九州熊本7間新酒店　1分鐘到車站　免費溫泉／日式旅館／家庭公寓／房間望超靚河景

熊本住宿2022︱位於九州的熊本縣近年人氣急升，皆因可愛搞怪的熊本熊為熊本縣打開了名氣，而熊本縣也正在積極發展旅遊業！熊本有雄偉壯觀的自然景色阿蘇活火山，又有古色古香的熊本城，而熊本的知名料理更加有馬肉刺身和赤牛。如果你有意一睹熊本的美麗景色，不妨參考本文來計劃住宿！

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位於阿蘇，令人一見難忘的可愛小山「米塚」。（熊本縣觀光官網）

【1】FAV熊本酒店（FAV HOTEL KUMAMOTO）

在2021年11月開業的新酒店，離吳服町站只需步行3分鐘，附近有便利店，位置非常方便。酒店主打家庭客人，房間光線充足，空間非常寬闊，就算是4人家庭也不會覺得擠逼。所有房型內配備電磁爐、微波爐，4人房更加有洗衣機和乾衣機，超級方便連續住宿的客人！入住時只需要在櫃枱前的自助Check-in機輸入資料，十分簡單省時。

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2021年11月開業的新酒店（Trip.com）

4人家庭房空間非常寬闊（Trip.com）

所有房型內配備電磁爐、微波爐（Trip.com）

4人房更加有洗衣機和乾衣機（Trip.com）

公共空間十分放鬆（Trip.com）

地址：熊本県熊本市中央区鍛冶屋町9-1

交通方式：熊本市電A系統「吳服町站」徒步3分鐘

價錢：約HK$690起 / 晚，人均HK$345起

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【2】REF熊本Vessel酒店（Ref Kumamoto by Vessel Hotels）

在2019年開業的REF熊本Vessel酒店由連鎖集團經營，位於熊本最繁忙的新町地區，從JR熊本站或熊本市有軌電車「熊本站前」出發，大約13分鐘即可到達。熊本作為是一個擁有豐富自然和水資源的「水城」，酒店也採用了”THE BATH”概念，大型露天浴池可以觀賞日式庭園，此外還有鍋蓋浴和木製浴池，客人可以享受輕鬆的時光。早餐會提供阿蘇山的豐富食材，包括熊本赤牛漢堡天草灘魚乾。

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房間以木造家具為主題（Trip.com）

大型露天浴池可以觀賞日式庭園（Trip.com）

鍋蓋浴和木製浴池（Trip.com）

早餐提供熊本赤牛漢堡天草灘魚乾（Trip.com）

地址：熊本縣熊本市中央區新市街7番2號

交通方式：在熊本站轉乘市電（路面電車）至辛島町步行1分鐘

價錢：約HK$536起 / 晚，人均HK$268起

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【3】熊本花博酒店（THE BLOSSOM KUMAMOTO）

2021年4月開幕，與JR熊本站東出口直接相連，位於車站上蓋的酒店。整間酒店以「熊本御殿」為設計理念，一踏進玻璃大廳就能感受到前所未有的開闊感，花園以樹木和石頭來形造禪味，住客評論都讚賞在玻璃大廳欣賞日落非常美麗。酒店提供各種的設施，包括雪櫃和洗衣服務，客房的平均建築面積超過27平方米，靈感來自於熊本的自然環境，用石頭和自然裝飾的大浴場，以及在使用各種九州食材的餐廳用餐，以確保住客有一個滿足的住宿體驗。

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酒店與JR熊本站東出口直接相連，位於車站上蓋（Trip.com）

花園以樹木和石頭來形造禪味（Trip.com）

在玻璃大廳欣賞日落非常美麗（Trip.com）

地址：熊本県熊本市西區春日3丁目15番26號

交通方式：毗鄰熊本站白川口（東口）（熊本站大樓9樓有直通電梯）

價錢：約HK$854起 / 晚，人均HK$427起

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【4】CANDEO酒店 熊本新市街（CANDEO HOTELS KUMAMOTO SHINSHIGAI）

2022年剛開業的四星級酒店，位於新市街的優越位置，周圍都是步行可達的景點。住客讚賞酒店非常新穎而且景色優美，從早餐餐室可以眺望到雄偉的熊本城。另外早餐的種類十分多，還人非常滿足。酒店擁有熊本罕見的高層露天風呂，號稱住客可以在最接近星空的風呂中放鬆身心。

