癌症｜乳腺癌、子宮體癌、卵巢及腹膜癌　醫生解構女性3大癌症預防方法

癌症等於絕症？如果能及早發現，以及做好預防措施，癌症一樣有痊癒機會。由於女性口比例漸漸會超越男性，《有線健康》邀請臨床腫瘤科專科醫生李兆康，針對講解乳腺癌、子宮體癌、卵巢及腹膜癌等3大女性癌症的預防方法。

香港女性人口將漸漸多於男性。（iStock）

香港癌症一直男比女多，但去年「香港癌症資料統計中心」公布2019年癌症數字時，曾特別指出：「預計未來兩三年，女性患癌新症數目可能超越男性。原因包括本港人口結構逐漸轉為女多男少，中年或盛年女性人口增加等。」

臨床腫瘤科專科李兆康醫生表示，面對「患癌超越男性」的趨勢，女性必須對較常見的女性癌症掌握更多資料，及早預防，包括2019年三大女性癌症乳腺癌（症4,761宗）、子宮體癌（1,198宗）及卵巢及腹膜癌（732宗）。

【1】乳腺癌：及早找出乳房鈣化點

乳腺癌即一般叫的乳癌，最主要的成因包括肥胖、吸煙、身體接受了過量的荷爾蒙藥物等。「此外，家族性遺傳例如帶有BRCA基因，會令患乳癌的風險增加。亦有研究顯示，早開始經期、遲生育等也會增加乳癌風險。」李兆康醫生表示。

乳腺癌預防方法：控制體重、戒煙。此外，女士在40歲之後，及早計劃做第一次的乳房造影檢查，找出不尋常的鈣化點，作出適當跟進，也有機會避免這些鈣化點逐步演變成乳癌。

女性出現的癌症中，以乳腺癌最普遍。（iStock）

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【2】子宮體癌：未生育過的女性風險較高

子宮體癌即子宮本體的癌症，不包括子宮頸癌。李醫生表示，「子宮體癌成因和乳癌差不多，吸煙、肥胖、接觸過量的荷爾蒙藥物，都是導致子宮體癌的因素。另外要注意的是，臨床所見，子宮體癌患者很多時都是沒有生過小朋友的女性。還有一小部分可能和乳癌有關，例如服食Tamoxifen（泰莫西芬，早期荷爾蒙受體陽性乳癌的標準治療藥物），也可能輕微增加子宮體癌的風險。」

子宮體癌預防方法：控制體重、戒煙。此外可定期做婦科檢查，希望及早發現不尋常的組織，有需要的話進行子宮切除，就可避免癌症的出現。

臨床腫瘤科專科醫生李兆康

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【3】卵巢及腹膜癌：40歲起定期照超聲波

腹膜是肚皮下覆蓋內臟的薄膜，很容易受附近器官的癌細癌入侵，與卵巢癌關係更是非常密切，所以在統計中會歸類為卵巢及腹膜癌。李醫生表示，卵巢癌沒有太多已確定的成因，現在較多人相信的是，有部分女生帶有BRCA基因，會有較高機會在年輕時就有卵巢癌。

卵巢及腹膜癌預防方法：40歲開始定期做婦科檢查，例如以超聲波檢測卵巢有沒有異樣，有的話就要和醫生商討是否需要將卵巢切除，以絕後患。

（全文完）

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