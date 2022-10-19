一線搜查丨港男買舊樓驚見牆罅藏曱甴蛋　裝修師傅用英泥封實解決　滅蟲專家拆解有無用

曱甴可以說是讓不少人聞之色變的生物，若果自己的安樂蝸變成「曱甴屋」，真的無法想像！一名男業主在網上發文大呻，收樓後始知全屋都是蟑螂，「全爆」大裝修時更發現連石屎牆縫隙也有大量「曱甴蛋」，而裝修師傅僅用英泥「封住」，令他大感憂慮，並向網民尋求解決方法。滅蟲專家Henry接受《一線搜查》訪問，拆解用英泥「封牆」是否可行，並且提醒家中的暗角位，例如雪櫃後面或木板邊位，都較容易出現曱甴蛋，大家要多留意。

一名業主在網上發文大呻，收樓後始知全屋都是蟑螂。（freepik）

業主收樓驚見全屋曱甴

一名男網民在Facebook群組「香港滅蟲關注組」中發帖，表示早前購入一個樓齡22年的單位，但前業主「污糟至極」，收樓後才知道全屋都是蟑螂，迫於無奈下只好「全爆」大裝修，結果清拆後發現情況更為惡劣，「石屎牆身極多窿罅，是是但但都搵到三四個位有蛋。」

事主「全爆」大裝修時，發現石屎牆縫隙也有大量「曱甴蛋」。（Juno Wong＠FB）

裝修師傅：「就咁搵石屎封住就得」

事主指原本打算用火機機點火清除，怎料發現裝修師傅已抹上英泥，更聲稱「就咁搵石屎封住就得」。惟他擔心此舉不可行，翌日堅持再上去鑿開石屎牆清除，「依家基本上多窿罅到檢查唔晒，我都無信心可以清晒啲蛋。」

事主指裝修師傅已抹上英泥，更聲稱「就咁搵石屎封住就得」。（Juno Wong＠FB）

事主坦言收樓後每日都非常擔憂：「無一日係開心過」，遂向網民求助，希望有過來人能夠提供解決方法：「請問各位除咗拆牆全起，仲有咩辦法一勞永逸地解決，我真係唔想全爆裝修完仲有曱甴喺牆到出世。」

網民斥裝修師傅「求其」 建議找滅蟲公司

帖文一出，引起不少網民迴響，有人直斥裝修師傅馬虎了事，「裝修師傅真係求其到一個點喎！可以感受到樓主身心俱疲，加油」、「叫個裝修佬走啦」，亦有人向事主提供解決方法，「唔一定要拆牆，滅蟲公司其中有種做法，打窿牆身地板然後灌藥，因為我以前租過間屋都試過有白蟻都係咁做法」、「爆牆+滅蟲公司：保證徹底清除所有昆蟲，入伙後唔使常常提心吊膽！」

有網民指，爆牆和找滅蟲公司，可以徹底清除所有昆蟲。（freepik）

滅蟲專家Henry接受訪問時表示，估計圖中的「曱甴蛋」屬於美國蟑螂蟲卵，外形為深啡色，如紅豆般大，而且有直紋。

Henry又指，家中的暗角處如廚櫃內，特別是鋅盤底旁的「石屎座」，或雪櫃後面、木板邊位等，都是出現「曱甴蛋」的高危位置。對於裝修師傅建議以英泥將有「曱甴蛋」的牆罅封起，Henry認為此方法可行，只要將牆罅徹底密封，「曱甴蛋」便無法孵化。他又建議事主最好在購置傢俱前，先找滅蟲公司進行一次「吉屋滅蟲」，然後傢俱齊備，在入伙前，再進行多一次「入伙滅蟲」，會比較安全。

Henry建議事主最好在購置傢俱和入伙前，找滅蟲公司分別進行2次滅蟲工作。（freepik）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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