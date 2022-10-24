福岡8間鄰近車站酒店　1分鐘步行到博多站＋免費溫泉＋網民評價超高　人均$133起CP超高

福岡住宿2022︱九州的第一大城市「福岡」，不僅市區內交通便利，由福岡機場搭乘電車至市中心的博多站也只需要5分鐘，加上櫛田神社和一蘭總店等必去景點，不論海外旅客還是日本人都很喜歡來福岡旅遊。本篇整理了福岡博多區8間鄰近車站的酒店，都非常方便且CP值高，想前往福岡博多旅遊的朋友一定要收藏！

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【1】JR 九州花博中心酒店 (JR Kyushu Hotel Blossom Hakata Central)

JR 九州花博中心酒店設備齊全且乾淨，重點是交通位置超級方便！從JR博多駅往博多口方向出來後，走路只需要2分鐘就可以到達，非常適合行李多的人！房間比一般的商務旅館寬敞很多，兩個行李箱完全打開都還很寬敞喔！房間內還提供雪櫃、加濕器和空氣清新機，該有的設備應有盡有，難怪許多網友大力推薦！附近景點有櫛田神社和博多Canal City購物中心。

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房間比一般的商務旅館寬敞很多（Trip.com）

浴缸和免治馬桶俱備（Trip.com）

酒店的自助早餐種類非常豐富（Trip.com）

地址：福岡市博多區博多驛前2丁目2番11號

交通：JR博多站博多口，步行約2分鐘；地鐵機場線博多站西13號出口徒歩1分鐘

價錢：約HK$689起/ 晚，人均HK$344.5起

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【2】博多站內斯特酒店 (Nest Hotel Hakata Station)

位處交通便利的博多站附近，只需步行5分鐘即達。酒店附近有數個大型商場，如果你愛購物，你會在這些商場留連忘返！位置旺中帶靜，夜晚入睡時不用擔心吵雜聲。住過的旅客都表示酒店接待大廳服務人員親切有禮，提供很貼心的服務！附近景點有藤田公園和櫛田神社。

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房間雖小，但是設備一應俱全（Trip.com）

浴室的設備不錯（Trip.com）

自助早餐有日式和西式（Trip.com）

地址：福岡県福岡市博多区博多駅前2-11-27

交通：JR博多站步行約5分鐘

價錢：約HK$255起/ 晚，人均HK$127.5起

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【3】福岡日航酒店 (Hotel Nikko Fukuoka)

博多車站相連接，步行只要5分鐘就可以抵達，完全不用走到地面上，下雨天和帶著重物時十分方便！酒店附近有許多超市、百貨，還有知名的一蘭拉麵，晚上肚子餓除了可以在附近吃飯，還能買宵夜回去吃！福岡日航酒店的網路評價超高，房間寬敞、舒適，很適合親子來住，可以讓小孩在房間跑跑跳跳，浴室附有浴缸及沐浴用品應有盡有，酒店還有提供游泳池和大浴場可以泡湯！

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房間寬敞、舒適，很適合親子來住（Trip.com）

傳統的5星級酒店，設有住客免費游泳池（Trip.com）

在市中心的酒店有大浴場的比較罕見（Trip.com）

地址：福岡県福岡市博多区博多駅前2-18-25

交通：地下鐵博多站，步行約5分鐘

價錢：約HK$999起/ 晚，人均HK$499.5起

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【4】博多善騰酒店 (Sutton Hotel Hakata City)

位於博多車站附近，步行約5分鐘就到。位於鬧市的博多善騰酒店附近有很多餐廳、超市、居酒屋等等，對喜歡日本料理的美食家很方便！房間乾淨、舒適，浴室附有浴缸、免治馬桶。且地板竟然還是木製地板，讓整個空間質感升級。用相宜的價格就能訂到如此寬敞的酒店，CP值真的很高！

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位於鬧市的博多善騰酒店附近有很多餐廳、超市、居酒屋等（Trip.com）

用相宜的價格就能訂到如此寬敞的酒店（Trip.com）

浴室附有浴缸、免治馬桶。地板是木製地板（Trip.com）

地址：福岡県福岡市博多区博多駅前3-4-8

交通：地下鐵博多站，步行約5分鐘

價錢：約HK$266起/ 晚，人均HK$133起

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【5】博多東急REI酒店 (Hakata Tokyu REI Hotel)

