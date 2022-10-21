大阪難波9間近車站酒店　家庭公寓／日式旅館／免費溫泉　回住率超高親子、情侶必住

大阪住宿2022｜想去大阪血拼購物兼享受美食，就一定要住鄰近難波車站的酒店。難波集購物、觀光、美食於一身，有齊JR、巴士、地下鐵等車站，無論只去大阪市內景點，又或京都、奈良等縣區，都非常方便快捷。《有線生活》為大家挑選了9間高CP難波酒店，其中一間只需$284/晚就住到，即看下文。

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【1】唐草飯店大阪難波

唐草飯店大阪難波（karaksa hotel Osaka Namba）位於難波及心齋橋中間的美國村，房間舒適寬敞，最大賣點是設有6位成人加2至3位童入住的相連房間，兩個家庭或大家族相約出遊也沒有問題。酒店採用資生堂沐浴用品，一樓餐廳在下午2:00到晚上21:00會免費提供不同飲料和點心，空間也會開放給住客共用，十分貼心。

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唐草飯店大阪難波位於美國村。（Agoda.com）

適合兩個家庭或大家族相約出遊。（Agoda.com）

餐廳空間會開放給住客共用。（Agoda.com）

唐草飯店大阪難波：

地址：2-9-13 Nishishinsaibashi, Chuo-ku, 心齋橋, 大阪

交通：地鐵難波站步行5分鐘、JR難波站步行10分鐘

價格：HK$737起／晚（2位成人）

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只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

【2】大阪難波道頓堀佛沙酒店

「大阪難波道頓堀佛沙酒店」（HOTEL FORZA OSAKA NAMBA）位於道頓堀商店街上，是該條街唯一一間酒店，一出門口即可以瘋狂購物．另外，酒店距離難波站只需6分鐘步距，CP值極高。酒店主打「機能性、舒適度和平價」，空間簡約舒適，有乾濕分離衛浴設備，其中最特別的，就是可提供腿部按摩機使用。大堂設有自動Check in及Check out機器，只要掃瞄QR Code即可入住。

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大阪難波道頓堀佛沙酒店位於道頓堀商店街上。（Agoda.com）

酒店主打「機能性、舒適度和平價」。（Agoda.com）

大阪難波道頓堀佛沙酒店：

地址：3F 1-4-22 Dotonbori, 難波, 大阪

交通：難波站6分鐘步距

價格：HK$310起／晚（2位成人）

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只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

【3】御宿野乃旅館 – 難波

御宿野乃旅館 – 難波（Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）非常鄰近心齋橋、道頓堀商圈和黑門市場，裝潢以日式榻榻米風格為主，設有大眾湯池讓住客血拼後放鬆雙腳，而且浸後還可以享用簡單美味的醬油拉麵，為大家回血，有得吃又有享受，CP值十分高。

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御宿野乃旅館 – 難波。（Agoda.com）

設有大眾湯池。（Agoda.com）

御宿野乃旅館 – 難波：

地址：1-4-18, Nipponbashi, Chuo-ku, 難波, 大阪

交通：地鐵日本橋站步行約3分鐘

價格：HK$698起／晚（2位成人）

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只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

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【4】JOYTEL飯店 難波道頓堀

「JOYTEL飯店 難波道頓堀」（JOYTEL HOTEL Namba-Dotonbori）位於難波旺區，距離難波站只需3分鐘路程。酒店請來設計師打造時尚客房，並在房間配備了加濕空氣凈化器和床頭的USB插口，集功能性和舒適性於一身。酒店採用知名品牌“Serta”床墊，又引進防盜監控和安全式電梯，為住客提供安全安心的體驗。

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JOYTEL飯店 難波道頓堀。（Agoda.com）

JOYTEL飯店 難波道頓堀。（Agoda.com）

JOYTEL飯店 難波道頓堀：

地址：2-6-10,Nishi-Shinsaibashi,Chuo-ward, 心齋橋, 大阪

交通：難波站3分鐘步距

價格：HK$284起／晚（2位成人）

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【5】大阪南海輝盛庭國際公寓

大阪南海輝盛庭國際公寓（Fraser Residence Nankai Osaka）比一般商務酒店面積大，每間房都有全套家俱、客飯廳、廚房、臥室等，而且還配備了完善的煮食用品、餐具、洗衣機和烘乾機，一家大細入住無難度，是感受日本居家生活的最佳機會。

