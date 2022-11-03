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新宿11間酒店住宿2022｜1分鐘到車站＋免費溫泉＋家庭房型＋小童免費住　最平$216

新宿11間酒店住宿2022｜1分鐘到車站＋免費溫泉＋家庭房型＋小童免費住　最平$216

新宿住宿2022｜新宿是東京交通樞紐，鄰近澀⾕、原宿，前往河口湖迪士尼、成田機場等亦十分方便快捷，因此不少人到日本旅遊，都會選擇住在新宿。《有線生活》今次為大家介紹11間新宿酒店，當中有鄰近JR新宿站、哥斯拉主題房間、室內及露天溫泉、空中泳池等，人均低至$216，性價比十分高。

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新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
新宿是東京交通樞紐，鄰近澀⾕、原宿，前往河口湖、迪士尼、成田機場等亦十分方便快捷。（Jezael Melgoza＠unsplash）

2022 新宿酒店推介11

  1. 東京京王廣場酒店
  2. 東京柏悅酒店
  3. 新宿JR九州酒店
  4. 新宿燦路都廣場大酒店
  5. 新宿貝斯波克酒店
  6. 東急Stay西新宿
  7. 新宿王子大酒店
  8. 西新宿大和ROYNET飯店
  9. 格拉斯麗新宿酒店
  10. 新宿苑溫泉日式旅館
  11. 西鐵INN新宿

新宿酒店1. 東京京王廣場酒店（Keio Plaza Hotel Tokyo）

東京京王廣場酒店為5星級酒店，曾在《米其林指南東京日文版》「舒適飯店排名」中獲得「黑3」，而且鄰近都廳前站，1分鐘便到達，而距離新宿車站亦僅步行5分鐘。酒店提供多款房型，最多可6人一房。酒店亦有健身房和露天空中泳池，可以俯瞰綠色花園，好好放鬆一下。值得一提的是，酒店設有免費接駁車前往東京迪士尼樂園，十分方便。

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新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
東京京王廣場酒店為5星級酒店，提供多款房型。（expedia.com）
新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
酒店設有露天空中泳池，可以俯瞰綠色花園，好好放鬆一下。（expedia.com）
新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
酒店有健身房，設施齊備。（expedia.com）

地址：東京都新宿區西新宿2-2-1

交通：都廳前站，步行1分鐘／新宿車站，步行5分鐘

價格：HK$837起／晚（人均HK$418.5）

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新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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新宿酒店2. 東京柏悅酒店（Park Hyatt Tokyo）

東京柏悅酒店是新宿熱門的五星級酒店，距離JR新宿站南口步行約12分鐘，成田機場的利木津巴士，亦能直達酒店門口。酒店最大特點是每間房都設有寬大窗戶，可以欣賞到東京夜景，部分房間更能遠眺富士山山頭。另外，酒店亦有室內游泳池、漩渦池、蒸氣及乾桑拿室、器材超齊全的健身房等。

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新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
酒店最大特點是每間房都設有寬大窗戶，可以欣賞到東京夜景。（agoda）
新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
酒店亦有室內游泳池，採光度十分高。（booking.com）
新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
健身房器材十分齊全，可以一邊做運動，一邊欣賞夜景。（東京柏悅酒店）

地址：東京都新宿區西新宿3-7-1-2

交通：新宿站南口，步行12分鐘

價格：HK$6964起／晚（人均HK$3482）

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只供參考，價格以訂房時為準。（booking.com）

新宿酒店3. 新宿JR九州酒店（JR Kyushu Hotel Blossom Shinjuku）

新宿JR九州酒店距離JR新宿站僅步行3分鐘，步行前往歌舞伎町、黃金街和東京都廳舍，皆不用15分鐘。附近亦有新宿高島屋、Lumine、NEWoMan等百貨公司，十分便利。酒店提供7種房型，房間亦較一般酒店寬大，而且全部設有浴缸。

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新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
新宿JR九州酒店距離JR新宿站僅步行3分鐘。（booking.com）
新宿酒店推介 3分鐘到JR站、有露天溫泉、寬敞房型
酒店提供7種房型，房間亦較一般酒店寬大。（新宿JR九州酒店）
新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
酒店每一間房都設有浴缸。（booking.com）

