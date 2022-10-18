韓國自由行交通App｜Naver Map 5大實用功能教學　支援中文、查找最佳路線　附近廁所一鍵搵

韓國自由行2022｜到韓國旅遊時，想尋找景點路線，甚至玩太夜地鐵已停駛怎麼辦？遊客可使用不同交通App協助，當中最實用莫過於Naver Map！Naver Map提供韓國地鐵、巴士等公共交通路線資料，不論是首爾市區或近郊，Naver Map都可以為你點對點推薦最佳路線，而更重要的是它能支援中文！相比Google Map、Kakao Map，不論在資料性、語言上都絕對是最方便。小編下文為你詳細教學，快點收藏起來吧！

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到韓國旅遊時，遊客們最實用的地圖App一定是Naver Map！（App Store截圖）

Naver Map 5大實用功能

【功能1】可換成中文系統

【功能2】系統推薦「點對點」最佳路線

【功能3】近郊景點亦適用

【功能4】搜尋就近公廁

【功能5】收藏心儀地點

比Google Map更準

到過韓國的遊客可能都知道，在韓國使用香港常用的Google Map，會經常出現錯誤或不能導航的情況。由於Naver、Kakao等是韓國國營公司，Google Map在韓國的資料度便不夠強。根據小編的實測，港人常用的Google Map經常出錯，而Kakao Map則只支援英文，未必完全方便遊客。因此相比Google Map、Kakao Map等，小編較推薦Naver Map。

IOS下載：按此

Android下載：按此

Naver Map使用教學

【功能1】可換成中文系統

一般來說，下載Naver Map後，大家可手動把它換到中文版。打開Naver Map後，先點按版面的左上方位置，之後選擇「設定」>「語言」>「簡體中文」。

先點按版面的左上方位置，之後選擇「設定」（《有線生活》製圖）

再按「語言」>「簡體中文」（《有線生活》製圖）

按下「確定」後，Naver Map會先自動關閉程式，重開後便已換到中文版。換成中文版後，大家可按需要登入或註冊成為Naver會員，亦可選擇以Line、Facebook、Apple帳號登入。

按下「確定」後，Naver Map會先自動關閉程式（《有線生活》製圖）

可按需要登入或註冊成為Naver會員（《有線生活》製圖）

繁體轉簡體

由於Naver Map暫時未支援繁體中文，以明洞餃子為例，若輸入繁體字，系統會顯示為「沒有搜尋結果」。所以各位遊客需要在搜尋時，先將地點稱換成簡體字。而使用Apple IOS系統的朋友非常方便，只需要在選擇文字後按下「繁>簡」便可，Andriod用戶亦可以利用例如Google翻譯、Papago翻譯等翻譯程式幫助。

（《有線生活》製圖）

以Google翻譯為例，只需輸入繁體中文字，之後選擇轉換語言為「簡體中文」，再按複製並貼到Naver Map搜尋欄便可！

輸入繁體中文字，之後選擇轉換語言為「簡體中文」（《有線生活》製圖）

【功能2】系統推薦「點對點」最佳路線

遊客若想知道從當前位置到達目的地的路線，可先按下資料中的「路線」。編輯以弘大出發，到明洞餃子總店為例，只要在出發點輸入位置／使用定位服務，Naver Map系統會綜合車程時間、便捷度、車錢等，自動分析最佳前往方法和其他推薦方法。

遊客若想知道從當前位置到目的地的路線亦可以。（《有線生活》製圖）

據Naver Map顯示，當前最佳前往方法是先坐地鐵2號線，從弘大站到乙支路入口站下車後，於5號出口走大概10分鐘便到達，全程大約20分鐘。

Naver Map系統會綜合車程時間、便捷度、車錢等，自動分析最佳前往方法（《有線生活》製圖）

【功能3】近郊景點亦適用

如想離開首爾到近郊地區，一樣可以為你選出最佳前往方法！以旅遊熱門地點南怡島為例，Naver Map推薦大家的最佳方法是從京義中央線的弘大站，往西江方向坐車。而系統會顯示你會途經4個站，按下箭嘴位置便有詳細資料，同時車內亦會有中文顯示標，完全不用怕坐過站。

系統會顯示你會途經4個站，按下箭嘴位置便有詳細資料。（《有線生活》製圖）

到龍山站下車後，走到ITX坐往春川方向，約58分鐘車程後於加平站下車換乘10-4號巴士，並於終點下車。如擔心離開地鐵站後找不到巴士站？按下右方箭嘴，便會連接到該地點的360度街景，遊客們可「按圖找路」！

按下右方箭嘴，便會連接到該地點的360度街景。（《有線生活》製圖）

遊客們可「按圖找路」！（Naver Map截圖）

【功能4】搜尋就近公廁

出門在外，人有三急怎麼辦？不用擔心，Naver Map甚至可以為不熟悉當地的遊客找到最就近的公廁！只需要在搜尋欄輸入「公廁」的簡體字，便會一次過顯示該區廁所位置。溫馨提示大家，打開定位的話可以更準確找到附近的廁所！

Naver Map甚至可以為不熟悉當地的遊客找到最就近的公廁！（《有線生活》製圖）

【功能5】收藏心儀地點

遊客有時候可能會花時間重新搜尋同一地點，又或者偶然看到一個心儀目的地，希望先記低留待下次再去，這時大家可以利用Naver Map的收藏功能。於地點資料按下「收藏」，那麼之後就可以在收藏夾輕鬆找到想去的地點了！注意，收藏功能需要登入才可以用到的。

注意，收藏功能需要登入才可以用到的。（《有線生活》製圖）

（全文完）