣（Trip.com）
一泊二食的食物選擇都很多，十分超值。
一泊二食的食物選擇都很多，十分超值。（Trip.com）

地址：北海道登別市登別温泉町173番地

交通：道南巴士(班次表)「登別溫泉站」

機場交通：新千歲機場乘搭道南巴士至「登別溫泉站」

價錢：約HK$1383起 / 晚，人均HK$691.5起

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（全文完）

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