地址：東京都澀谷區代代木2丁目6-2

交通：新宿站，步行3分鐘

價格：HK$657起／晚（人均HK$328.5）

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新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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新宿酒店4. 新宿燦路都廣場大酒店（Hotel Sunroute Plaza Shinjuku）

新宿燦路都廣場大酒店的地理位置優越，交通十分方便，距離JR新宿站南口，僅3分鐘步行路程，酒店附近亦有來往羽田機場和成田機場之間的利木津巴士，而且可以步行至新宿御苑、歌舞伎町等。另外酒店亦設有按摩室、酒吧，讓住客放鬆身心。

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新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
新宿燦路都廣場大酒店的地理位置優越，交通十分方便。（booking.com）
新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
有來往羽田機場和成田機場之間的利木津巴士。（booking.com）
新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
可以從酒店步行至新宿御苑、歌舞伎町等。（booking.com）

地址：東京都澀谷區代代木2-3-1

交通：新宿站南口，步行3分鐘

價格：HK$752起／晚（人均HK$376）

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新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

新宿酒店5. 新宿貝斯波克酒店（Bespoke Hotel shinjuku）

新宿貝斯波克酒店距離東新宿站，僅3分鐘步行路程，附近有便利店，而且鄰近歌舞伎町、黃金街等。酒店以木質調，結合輕工業的建築風格為主，提供多款房型，最多可同住5人。另外，酒店亦設有公共空間和提供免費早餐。

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新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
新宿貝斯波克酒店距離東新宿站，僅3分鐘步行路程。（booking.com）
新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
酒店提供多款房型，最多可同住5人。（booking.com）
新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
酒店亦設有公共空間和提供免費早餐。（agoda）

地址：東京都新宿區歌舞伎町2-2-17

交通：東新宿站，步行3分鐘

價格：HK$641起／晚（人均HK$320.5）

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新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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新宿酒店｜6. 東急Stay西新宿（Tokyu Stay Nishi-Shinjuku）

東急Stay西新宿地理位置佳，距離西新宿五丁目站僅3分鐘步行路程。房內除了有洗衣機、微波爐，更有迷你廚房，對於家庭入住十分方便，不但可以清洗小孩衣物，亦能下廚為小孩準備食物。而且6歲以下的小童更是免費入住。

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新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
東急Stay西新宿地理位置佳，距離西新宿五丁目站僅3分鐘步行路程。（agoda）
新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
6歲以下的小童免費入住。（booking.com）
新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
房內有洗衣機、微波爐、迷你廚房。（booking.com）

地址：東京新宿區西新宿5-9-8

交通：西新宿五丁目站，A1出口步行2分鐘

價格：HK$432起／晚（人均HK$216）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

新宿酒店7. 新宿王子大酒店（Shinjuku Prince Hotel）

新宿王子大酒店位於歌舞伎町，外觀為典雅的紅磚色，屬於市內一間經典酒店，客房入住率長期屆滿。酒店距離新宿站僅5分鐘步行路程。前往銀座、丸之內、霞關等東京都內著名地點，只需20分鐘內均可到達，相當方便。另外，酒店提亦供按摩服務和享有城市環景的餐廳。

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新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
新宿王子大酒店外觀為典雅的紅磚色。（新宿王子大酒店）
新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
酒店餐廳可看到城市環景。（新宿王子大酒店）
新宿王子大飯店 新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
客房入住率高。（新宿王子大酒店）

地址：東京都新宿區歌舞伎町1-30-1

交通：JR山手線「新宿站」步行5分鐘

價格：HK$651起／晚（人均HK$325.5）

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新宿王子大飯店 日本東京、JR山手線沿線、平價酒店
只供參考，價格以訂房時為準。（booking.com）
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新宿酒店8. 西新宿大和ROYNET飯店（Daiwa Roynet Hotel Nishishinjuku）

西新宿大和ROYNET飯店位於西新宿站與都廳前站中間，附近都是辦公大樓為主，晚上相對較寧靜，有種遠離繁囂的感覺。另一優點是房間空間比一般酒店更寬敞，而且12歲或以下兒童可免費入住，十分適合偏愛環境舒適寧靜的家庭。

