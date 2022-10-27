大阪梅田9間高CP酒店　3分鐘到車站／免費溫泉／親子家庭友善／超美夜景　雲石浴缸必打卡

大阪住宿2022｜梅田是大阪重要的商業及購物區，除了有多條主要鐵路連接神戶和京都外，還有多座百貨公司、餐廳、戲院等，繁華程度好比東京的新宿。去大阪玩，但又已經住過難波、心齋橋的你，今次可以考慮以下9間梅田高CP酒店，即看下文推介。

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【1】大阪阪急呼吸飯店

大阪阪急呼吸飯店（Hotel Hankyu RESPIRE OSAKA）地理位置很好，除了有機場巴士直達酒店外，還超近JR站和地鐵站，想食飯的話可以步行到阪急三番街，想購物則可以去大丸百貨和Lucua百貨，不用擔心交通問題。酒店備有成人及小童一次性用品，又提供3人及4人房，親子出遊絕對沒有問題。房間以斜屋頂作設計，所有設備都很新，感覺舒適有質感。

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大阪阪急呼吸飯店2人房（Agoda.com）

大阪阪急呼吸飯店4人房（Agoda.com）

大阪阪急呼吸飯店花園位置（Agoda.com）

大阪阪急呼吸飯店：

地址：1-1 Ofukacho, 梅田, 大阪

交通：地鐵「梅田站」步行5分鐘／JR「大阪車站」步行3分鐘

價格：HK$522起／晚（2位成人）

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只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

【2】大阪梅田宜必思飯店

大阪梅田宜必思飯店（ibis Styles Osaka Namba Hotel）位於大阪站及梅田站旁邊，步行數分鐘就到達24小時松屋和激安殿堂梅田本店，十分方便，半夜肚餓也不怕。酒店以復古工業風為主，房間雖小五臟俱全，有齊雪櫃、咖啡機等小電器，浴室乾濕分離，各項設施也乾淨舒服，適合情侶或閨蜜二人入住。

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大阪梅田宜必思飯店以復古工業風為主。（Agoda.com）

房間雖小五臟俱全。（Agoda.com）

浴室乾濕分離，乾淨舒服。（Agoda.com）

大阪梅田宜必思飯店：

地址：1 5 Komatsubara Cho Kita Ku, 梅田, 大阪

交通：地鐵大阪站／梅田站步行5分鐘

價格：HK$623起／晚（2位成人）

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【3】大阪盧費爾蒙特利酒店

大阪盧費爾蒙特利酒店（Hotel Monterey Le Frere Osaka）離JR大阪站只有5分鐘路程，附近除了齊集藥妝店和Lawson，還有多間餐廳、百貨公司、購物街，住下來非常方便。房間設計以日本傳統圖案花樣和燈飾為主題，時尚舒適，燈光明亮，而且設有免費桑拿溫水浴，男生可享乾式桑拿，女生可享蒸汽式桑拿，盡享悠閒時光。

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大阪盧費爾蒙特利酒店。（Agoda.com）

男生可享乾式桑拿，女生可享蒸汽式桑拿。（Agoda.com）

設有免費桑拿溫水浴。（Agoda.com）

大阪盧費爾蒙特利酒店：

地址：1-12-8 Sonezaki-Shinchi, Kita, 梅田, 大阪

交通：JR大阪站步行5分鐘

價格：HK$317起／晚（2位成人）

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【4】大阪本町天然溫泉超級Premier飯店

大阪本町天然溫泉超級Premier飯店（Super Hotel Premier Osaka Hommachi Natural Hot Springs）有極佳地理位置，從本町站24號出口一出來即可到達，而且樓下就是便利店，24小時都可做補給。酒店除了有溫泉浴池、各類枕頭、浴衣供住客隨意使用外，還為女性提供貼心小禮包，例如面膜、蒸氣眼罩、化妝水等，CP值爆燈！

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大阪本町天然溫泉超級Premier飯店。（Agoda.com）

大阪本町天然溫泉超級Premier飯店。（Agoda.com）

大阪本町天然溫泉超級Premier飯店：

地址：1-5-10 Nishihonmachi Nishi-ku Osaka , 梅田, 大阪

交通：地鐵本町站步行約4分鐘

價格：HK$443起／晚（2位成人）

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【5】大阪阪神飯店

大阪阪神飯店（Hotel Hanshin Osaka）與熱鬧的梅田逛街區只有一站之隔，附近設有百貨公司、購物商場、餐廳、便利商店、Big Beans超市等，生活機能齊全，晚上還可以到梅田空中庭園展望台看夜景。酒店的溫泉泉水是從地下一千米抽取，每天由早上10點開放至晚上11點，如果住客懶得走去大浴池，也可以在房間浴缸浸泡，所以絕對沒有不住的原因。