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位於新市街的優越位置，周圍都是步行可達的景點（Trip.com）

早餐餐室可以眺望到雄偉的熊本城（Trip.com）

酒店擁有熊本罕見的高層露天風呂（Trip.com）

號稱住客可以在最接近星空的風呂中放鬆身心（Trip.com）

地址：熊本県熊本市中央区新市街 8番7号

交通方式：市電辛島町站下車徒歩3分鐘

價錢：約HK$720起 / 晚，人均HK$360起

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【5】大和ROYNET酒店 熊本銀座通（Daiwa Roynet Hotel Kumamoto Ginzadori）

2022年2月開辦的大和ROYNET酒店 熊本銀座通位於中央區優越地段，從市電「花畑町站」只需走2分鐘即達，走到熊本城也只需6分鐘，非常適合一天要趕多個景點的旅客。部份高層房型可以從窗戶眺望熊本城。所有房間的浴室和廁所都是分開的，非常衛生。酒店的1樓有便利店，就算是深夜也可以穿著睡衣下去買宵夜！酒店2樓的高級餐廳「菅乃屋 銀座通り店」會提供熊本馬肉料理，住客可以事先預約查詢。

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從市電「花畑町站」只需走2分鐘即達，走到熊本城也只需6分鐘（Trip.com）

所有房間的浴室和廁所都是分開的，非常衛生（Trip.com）

2樓的高級餐廳「菅乃屋 銀座通り店」會提供熊本馬肉料理（Trip.com）

地址：熊本市中央區下通1丁目9番1

交通方式：熊本市電「花畑町站」徒步約2分鐘

價錢：約HK$350起 / 晚，人均HK$175起

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【6】熊本城景觀舒適公寓酒店（&and Comfy Hotel Kumamotojo View）

於2019年開幕，如果酒店的名字所述，熊本城景觀舒適公寓酒店能觀賞到熊本城的美景！酒店的展望台提供舒適的座椅，還住客能輕鬆地享受黃昏下近在咫尺的熊本城美景。酒店距離市電（路面電車）「通町筋」只是6分鐘步程，要前往市中心和各大景點都十分方便，去上通商店街只需1分鐘步程，去長塀通賞櫻也只需10分鐘步程，都非常便利。房間面積寬闊，全部超過16平方米，完全沒有壓迫感，帶給你真正放鬆舒適的旅遊體驗！

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酒店距離市電「通町筋」只是6分鐘步程，要前往市中心和各大景點都十分方便（Trip.com）

酒店的展望台提供舒適的座椅（Trip.com）

住客能輕鬆地享受黃昏下近在咫尺的熊本城美景（Trip.com）

地址：熊本縣熊本市中央區城東町5-3

交通方式：距離市電（路面電車）「通町筋」步行6分鐘

價錢：約HK$364起 / 晚，人均HK$182起

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【7】熊本八代超級酒店（Super Hotel Kumamoto Yatsushiro）

上述的酒店都位於熊本市，最後一間要介紹的酒店則位於八代市。八代市的新景點「熊本熊港八代」於去年開幕，設有84尊超人氣吉祥物熊本熊，成為九州的最新熱門打卡點！熊本八代超級酒店在2020年開業，離JR八川站14分鐘路程。酒店位於前川旁邊，大部份房間的房間可以看到美麗的河景。房間雖小但五臟俱全，提供靜音雪櫃和智能影音設備，住客可以用電視機或投影機收看Netflix和YouTube！另外酒店也提供男女分開的天然溫泉「妙見之湯」，而且是通宵開放！非常方便晚歸的住客。

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酒店位於前川旁邊（Trip.com）

大部份房間的房間可以看到美麗的河景（Trip.com）

住客可以用電視機或投影機收看Netflix和YouTube（Trip.com）

男女分開的天然溫泉「妙見之湯」通宵開放（Trip.com）

八代市的新景點「熊本熊港八代」於去年開幕（Trip.com）

地址：熊本県八代市夕葉町4-1

交通方式：JR八代站步行14分鐘

價錢：約HK$474起 / 晚，人均HK$237起

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（全文完）