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大阪南海輝盛庭國際公寓。（Agoda.com）

大阪南海輝盛庭國際公寓。（Agoda.com）

大阪南海輝盛庭國際公寓。（Agoda.com）

大阪南海輝盛庭國際公寓：

地址：1-17-11 Nambanaka, Naniwa-ku, 難波, 大阪

交通：南海電鐵「難波站」步行3分鐘、大阪METRO「難波站」步行5分鐘

價格：HK$499起／晚（2位成人，2位0-11歲小童）

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【6】大阪南海瑞士酒店

大阪南海瑞士酒店（Swissotel Nankai Osaka Hotel）位於南海電鐵「難波站」上蓋，直接從酒店乘搭電梯就可以到達，方便拖住行李又帶住小朋友的家長，另外，由關西國際機場到酒店只需一程35分鐘鐵路便可以，附近亦有心齋橋、黑門市場、木津市場等熱門景點，大家可以安心購物或搜羅美食！從酒店窗戶望出去可以眺望大阪城景，無論日頭或夜晚都能欣賞迷人景緻。

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大阪南海瑞士酒店。（Agoda.com）

又有泳池又有按摩池。（Agoda.com）

大阪南海瑞士酒店：

地址：1-60 Namba 5-chome, Chuo-ku, 難波, 大阪

交通：南海「難波站」北口直達／地鐵「難波站」4 號出口步行約 5 分鐘／JR「難波站」步行15分鐘

價格：HK$1,010起／晚（2位成人）

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【7】美滿如家大阪難波車站

「美滿如家大阪難波車站」（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）坐落大阪最旺的難波地區，附近有日本橋電器街、千日前道具屋筋商店街等商圈，道頓堀、心齋橋商店街也都在步行距離內，十分方便。酒店是第一間以桌遊與遊戲為主題的娛樂型服務公寓，房間皆有廚房、餐具、餐桌與乾濕分離衛浴，適合一家大細居住。接待大廳亦設共用遊戲空間 ，提供超過130種益智桌上遊戲免費暢玩和租用。

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美滿如家 大阪難波車站。（Agoda.com）

美滿如家 大阪難波車站。（Agoda.com）

美滿如家 大阪難波車站。（Agoda.com）

美滿如家 大阪難波車站：

地址：3-6-24 Nipponbashi, Naniwa-ku, 難波, 大阪

交通：南海難波車站步行300公尺

價格：HK$599起／晚（1位成人，2位13歲或以下孩童入住）

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【8】相鐵FRESA INN大阪難波站前

相鐵FRESA INN大阪難波站前（Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba）地點位置極佳，附近有近鐵、地鐵、JR及巴士總站，一程車就可直達京都、神戶和奈良，方便計劃暢遊關西的住客。酒店採用自動check in機器，螢幕介面可選擇繁體中文，操作簡單快捷，不用排隊等待。另外又提供免費咖啡和茶包，也有電腦、影印機和換鈔機使用，方便程度MAX！

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相鐵FRESA INN大阪難波站前。（Agoda.com）

浴室有浴缸可以浸泡放鬆。（Agoda.com）

酒店採用自動check in機器。（Agoda.com）

相鐵FRESA INN大阪難波站前：

地址：1-6-5Nambanaka,Naniwa-ku, 難波, 大阪

交通：近鐵難波站步行1分鐘

價格：HK$325起／晚（1位成人，2位13歲或以下孩童入住）

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【9】大阪難波光芒飯店

大阪難波日和飯店（Hiyori Hotel Osaka Namba）位於心齋橋、道頓堀、黑門市場附近，幾分鐘步程即可到達，買藥妝、食物和手信都非常方便。飯店設備新穎，大廳擺上旅遊書供大家計劃行程，每天晚上8至9點有Happy Hour，提供清酒及鯛魚燒，而房間特別之處是備有女生必用的捲髮棒，又有空氣清淨機和加濕器，即使冬天開暖氣也不會乾燥。

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大阪難波光芒飯店。（Agoda.com）

廁所浴室大小適中。（Agoda.com）

備有女生必用的捲髮棒。（Agoda.com）

只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

（全文完）