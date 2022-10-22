con盒｜長用水喉水洗隱形眼鏡盒　女子左眼角膜感染致失明｜附正確洗con盒方法

不少人都有戴隱形眼鏡的習慣，大家會怎樣清潔隱形眼鏡盒？一名女生疑因長期以自來水（水喉水）沖洗隱形眼鏡盒，導致盒內滋生細菌及寄生蟲，最終令左眼角膜感染，短短兩星期內失去視力，需接受眼角膜移植。即看下文了解病徵和正確清洗隱形眼鏡容器貼士，避免傷害我們的靈魂之窗。

大家會怎樣清潔隱形眼鏡盒？（網上圖片）

眼睛突紅痛

根據英國《每日郵報》報道，配戴隱形眼鏡多年的25歲美國女生Kyra Smith，去年工作期間突然感到左眼有異樣，但當時並沒有出現痛楚。直到晚上下班回家除下隱形眼鏡時，發現眼睛明顯變紅。隔日，她的眼睛更開始出現疼痛感，她到醫院求診後卻無法判明原因，只獲處方眼藥水。

美國有位配戴隱形眼鏡多年的25歲女生於去年工作期間突然感到左眼有異樣。（網上圖片）

短短兩星期便失去視力

然而，眼藥水未能緩解Kyra眼睛的疼痛，而且病情持續惡化，變得對光線非常敏感。經過六星期反覆檢查，她被診斷感染了較為罕見的角膜感染「棘變形蟲角膜炎」（Acanthamoeba keratitis）。棘變形蟲角膜炎症狀包含眼睛紅痛、視力模糊、畏光等。Kyra於短片提到，自己剛開始只是眼角模糊，後來慢慢擴散，不到兩週視力就完全消失了。

經過6周的反覆檢查，她被診斷感染了較為罕見的角膜感染「棘變形蟲角膜炎」（Acanthamoeba keratitis）。（網上圖片）

由於視力變差，Kyra無法繼續工作。（網上圖片）

棘變形蟲角膜炎

根據衞生防護中心資料，棘變形蟲角膜炎是由肉眼看不見的阿米巴變形蟲所引起的眼部感染，常見於泥土、塵埃、河流，以及游泳池和水療設施等地方，亦有機會出現在隱形眼鏡的護理用具。當棘變形蟲感染眼部時，最常會導致角膜發炎。患者中以配戴隱形眼鏡者佔大多數，特別是沒有妥善清洗隱形眼鏡，或於游泳或進行水上活動時配戴隱形眼鏡的人士最易受感染。

常見病徵：

．眼紅

．眼部疼痛

．視力模糊

．畏光

．流眼水

．其他眼部不適症狀

患者中以配戴隱形眼鏡者佔大多數。（istock圖片）

進行角膜移植後再次感染

由於失去視力，Kyra不單放棄了工作，後來更發現右眼都受到影響，除了外出看醫生外，需要把家中所有窗簾拉上避免日光照射。今年4月，醫生為Kyra進行了角膜移植，希望藉此恢復視力，卻不幸發現眼內仍存在寄生蟲，令新的角膜受到感染，需要一邊接受治療，一邊等待第二次角膜移植。

水喉水洗con盒導致

醫生認為Kyra感染棘變形蟲角膜炎的原因，是由於她長期使用水喉的自來水沖洗隱形眼鏡盒導致。由於Kyra配戴的隱形眼鏡不是即棄形，每晚除下後便會放置盒中，容易滋生細菌及寄生蟲，再次戴上隱形眼鏡便會造成交叉感染。Kyra表示今後不會再繼續使用月拋式隱形眼鏡，亦不會再用水喉水沖洗隱形眼鏡盒，呼籲各位戴con人士要多加小心。

長期使用水喉的自來水沖洗隱形眼鏡盒導致感染棘變形蟲角膜炎。（istock圖片）

正確清洗方法

台北市聯醫仁愛院區眼科醫師顏竹佑指，長戴型的隱形眼鏡配戴者，可使用生理鹽水或隱形眼鏡保養液，清洗隱形眼鏡和其容器。生理食鹽水主要是用來清潔隱形眼鏡和容器上的污髒點；而隱形眼鏡保養液則殺菌和降解眼鏡上的蛋白質。

可使用生理鹽水或隱形眼鏡保養液，清洗隱形眼鏡和其容器。（Unplash圖片）

衛生防護中心6建議

為了保護雙眼，隱形眼鏡和隱形眼鏡的容器都一定要徹底清潔，以下是衛生防護中心的6個建議：

1）儲存隱形眼鏡的容器應每隔3個月更換一次。

2）請勿使用自來水、樽裝水、生理鹽水或潤濕液，來消毒隱形眼鏡鏡片。

3）每次使用隱形眼鏡後，應使用無菌的隱形眼鏡護理藥水清潔，並沖洗儲存鏡片的容器。但請謹記切勿使用自來水或樽裝水沖洗！沖洗容器後亦應保持打開直至風乾。

4）由於揉搓和沖洗隱形眼鏡，能有助移除當中的有害微生物和殘留物，因此建議每次除下隱形眼鏡後，都應先清洗、揉搓、沖洗隱形眼鏡鏡片後才作浸泡消毒。

5）即使不是每天使用隱形眼鏡，儲存在隱形眼鏡盒內的多功能護理藥水仍須每天更換。

6）更換盒內的護理藥水時，切記不要在舊的藥水中添加新的藥水，每次都應使用新的清潔或消毒溶液來清潔和儲存隱形眼鏡鏡片。

（全文完）