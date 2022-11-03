新宿11間酒店住宿2022｜1分鐘到車站＋免費溫泉＋家庭房型＋小童免費住　最平$216

新宿住宿2022｜新宿是東京交通樞紐，鄰近澀⾕、原宿，前往河口湖、迪士尼、成田機場等亦十分方便快捷，因此不少人到日本旅遊，都會選擇住在新宿。《有線生活》今次為大家介紹11間新宿酒店，當中有鄰近JR新宿站、哥斯拉主題房間、室內及露天溫泉、空中泳池等，人均低至$216，性價比十分高。

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新宿是東京交通樞紐，鄰近澀⾕、原宿，前往河口湖、迪士尼、成田機場等亦十分方便快捷。（Jezael Melgoza＠unsplash）

2022 新宿酒店推介11間

新宿酒店｜1. 東京京王廣場酒店（Keio Plaza Hotel Tokyo）

東京京王廣場酒店為5星級酒店，曾在《米其林指南東京日文版》「舒適飯店排名」中獲得「黑3」，而且鄰近都廳前站，1分鐘便到達，而距離新宿車站亦僅步行5分鐘。酒店提供多款房型，最多可6人一房。酒店亦有健身房和露天空中泳池，可以俯瞰綠色花園，好好放鬆一下。值得一提的是，酒店設有免費接駁車前往東京迪士尼樂園，十分方便。

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東京京王廣場酒店為5星級酒店，提供多款房型。（expedia.com）

酒店設有露天空中泳池，可以俯瞰綠色花園，好好放鬆一下。（expedia.com）

酒店有健身房，設施齊備。（expedia.com）

地址：東京都新宿區西新宿2-2-1

交通：都廳前站，步行1分鐘／新宿車站，步行5分鐘

價格：HK$837起／晚（人均HK$418.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

新宿酒店｜2. 東京柏悅酒店（Park Hyatt Tokyo）

東京柏悅酒店是新宿熱門的五星級酒店，距離JR新宿站南口步行約12分鐘，成田機場的利木津巴士，亦能直達酒店門口。酒店最大特點是每間房都設有寬大窗戶，可以欣賞到東京夜景，部分房間更能遠眺富士山山頭。另外，酒店亦有室內游泳池、漩渦池、蒸氣及乾桑拿室、器材超齊全的健身房等。

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酒店最大特點是每間房都設有寬大窗戶，可以欣賞到東京夜景。（agoda）

酒店亦有室內游泳池，採光度十分高。（booking.com）

健身房器材十分齊全，可以一邊做運動，一邊欣賞夜景。（東京柏悅酒店）

地址：東京都新宿區西新宿3-7-1-2

交通：新宿站南口，步行12分鐘

價格：HK$6964起／晚（人均HK$3482）

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新宿酒店｜3. 新宿JR九州酒店（JR Kyushu Hotel Blossom Shinjuku）

新宿JR九州酒店距離JR新宿站僅步行3分鐘，步行前往歌舞伎町、黃金街和東京都廳舍，皆不用15分鐘。附近亦有新宿高島屋、Lumine、NEWoMan等百貨公司，十分便利。酒店提供7種房型，房間亦較一般酒店寬大，而且全部設有浴缸。

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新宿JR九州酒店距離JR新宿站僅步行3分鐘。（booking.com）

酒店提供7種房型，房間亦較一般酒店寬大。（新宿JR九州酒店）

酒店每一間房都設有浴缸。（booking.com）

地址：東京都澀谷區代代木2丁目6-2

交通：新宿站，步行3分鐘

價格：HK$657起／晚（人均HK$328.5）

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新宿酒店｜4. 新宿燦路都廣場大酒店（Hotel Sunroute Plaza Shinjuku）

新宿燦路都廣場大酒店的地理位置優越，交通十分方便，距離JR新宿站南口，僅3分鐘步行路程，酒店附近亦有來往羽田機場和成田機場之間的利木津巴士，而且可以步行至新宿御苑、歌舞伎町等。另外酒店亦設有按摩室、酒吧，讓住客放鬆身心。

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新宿燦路都廣場大酒店的地理位置優越，交通十分方便。（booking.com）

有來往羽田機場和成田機場之間的利木津巴士。（booking.com）

可以從酒店步行至新宿御苑、歌舞伎町等。（booking.com）

地址：東京都澀谷區代代木2-3-1

交通：新宿站南口，步行3分鐘

價格：HK$752起／晚（人均HK$376）

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新宿酒店｜5. 新宿貝斯波克酒店（Bespoke Hotel shinjuku）

新宿貝斯波克酒店距離東新宿站，僅3分鐘步行路程，附近有便利店，而且鄰近歌舞伎町、黃金街等。酒店以木質調，結合輕工業的建築風格為主，提供多款房型，最多可同住5人。另外，酒店亦設有公共空間和提供免費早餐。

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新宿貝斯波克酒店距離東新宿站，僅3分鐘步行路程。（booking.com）

酒店提供多款房型，最多可同住5人。（booking.com）

酒店亦設有公共空間和提供免費早餐。（agoda）

地址：東京都新宿區歌舞伎町2-2-17

交通：東新宿站，步行3分鐘

價格：HK$641起／晚（人均HK$320.5）

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新宿酒店｜6. 東急Stay西新宿（Tokyu Stay Nishi-Shinjuku）

