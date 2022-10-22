洗頭後吹乾頭髮原來一直做錯？專家揭7大洗頭方式愈洗愈傷頭皮

每日洗頭，頭髮仍然「黐笠笠」， 甚至有頭皮和異味？為何會不斷脫髮？這些問題可能都是洗頭方法不正確所致。知名保養達人王植拍片講解7個洗頭及吹頭常見的謬誤，並指「99%的人都踩雷」。原來洗頭次數不是愈多愈好，亦不必將頭髮吹至全乾，你做對了嗎？

每日洗頭，頭髮仍然「黐笠笠」， 甚至有頭皮和異味？可能是洗頭方法不正確所致！（freepik）

知名保養達人王植在網上發佈了一段名為「這樣洗頭，誰禿誰知道」的影片，他在片中分享了7大洗頭、吹頭髮的錯誤方式，當中包括洗頭水溫、次數和吹頭注意事項等，並直指「99%的人都踩雷」。

知名保養達人王植在網上發佈了一段名為「這樣洗頭，誰禿誰知道」的影片。（清華護膚學長王植 影片截圖）

錯誤洗頭方式丨1. 洗頭水溫太高

王植指出，洗頭時水溫應維持於攝氏37至40度，因為這個溫度接近人體體溫。若溫度太高，會刺激頭皮，增加油脂分泌，使頭皮保護層變得脆弱，導致頭皮屑。

洗頭時水溫應維持於37至40度，因為這個溫度接近人體體溫。（freepik）

錯誤洗頭方式丨2. 塗抹兩次洗頭水

王植表示，很多人習慣按照「洗頭水，護髮素，再洗頭水」的流程洗頭髮，但他認為是沒有必要，只要一次洗頭水及護髮素便可以，若過度洗髮會對頭皮造成傷害。

只要一次洗頭水及護髮素便可以，若過度洗髮會對頭皮造成傷害。（freepik）

錯誤洗頭方式丨3. 每日洗頭超過一次

王植指，一天內沒必要多次洗髮，「油性髮質一天一次即可，乾性髮質可以兩至三天洗一次，什麼時候出油什麼時候再洗。」

油性髮質一天一次即可，乾性髮質可以兩至三天洗一次，什麼時候出油什麼時候再洗。（freepik）

錯誤洗頭方式丨4. 同時使用護髮素和髮膜

有些人為了令頭髮順滑，會同時使用護髮素和髮膜。王植表示，兩者的核心作用都是滋潤頭髮，撫平毛躁，因此沒有必要同時使用。他又指，如果是正常的髮質或稍微偏乾一點的話，使用護髮素便可；若是乾旱髮質，則可使用髮膜，二選一就足夠，不必疊加使用。

王植表示，沒有必要同時使用護髮素和髮膜。（freepik）

錯誤洗頭方式丨5. 洗濕頭髮才梳頭

王植指，在頭髮濕了的狀態下，頭髮是難以梳開。因此建議先梳開頭髮才洗頭，這樣才能讓洗頭水和護髮素更均勻地涂抹在頭髮上。

王植建議先梳開頭髮才洗頭，這樣才能讓洗頭水和護髮素更均勻地涂抹在頭髮上。（freepik）

錯誤洗頭方式丨6. 用指甲撓頭皮

王植指，有些人洗頭時喜歡用指甲撓頭皮，雖然這樣比較舒爽，但其實很容易會撓出小破口，破壞頭皮肌膚屏障，引起更嚴重的頭皮屑及頭癢問題。他表示應該用指腹輕輕按摩頭皮才正確。

用指甲撓頭皮，會破壞頭皮肌膚屏障，引起更嚴重的頭皮屑及頭癢問題。（freepik）

錯誤洗頭方式丨7. 頭髮吹至全乾

王植指，洗頭後，頭髮沒有必要吹至全乾，只要順著髮絲的方向吹至8成乾便可以。另外，他亦提醒風筒的溫度不宜太高，溫風、溫冷風更適合。

王植指，頭髮沒有必要吹至全乾，只要順著髮絲的方向吹至8成乾便可以。（freepik）

醫生拆解防脫洗頭水成效

脫髮問題困擾不少人，除了注意洗頭方式，依靠洗頭水防止或改善脫髮又是否可行？皮膚科專科醫生陳厚毅在消委會報告中指出，洗頭水最基本的用途是清潔頭髮和頭皮，去除油脂、頭皮碎屑等。如果脫髮是由脂溢性皮膚炎所致，使用去油脂效能較好的洗頭水，或可間接改善脫髮情況。

不過，由於脫髮成因眾多，例如遺傳、體內荷爾蒙變化、懷孕等，未必所有情況都能單靠洗頭水解決問題，因此建議求醫診治，找出成因以對症下藥。

皮膚科專科醫生陳厚毅指，由於脫髮成因眾多，未必所有情況都能單靠洗頭水解決問題。（freepik）

陳厚毅又提醒，市面上有不少產品標榜可以 「防斷髮」、「防掉髮」，但部分具這些聲稱的洗頭水，其實只可以預防因梳理所引致的斷髮或掉髮問題，或許與部分消費者期望的預防脫髮效果有落差。而洗頭水與頭皮接觸的時間十分有限，消費者亦不應對洗頭水減少脫髮的效能期望過高。

（全文完）