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西新宿大和ROYNET飯店_新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
西新宿大和ROYNET飯店，位於西新宿站與都廳前站中間。（agoda）
西新宿大和ROYNET飯店_新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
晚上較寧靜，有種遠離繁囂的感覺。（booking.com）
西新宿大和ROYNET飯店_新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
房間空間比一般酒店更寬敞。（booking.com）

地址：東京都新宿區西新宿6丁目12-39

交通：西新宿站，步行5分鐘

價格：HK$1135起／晚（2位成人，1位未滿13歲兒童可免費同住）

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西新宿大和ROYNET飯店_新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

新宿酒店9. 格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）

格拉斯麗新宿酒店外觀有一隻非常奪目的哥斯拉，酒店亦有兩間以哥斯拉作主題房間，分別是「哥斯拉主題房」及「哥斯拉景觀房」。如入住「哥斯拉主題房」，房內會有一整隻哥斯拉，而「哥斯拉景觀房」則可看到窗外超巨大的哥斯拉。兩間主題房間均相當受歡迎，長期爆滿，想入住便要預早訂房了。

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新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
格拉斯麗新宿酒店外觀有一隻非常奪目的哥斯拉。（格拉斯麗新宿酒店）
新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
酒店有兩間以哥斯拉作主題房間。（格拉斯麗新宿酒店）
新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
哥斯拉主題房。（格拉斯麗新宿酒店）
新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
哥斯拉景觀房。（格拉斯麗新宿酒店）

地址：東京都新宿區歌舞伎町1-19-1

交通：JR新宿站步行5分鐘；西武新宿站，步行3分鐘

價格：HK$1499起／晚（2位成人，1位5歲或以下孩童入住）

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新宿酒店｜10. 新宿苑溫泉日式旅館（ONSEN RYOKAN YUEN SHINJUKU）

新宿苑溫泉日式旅館（新宿由緣溫泉酒店）位於新宿區，旅館採用了現代化及日式風格設計，整個氛圍令人十分放鬆。旅館的溫泉分為室內及露天，溫泉水來自箱根，據說有舒緩肌肉酸痛和美肌功效。而其中在18樓頂層的露天浴池，更可以一邊浸溫泉，一邊欣賞到東京都廳和新宿市中心的景色。另外旅館更免費提供冰棒，讓客人泡湯後可以消暑降溫，非常貼心。

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新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
新宿苑溫泉日式旅館，採用了現代化及日式風格設計。（新宿苑溫泉日式旅館）
新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
旅館的溫泉分為室內及露天。（新宿苑溫泉日式旅館）
新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
露天浴池可以欣賞到東京都廳和新宿市中心的景色。（新宿苑溫泉日式旅館）

地址：東京都新宿区新宿5丁目3番18号

交通：新宿三丁目站步行8分鐘

價格：HK$485起／晚（人均HK$242.5）

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新宿酒店｜11. 西鐵INN新宿（Nishitetsu Inn Shinjuku）

西鐵INN新宿地理位置優越，距離西新宿站，僅2分鐘步行路程，附近亦有便利店和快餐店，前往都廳、新宿、三丁目、歌舞伎町都很近。酒店周圍都是辦公室大樓為主，如果喜歡環境寧靜，這間酒店相信是不錯的選擇。另外，房間亦比其他酒店寬大，性價比十分高。

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新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
西鐵INN新宿地理位置優越，距離西新宿站，僅2分鐘步行路程。（booking.com）
新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
房間亦比其他酒店寬大，性價比十分高。（booking.com）
新宿11間人氣酒店　最平$216！免費溫泉＋哥斯拉主題＋小童免費住＋1分鐘到車站
西鐵INN新宿的浴室設有浴缸，乾淨整潔。（booking.com）

地址：東京都新宿區西新宿7丁目23-2

交通：西新宿站，步行2分鐘

價格：HK$438起／晚（人均HK$219）

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（全文完）

有線生活
東京13間新酒店2022　3分鐘到JR！免費溫泉／房內桑拿／無邊際泳池　6人家庭可入住
東京5間溫泉酒店　5分鐘到JR＋日式旅館＋頂樓露天浴場　箱根泉水直送市中心飯店
新宿那間酒店有溫泉？

新宿苑溫泉日式旅館設有室內及露天的溫泉…詳情

新宿那間酒店可供大家庭入住？

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