富士山｜飛機上睇富士山必學8招　國泰、HK Express去程揀A位！要留意一個起飛時間？

日本自由行2022｜不少人去東京旅行都會計劃一賭富士山美景，不過作為普通遊客，除了能離遠觀望外，還有甚麼方法可看到富士山呢？答案就是在飛機俯望！日前，香港航空出動道具機窗模擬富士山景觀，讓訪日乘客打卡拍照，但其實想要從高空中欣賞富士山美景，只要跟著以下8步就可以。

香港航空出動道具機窗模擬富士山景觀（香港航空FB）

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【1】去程必揀A位

想在飛機順利看富士山，首先就要「贏在揀位上」。選乘國泰、ANA、日本航空等傳統航空公司，去程要選A位、回程要選K位；至於選乘HK Express、Peach等廉價航空，去程要選A位、回程要選F位。

【2】羽田機場較近富士山

羽田機場的飛機航路較靠近富士山，所以亦有較大機會看到像圖片一樣這麼大山脈。但如果是從成田機場出發，就會離富士山有一段距離，不會這麼近，看到的山也會比較小。

【3】避開機翼位置

在網上預辦登機時，要選擇避開機翼窗口位置。道理很簡單，窗外少了遮擋物，觀賞及拍攝富士山時就自然更漂亮更完整。

乘搭ANA去程要選A位、回程要選K位。（ANA FB）

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【4】注意起飛後15分鐘

東京返香港的機程比較易看到富士山，因為飛機會經過橫濱港，所以只要當日天朗氣清，在起飛後約15分鐘，就很大機會看到富士山。反之，若果是香港前往東京那程，因為飛機已經飛行了3個多小時，所以很難判斷在甚麼位置，自然難掌握富士山出現時間。

【5】早機最易有靚景

由東京飛返香港的話，乘搭早上至下午的航班會較易看到富士山；至於由香港飛往東京，則要乘搭日落前降落機場的航班。想看富士山日出，就可以選擇凌晨機。

【6】留意機長廣播

日本有些航空公司在經過富士山時，機長會開廣播提醒大家。雖然並不是每間航空都會這樣做，但留意廣播絕對無壞。

【7】提早預備手機、相機

飛機飛越富士山只需僅僅1至2分鐘，所以最好提早拿出手機和相機，預備隨時拍照，否則找得來都已經飛過了。

【8】打醒十二分精神

當然如果你只是隨緣，沒有打算一定要看富士山，就可以睡覺和看電影，但如果有決心一定要看到，就定必打醒十二分精神，時刻留意窗外環境。

（全文完）