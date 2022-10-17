消委會11款高評分牙膏　舒適達、 牙齦適滿分　最平1款售$20高CP值｜附口腔護理6貼士

為了預防牙周病、口臭等常見口腔問題，每天都應該早晚刷牙，保持牙齒健康。坊間有不同牙膏，聲稱可以抗敏感、美白等，消費者委員會（消委會）早前測試了市面17款普通牙膏，包括舒適達、 牙齦適等牌子，當中其中11款在重金屬含量、過敏香料含量和標籤資料上都獲得高評分，其中最便宜一款高評分牙膏更只需$20！即看下文了解各款牙膏評比。

我們每天都會早晚刷牙保持牙齒健康。（Unplash圖片）

消委會測試

消委會於2022年3月至5月期間搜集了17款普通含氟及不含氟牙膏，並根據牙膏的外觀包裝、標籤資料、牙膏內重金屬性和過敏香料含量，作出評測。

重金屬含量方面，全部樣本均符合標準要求，11款高分牙膏中，有10款在這方面都獲得5分滿分。至於含有過敏香料方面，11款高評分牙膏中，MARVIS與Dentiste Plus White牙膏檢出丁香油酚（eugenol）和檸檬烯（limonene）2種過敏香料，因此在這項評分只得4.5分，未能得到最高分5分。

消委會根據牙膏的外觀包裝、標籤資料、牙膏內重金屬性和過敏香料含量，作出測試。（Unplash圖片）

氟化物助鞏固牙齒

此外，牙膏內含有一種礦物質氟化物（fluoride），它能幫助鞏固牙齒，加強其抵抗酸性物質侵害的能力，以及抑制牙菌膜滋長，適量氟化物有助修復早期受酸性物質破壞的蛀牙。利用含氟化物的牙膏清潔牙齒表面時，可以把氟化物黏附在牙齒表面，堅固及防止蛀牙。

牙膏內含有一種礦物質氟化物（fluoride）。（Unplash圖片）

11款高評分牙膏

以下是是次評測中，11款總評分獲得5分的牙膏，全部於微物測試結果當中都獲得最高5分，當中包括4款不含氟化物牙膏。

含氟牙膏

【1】 舒適達－清涼薄荷配方牙膏

【2】牙齦適－牙齦護理牙膏原味配方

【3】MARVIS－Toothpaste（Sweet&Sour Rhubarb）酸甜大黃牙膏

【4】 NONIO－Toothpaste Clear Herb Mint 無口氣牙膏清涼薄荷味

【5】LG－Himalaya Pinksalt Pumping Toothpaste（Ice Calming Mint）喜馬拉雅山粉紅鹽牙膏

【6】 Okina－Always Sensitive Protect 抗敏感多重護理美白牙膏

【7】LG－W.H.A.T. 竹鹽護齦防敏牙膏

不含氟牙膏

【8】Pien Tze Huang片仔癀－Max Pro-Gum Care Toothpaste Pro（Fresh Mint）牙火清清火護齦牙膏（冰爽薄荷）

【9】Muji－Tooth Gel

【10】 Dr.Bronner’s－Peppermint All–One Toothpaste 有機薄荷美白牙膏

【11】 Dentiste Plus White－Hygienic & Herbapeutic Toothpaste

日常口腔護理6貼士

消委會提醒消費者選擇牙膏時，應先詳細閱讀產品包裝上的成分表，按自己的需要及牙科醫生的建議選擇合適的牙膏，並附上6個日常口腔護理小貼士。

【貼士1】每天早晚刷牙

雖然我們晚上刷牙後不會進食，但睡眠時口腔內仍有機會有細菌滋生，因此早上起床時刷牙可以幫助清除口腔內的細菌，因此消委會建議我們每天至少刷牙兩次。

消委會建議我們每天至少刷牙兩次。（Unplash圖片）

【貼士2】切勿過度頻密刷牙

刷牙過度頻密或會磨損琺瑯質和刺激牙齦，使牙齒更容易受到感染和發炎。

【貼士3】使用適當力度刷牙

若過度刷牙用力，有機會損害琺瑯質並刺激牙齦。比起硬毛牙刷，軟毛牙刷亦同樣可清除殘渣，而對牙齒和牙齦造成的創傷較小。

若過度刷牙用力，有機會損害琺瑯質並刺激牙齦。（Unplash圖片）

【貼士4】清潔牙肉邊緣

刷牙時牙刷應呈45度角，緊貼牙齦處前後來回移動。牙刷的位置亦要正確，特別需要留意清潔牙肉邊緣，因為牙肉貼近牙齒的邊緣位置特別容易累積牙菌膜而引發牙肉發炎等問題。

【貼士5】清潔牙齦處

除了牙肉邊緣，清潔牙齦處亦可以幫助減少牙菌膜生長，減少牙石的形成。

【貼士6】按情況轉換不同牙膏

有些美白牙膏可能含有磨砂微粒，如果加上硬毛牙刷或過度用力刷牙，或會損害琺瑯質，甚至造成敏感牙齒。消費者應先諮詢牙醫才去選擇合適的牙膏，按自己的情況轉換不同功用的牙膏。

清潔牙齦處亦可以幫助減少牙菌膜生長。（Unplash圖片）

不同功效牙膏之主要成分

市面上有不同牙膏會標明功效，例如防敏感、預防牙石、美白等，消委會引述陳慧玲醫生指， 不同特殊配方的牙膏能有效促進牙齒健康，患者可在選擇合適的牙膏前諮詢牙醫。

3種常見牙膏主要成分

1.防牙石牙膏

牙石的形成主要成因是牙菌膜鈣化，而防牙石牙膏的主要成分有焦磷酸鹽（pyrophosphate）或檸檬酸鋅（zinc citrate）。這些成分可減慢牙菌膜鈣化，降低細菌毒素對牙周組織的傷害，從而降低患上牙周病的風險。

2.防敏感牙膏

不同品牌的防敏感牙膏所含的主要成分不同，例如含有硝酸鉀（potassium nitrate）或精胺酸（arginine）等。有敏感牙齒問題人士，應先作詳細檢查，諮詢牙科醫生意見，才選擇合適的牙膏。

3.美白牙膏

部分美白牙膏會加入較粗糙的微粒，例如水合二氧化硅（hydrated silica）和碳酸鈣（calcium carbonate），作用是磨去牙齒表面的牙漬，從而達到牙齒潔白的效果。

（全文完）