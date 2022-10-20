綠碼返港懶人包｜綠色健康二維碼5步申報教學　做漏一步無法登機返港｜附申請連結

去外地旅行除了要留意當地入境限制，外遊返港所需準備功夫亦要做足，到登機櫃檯才發現做漏一步可能會錯過登機時間，不能如期回港！「0＋3」檢疫措施下，除了登機前24小時內進行快測，抵港人士亦須要預先在衛生署網站填寫健康申報表並獲得「綠碼」，即看以下入境香港5步驟教學。

做漏一步便可能會錯過登機時間。（入境處圖片）

入境香港2大「必須」

所有入境人士登機來港前必須先完成快測，和持有綠色健康申報二維碼（以下簡稱「綠碼」）。而根據香港最新入境檢疫政策，現時抵港人士於機場進行核酸採樣後，便可自行返回住所或檢疫酒店，其後再於抵港後第2、4、6日進行核酸檢測便可，期間須遵守「0＋3」檢疫政策的其他限制。

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抵港人士須於機場進行核酸採樣。（istock圖片）

入境香港5步曲

【第1步】先快測 後「綠碼」

根據香港入境檢疫政策，從海外地區或台灣抵港的人士，必須於飛機預定起飛時間前24小時內進行快速抗原測試並取得陰性結果。而抵港亦需人士在取得快速抗原測試陰性結果後，於網上填寫健康申報表。

抵港人士須於飛機預定起飛時間前24小時內進行快測。（Unplash圖片）

【第2步】留意「綠碼」時效

所有入境人士來港前必須預先在網上完成衞生署健康申報表，然後便會獲得一個「綠碼」。

填寫健康申報表請按此👉🏻 https://www.chp.gov.hk/hdf/

請注意，若經機場入境香港的話，二維碼有效時限為96小時，而經陸路管制站入境，有效時限則為24小時，請大家預準時間，不要過早或過遲，以免影響回港行程。



所有入境人士來港前必須預先在網上完成衞生署健康申報表。（衞生署網站截圖）

【第3步】填寫健康申報

進入健康申報表頁面後選擇「香港國際機場」，首先填寫個人資料以及入境口岸。必須填寫航班路線，包括離境國家、轉機國家（如適用）、抵港航班編號、預定抵港日期等資料。之後再填寫外遊紀錄、新冠感染紀錄，最後填上聯絡方法便完成。

首先填寫個人資料（衞生署網站截圖）

必須填寫航班路線資料（衞生署網站截圖）

【第4步】保存「綠碼」登機

完成網上申報並確認符合登機要求後，健康申報系統會發放一個綠色二維碼。請謹記保存你的「綠碼」（可為二維碼的下載版本、屏幕截圖或列印本）！因為飛抵香港前，須在辦理登機手續時向航空公司職員出示，以便航空公司查核並安排登機。

請謹記保存你的「綠碼」（衞生署圖片）

【第5步】抵港後掃「綠碼」做檢測

抵港人士落機後，亦須向邊境管制人員出示「綠碼」，進行入境檢疫程序。而入境後，抵港人士須透過掃描「綠碼」登記，於機場進行一次核酸檢測採樣。所以請大家不要急，可以等回到家或檢疫酒店才把「綠碼」刪掉！

入境後，抵港人士須透過掃描「綠碼」登記進行一次核酸檢測採樣。（istock圖片）

（全文完）