東急是日本本土知名品牌酒店，位於博多前站附近，步行只需6分鐘。房間內的設備應有盡有，浴室採用乾濕分離，非常衛生。公共區域還有免費的洗衣機、微波爐可以使用，對於在福岡停留多日的旅客來就十分便利！大廳有自動Check in的機器，不用擔心遲來沒得check-in！整棟酒店都有免費WiFi，無論身在何處都能上網查資料。作為連鎖酒店博多東急REI酒店一點都不馬虎，每個細節都面面俱到，讓旅客賓至如歸。

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位於博多前站附近，步行只需6分鐘（Trip.com）

房間內的設備應有盡有，浴室採用乾濕分離，非常衛生（Trip.com）

公共區域還有免費的洗衣機、微波爐可以使用（Trip.com）

地址：福岡県福岡市博多区博多駅前1-2-23

交通：博多站博多口，歩行6分鐘

價錢：約HK$391起/ 晚，人均HK$195.5起

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【6】三井花園酒店福岡祇園 (Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion)

於2019年新開幕，是間連鎖知名品牌，位在祇園站附近，對面有Zara、Uniqlo、H&M等知名服飾品牌，去博多運河城及博多車站也是走路可到！酒店大廳混和了日式和西式風格，房間裝璜有風格而且空間充足，能夠攤開大行李箱。由於是間新酒店，設備都非常新穎乾淨。酒店13樓設有溫泉大浴場，住客可以前往浸浴放鬆。日式自助早餐豐盛美味，吃飽再繼續玩！

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房間裝璜有風格而且空間充足，能夠攤開大行李箱（Trip.com）

酒店13樓設有溫泉大浴場，住客可以前往浸浴放鬆（Trip.com）

日式自助早餐豐盛美味（Trip.com）

地址：福岡県福岡市博多区博多駅前2-8-15

交通：地鐵祇園站步行5分鐘、博多站步行7分鐘

價錢：約HK$602起/ 晚，人均HK$301起

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【7】博多站筑紫口弗爾札酒店 (Hotel Forza Hakataeki Chikushi-Guchi I)

距博多站筑紫口出口僅需1分鐘！一出站便看到，不用一手拉著行李一手拿著地圖。路口有Lawson和星巴克，樓下還有Family Mart、吉野家等，買宵夜零食飲品超級方便！酒店大廳旁邊還有公共區域，住客可以免費使用電腦和咖啡機。房內設備也非常完善，酒店貼心提供各式USB轉接頭插座、加濕器、按摩靠墊，床頭甚至有IPAD。房間寬敞明亮，完全感受不到擁擠，小朋友也有充足空間活動，十分舒適。

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房內設備也非常完善，酒店貼心提供各式USB轉接頭插座、加濕器、按摩靠墊（Trip.com）

床頭有IPAD（Trip.com）

酒店大廳旁邊還有公共區域，住客可以免費使用電腦和咖啡機（Trip.com）

地址：福岡県福岡市博多区博多駅中央街4-16

交通：JR博多站筑紫口，步行約1分鐘

價錢：約HK$397起/ 晚，人均HK$198.5起

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【8】the b 博多酒店 (the b hakata)

在日本知名的連鎖品牌，一樓大廳在下午3-7時提供免費的咖啡和茶點，令住客感到賓至如歸！房間比一般商務旅館更富有設計感，每間房除了有免費WiFi外，有帶電腦的還有上網線可用，超級適合去哪裡都要上網打機的人士！浴室空間不算小，附有浴缸及免治馬桶。酒店提供行李免費寄存服務。此外，酒店也貼心提供浴鹽，讓旅客能舒服的泡個澡，洗去一身疲憊。

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每間房除了有免費WiFi外，有帶電腦的還有上網線可用（Trip.com）

浴室空間不算小，附有浴缸及免治馬桶（Trip.com）

一樓大廳在下午3-7時提供免費的咖啡和茶點（Trip.com）

地址：福岡縣福岡市博多區博多站南1-3-9

交通：博多車站 筑紫口，步行約4分鐘

價錢：約HK$341起/ 晚，人均HK$170.5起

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