東急Stay西新宿地理位置佳，距離西新宿五丁目站僅3分鐘步行路程。房內除了有洗衣機、微波爐，更有迷你廚房，對於家庭入住十分方便，不但可以清洗小孩衣物，亦能下廚為小孩準備食物。而且6歲以下的小童更是免費入住。

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東急Stay西新宿地理位置佳，距離西新宿五丁目站僅3分鐘步行路程。（agoda）

6歲以下的小童免費入住。（booking.com）

房內有洗衣機、微波爐、迷你廚房。（booking.com）

地址：東京新宿區西新宿5-9-8

交通：西新宿五丁目站，A1出口步行2分鐘

價格：HK$432起／晚（人均HK$216）

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新宿酒店｜7. 新宿王子大酒店（Shinjuku Prince Hotel）

新宿王子大酒店位於歌舞伎町，外觀為典雅的紅磚色，屬於市內一間經典酒店，客房入住率長期屆滿。酒店距離新宿站僅5分鐘步行路程。前往銀座、丸之內、霞關等東京都內著名地點，只需20分鐘內均可到達，相當方便。另外，酒店提亦供按摩服務和享有城市環景的餐廳。

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新宿王子大酒店外觀為典雅的紅磚色。（新宿王子大酒店）

酒店餐廳可看到城市環景。（新宿王子大酒店）

客房入住率高。（新宿王子大酒店）

地址：東京都新宿區歌舞伎町1-30-1

交通：JR山手線「新宿站」步行5分鐘

價格：HK$651起／晚（人均HK$325.5）

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新宿酒店｜8. 西新宿大和ROYNET飯店（Daiwa Roynet Hotel Nishishinjuku）

西新宿大和ROYNET飯店位於西新宿站與都廳前站中間，附近都是辦公大樓為主，晚上相對較寧靜，有種遠離繁囂的感覺。另一優點是房間空間比一般酒店更寬敞，而且12歲或以下兒童可免費入住，十分適合偏愛環境舒適寧靜的家庭。

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西新宿大和ROYNET飯店，位於西新宿站與都廳前站中間。（agoda）

晚上較寧靜，有種遠離繁囂的感覺。（booking.com）

房間空間比一般酒店更寬敞。（booking.com）

地址：東京都新宿區西新宿6丁目12-39

交通：西新宿站，步行5分鐘

價格：HK$1135起／晚（2位成人，1位未滿13歲兒童可免費同住）

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新宿酒店｜9. 格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）

格拉斯麗新宿酒店外觀有一隻非常奪目的哥斯拉，酒店亦有兩間以哥斯拉作主題房間，分別是「哥斯拉主題房」及「哥斯拉景觀房」。如入住「哥斯拉主題房」，房內會有一整隻哥斯拉，而「哥斯拉景觀房」則可看到窗外超巨大的哥斯拉。兩間主題房間均相當受歡迎，長期爆滿，想入住便要預早訂房了。

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格拉斯麗新宿酒店外觀有一隻非常奪目的哥斯拉。（格拉斯麗新宿酒店）

酒店有兩間以哥斯拉作主題房間。（格拉斯麗新宿酒店）

哥斯拉主題房。（格拉斯麗新宿酒店）

哥斯拉景觀房。（格拉斯麗新宿酒店）

地址：東京都新宿區歌舞伎町1-19-1

交通：JR新宿站步行5分鐘；西武新宿站，步行3分鐘

價格：HK$1499起／晚（2位成人，1位5歲或以下孩童入住）

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新宿酒店｜10. 新宿苑溫泉日式旅館（ONSEN RYOKAN YUEN SHINJUKU）

新宿苑溫泉日式旅館（新宿由緣溫泉酒店）位於新宿區，旅館採用了現代化及日式風格設計，整個氛圍令人十分放鬆。旅館的溫泉分為室內及露天，溫泉水來自箱根，據說有舒緩肌肉酸痛和美肌功效。而其中在18樓頂層的露天浴池，更可以一邊浸溫泉，一邊欣賞到東京都廳和新宿市中心的景色。另外旅館更免費提供冰棒，讓客人泡湯後可以消暑降溫，非常貼心。

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新宿苑溫泉日式旅館，採用了現代化及日式風格設計。（新宿苑溫泉日式旅館）

旅館的溫泉分為室內及露天。（新宿苑溫泉日式旅館）

露天浴池可以欣賞到東京都廳和新宿市中心的景色。（新宿苑溫泉日式旅館）

地址：東京都新宿区新宿5丁目3番18号

交通：新宿三丁目站步行8分鐘

價格：HK$485起／晚（人均HK$242.5）

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新宿酒店｜11. 西鐵INN新宿（Nishitetsu Inn Shinjuku）

西鐵INN新宿地理位置優越，距離西新宿站，僅2分鐘步行路程，附近亦有便利店和快餐店，前往都廳、新宿、三丁目、歌舞伎町都很近。酒店周圍都是辦公室大樓為主，如果喜歡環境寧靜，這間酒店相信是不錯的選擇。另外，房間亦比其他酒店寬大，性價比十分高。

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西鐵INN新宿地理位置優越，距離西新宿站，僅2分鐘步行路程。（booking.com）

房間亦比其他酒店寬大，性價比十分高。（booking.com）

西鐵INN新宿的浴室設有浴缸，乾淨整潔。（booking.com）

地址：東京都新宿區西新宿7丁目23-2

交通：西新宿站，步行2分鐘

價格：HK$438起／晚（人均HK$219）

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（全文完）