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大阪阪神飯店。（Agoda.com）

大阪阪神飯店。（Agoda.com）

大阪阪神飯店。（Agoda.com）

大阪阪神飯店。（Agoda.com）

大阪阪神飯店：

地址：5-6-16, Fukushima, Fukushima-ku, 梅田, 大阪

交通：JR福島站步行約2分鐘／地鐵本町站步行約4分鐘

價格：HK$886起／晚（2位成人）

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【6】大阪梅田Intergate飯店

大阪梅田Intergate飯店（Hotel Intergate Osaka Umeda）距離西梅田站只有3分鐘路程，無論是搭車或轉乘其他交通都十分方便。酒店房間寬敞舒適，提供免費下午點心和按摩機，頂樓也設有大浴場和健身房，最適合觀光一天後，回來舒解疲累。除了迎賓咖啡外，住客可以根據使用時間享用各種飲品和小食，例如汽水、紅酒、雞尾酒和宵夜茶泡飯。

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大阪梅田Intergate飯店。（Agoda.com）

大阪梅田Intergate飯店。（Agoda.com）

頂樓設有大浴場。（Agoda.com）

大阪梅田Intergate飯店：

地址：2-5-2, 梅田, 大阪

交通：西梅田站步行3分鐘

價格：HK$393起／晚（2位成人，1位6歲以下小童）

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【7】阪急國際酒店

阪急國際酒店（Hotel Hankyu International）所有客房都在26層以上，以華麗而溫馨的歐洲宅邸為概念，館內以鮮花作主題，為房間打造成奢侈藝術感覺。由於位處高樓層，住客可直接把大阪美麗盡收眼簾，白天或是夜晚都非常漂亮。酒店乾淨舒適，空間十分寬敞，浴室更是必影打卡位。酒店離梅田鬧區只有10分鐘步程，前往梅田車站只走3分鐘便可以。

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阪急國際酒店空間十分寬敞。（Agoda.com）

浴室是必影打卡位。（Agoda.com）

華麗而溫馨的歐洲宅邸。（Agoda.com）

阪急國際酒店：

地址：19-19 Chayamachi Kita-ku, 梅田, 大阪

交通：梅田站步行3分鐘

價格：HK$1,535起／晚（2位成人）

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【8】大阪新梅田大和Roynet飯店

大阪新梅田大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel OSAKA-SHIN UMEDA）走復古風格，印上1970年大阪萬博懷舊設計，如果各位有看過日本舊影片，相信這裡絕對能勾起你的回憶。房間簡約實用，乾淨舒適，配備按摩墊和席夢思床墊，而且地點離梅田摩天大廈超近，吃喝購物一應俱全。

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大阪新梅田大和ROYNET酒店走復古風格。（Agoda.com）

洗手間乾淨舒適。（Agoda.com）

大阪新梅田大和Roynet飯店：

地址：6-16-1 Fukushima, Fukushima-ku, 梅田, 大阪

交通：JR福島站步行7分鐘／大阪站步行10分鐘

價格：HK$338起／晚（2位成人）

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【9】大阪新梅田莫克西酒店

2020年開幕的大阪新梅田莫克西酒店（Moxy Osaka Shin Umeda）是萬豪旗下品牌，每個房型都享有大阪城市景觀，不過它價錢並不貴，主打平價、年輕、時尚市場，屬於酒店版本的青年旅館。酒店有24小時開放的交誼廳，又有無限暢飲咖啡，最適合認識不同國藉新朋友。想找旅伴遊日就不要錯過。

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大阪新梅田莫克西酒店。（Agoda.com）

大阪新梅田莫克西酒店。（Agoda.com）

24小時開放的交誼廳。（Agoda.com）

大阪新梅田莫克西酒店：

地址：7-22-1 Fukushima, Fukushima-ku, 梅田, 大阪

交通：JR福島站步行5分鐘／大阪站步行10分鐘

價格：HK$579起／晚（2位成人）

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只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

（全文完）