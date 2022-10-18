一線搜查丨捉螃蟹被鉗傷　18歲男為報仇反咬兼生吞　胸痛1個月揭寄生蟲入肺

秋天正是吃螃蟹的季節。內地一名18歲男子日前到溪邊捉蟹，不慎遭蟹鉗夾住手指，惱羞成怒的他竟然「以牙還牙」反咬螃蟹一口，結果回家後出現胸痛症狀，診斷後發現是寄生蟲入侵肺部，患上「肺吸蟲病」。食安中心指出，生長在不同環境的蟹，可能帶有多種惡菌，呼籲市民切勿生食。

一名18歲男子到溪邊捉蟹，不慎遭蟹鉗夾住手指。（資料圖片）

男子被蟹鉗傷 為報仇反咬螃蟹

綜合內地傳媒報道，湖北十堰市一名18歲男子小李，早前與友人往溪邊玩水捉蟹，捉螃蟹期間不小心被蟹鉗夾到手。小李一氣之下竟以牙還牙「反咬一口」，將螃蟹一隻蟹腳咬得粉碎，甚至將蟹殼碎片吞下。結果回家後，小李連續出現胸痛一個月。

男子將螃蟹一隻蟹腳咬得粉碎，甚至將蟹殼碎片吞下。（資料圖片）

胸痛1個月揭感染「肺吸蟲病」

小李到醫院求診，並進行電腦斷層掃描（CT），醫生發現其兩邊肺葉都有高密度陰影，判斷他患上肺炎，惟經過多次治療仍未見效。小李於是轉院再作檢查，在醫生詢問下，他透露曾咬過螃蟹的細節，醫生始知他是感染「肺吸蟲病」。小李經過治療後，胸痛情況終有明顯改善。

在醫生詢問下，男子透露了曾咬過螃蟹的細節。（freepik）

太和醫院呼吸與危重症學科醫生王梅芳解釋，生螃蟹中寄生著一種叫「肺吸蟲」的寄生蟲，而事發的湖北十堰正是肺吸蟲的常見地區。醫生指，肺吸蟲及蟲卵會大量寄生在川螺卷螺等螺內及溪水中，如果進食未加工或者半熟的生螃蟹、螺，又或者飲用未經煮沸的山泉水、溪水，都有可能令肺吸蟲進入人體，導致「肺吸蟲病」。

醫生指，肺吸蟲及蟲卵會大量寄生在川螺卷螺等螺內及溪水中。（Karim Sakhibgareev＠unsplash）

3類蟹有惡菌 食安中心籲勿生食

據香港食安中心資料，生長在不同環境的蟹可能帶有不同的病原體，呼籲市民避免進食全生或半生不熟的蟹。

1. 淡水蟹：衞氏並殖吸蟲（又稱肺吸蟲）

肺吸蟲有機會從腸道進入肺部，引致肺吸蟲病。患者初期會出現腹瀉和腹痛，幾日後可能會發燒、胸痛、昏眩，有時會咳血。有時肺吸蟲會侵入腦部，可出現腦膜炎症狀。感染肺吸蟲後，症狀一般會在數周出現，病情可持續多年。

2. 生長在熱帶、亞熱帶和溫帶淡水和鹹淡水域的蟹：霍亂弧菌

進食或飲用受霍亂弧菌污染的食物或食水可令人感染霍亂，患者的排泄物更是主要的污染途徑之一。霍亂是一種急性腸胃病，潛伏期由數小時至5天不等，症狀包括嚴重的腹瀉和嘔吐，患者可能會脫水。

3. 生長在河口和近岸水域的蟹：副溶血性弧菌

常見症狀包括腹瀉、嘔吐、輕微發燒及腹痛，通常於進食受污染的食物後一至兩天內出現，患者通常可於數天內康復。嚴重症狀並不常見，但較常出現於幼童、長者和免疫力較低的人身上。

（全文完）

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