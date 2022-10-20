一線搜查丨10個月大BB過瘦　父母睇閉路電視揭女傭奶粉落止痛藥　附兒童服用止痛藥指引

新加坡最近發生一宗外傭虐兒事件，一對新手爸媽聘請了一名女傭代為照顧初生兒子，事後卻透過閉路電視片段，發現女傭多次虐打兒子，更在奶粉中混入止痛藥，令兒子體重一直停滯不增，甚至可能對腦部造成損害。女傭事後解釋背後動機原因，更令父母難以置信，無法接受。

一對新手爸發現女傭多次虐打兒子，更在餵食的奶粉中混入止痛藥。（freepik）

夫妻工作忙碌 聘女傭照顧兒子

根據馬來西亞媒體報道，新加坡一名47歲男子與其36歲妻子因工作繁忙，因此自去年8月起便聘請了一名來自緬甸的27歲女傭，照顧他們當時不足3個大的兒子。為了方便視察家中情況，他們亦在兒子房間、客廳和廚房分別安裝了3個閉路電視鏡頭。

兩人因工作繁忙，因此聘請了一名來自緬甸的27歲女傭照顧兒子。《新明日報》

女傭曾多次粗暴對待兒子

結果兩人透過鏡頭發現，兒子某夜凌晨醒來哭鬧時，女傭竟用猛力拍打他的頭部才將他抱起。兩人翌日向女傭問話，強調以照顧小孩為主，不做家務也無妨，但請她好好善待孩子。怎料在2個月後，兩人再次發現女傭粗暴對待兒子，用力拉扯兒子的手臂。

兩人發現兒子某夜凌晨醒來哭鬧時，女傭竟用猛力拍打他的頭部才將他抱起。《新明日報》

翻查CCTV揭外傭在奶粉落藥

此外，男子亦發現兒子的體重在今年3、4月時突然停滯，身型比同齡孩子瘦小，約10個月大時體重僅約16.3磅，在心生疑慮的情況下，決定再次查看閉路電視畫面，結果竟發現女傭在為兒子沖奶粉時，偷偷加入不明藥丸，搖勻後走到鏡頭拍不到的「死角」才動手餵奶，兩人氣得立刻報警處理，「雖然當時驗血報告指兒子沒有大礙，但由於他比同齡小孩瘦小很多，很擔心他的腦部發育受影響。」

女傭在為BB沖奶粉時，偷偷加入不明藥丸，搖勻後走到鏡頭拍不到的「死角」才動手餵奶。《新明日報》

女傭聲稱有助增加胃口

警方最後在女傭房間搜出逾百顆藥丸，包括止痛藥和傷風感冒藥等。在警方盤問下，女傭承認不只一定在奶中「加料」，包括止痛藥「必理痛」，也曾餵過顧主的兒子服食緬甸的藥丸，聲稱能有助增加胃口。孩子的母親表示十分心痛：「我不知道她為甚麼要這樣對我的小孩，我很心痛，也無法原諒她。」兩人如今已聘請了新女傭照顧兒子，更謂「這次會更小心、仔細觀察」，同時亦希望將此事分享出去，讓其他父母借鏡。

孩子的母親表示十分心痛，並表示無法原諒該女傭。（freepik）

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兒童服用止痛藥 6大注意事項

根據「必理痛」官方網站的產品說明，必理痛退燒止痛藥水適用於3個月或以上兒童；必理痛退燒止痛藥丸則適用於2歲或以上的兒童服用。而服用此2款藥物，均需注意以下6點：

1. 不可服用多於指定份量

2. 請勿同時服用超過一種含撲熱息痛的藥物

3. 不適當使用撲熱息痛可引致肝中毒及嚴重肝功能受損

4. 每四小時服一次，或按醫生指示服用

5. 24小時內餵服不多於四次﹐請勿相隔少於四小時服用此藥物

6. 如沒有醫生指示，切勿連續服用此藥超過3日

必理痛退燒止痛藥丸適用於2歲或以上的兒童服用。（freepik）

根據衛生署資料，口服止痛藥最常用作紓緩疼痛，例如頭痛、經痛、牙痛、背痛和關節炎。必須根據藥物標籤或醫生或藥劑師的指示服藥。切勿服用超過建議的劑量，否則會增加嚴重副作用的風險，亦不應將止痛藥給予其他人服用。如果懷疑身體出現的徵狀或副作用，與服用止痛藥有關，應盡早徵詢醫生的意見。

（全文完）

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