擤鼻涕太用力　20歲男患中耳炎致右耳失聰　醫生教正確擤鼻方法＋姿勢

流鼻水是傷風感冒或確診新冠肺炎常見的病徵。台灣一名20歲男子早前確診，因流鼻水而不停擤鼻，後來右邊耳朵突然失去聽力，而且出現頭暈的情況。求醫後醫生發現是他擤鼻涕時太用力，導致耳膜紅腫，有中耳炎和積液，最終要做手術才能回復聽力。

一名20歲男子早前確診，因流鼻水而不停擤鼻。（freepik）

20歲男子用力擤鼻涕致失聰

綜合當地傳媒報道，台灣一名20歲大學男子早前確診新冠肺炎，在隔離期間不停流鼻水，鼻塞情況嚴重，因此經常用力擤鼻涕。有次他用力擤鼻涕後，突然覺得右邊耳仔「塞住」了，失去聽力，更感到頭暈，事隔2、3日後仍未有好轉，於是在完成隔離後便立即求醫。

有次他用力擤鼻涕後，突然覺得右邊耳仔「塞住」了，失去聽力，更感到頭暈。（freepik）

屬於耳鼻喉專科的主診醫生陳榮峯表示，為男子進行檢查後，發現其右邊耳膜相當紅腫，有中耳炎及中耳積液情況，於是開了抗生素及藥水給男子作治療。惟2周後，男子覆診時中耳積液情況仍未改善，醫生要為男子進行局部麻醉，以抽出耳內液體。一個星期後男子的聽力始回復正常。

醫生發現男子右邊耳膜相當紅腫，有中耳炎及中耳積液情況。（freepik）

陳醫生表示這種情況並不罕見，最近都有不少新冠肺炎患者患上中耳炎的個案，兩者之間或存在關係。他解釋，人的耳、鼻、喉是相通的，大力擤鼻涕時，氣流可能逆流衝到耳咽管，對耳朵造成損害。另一方面，因為鼻涕未必一定向前流，有時候會往後沿著耳咽管逆流回去耳朵，令耳朵發炎。他提醒大家擤鼻涕時切記不要用力過度，以免耳朵受傷或發炎。

醫生指，大力擤鼻涕時，氣流可能逆流衝到耳咽管，對耳朵造成損害。（freepik）

正確擤鼻方法

陳醫生亦分享了正確擤鼻方法，他提醒除了不應太用力，亦應每次只擤一邊鼻孔，並且可稍微低頭、嘴巴微張，以降低鼻涕經耳咽管逆流的風險。若果同時捏住兩個鼻孔，擤鼻時壓力會迫使鼻涕擠向耳咽管，引發中耳炎，嚴重甚至可造成耳膜破裂或內耳受損，影響聽力。

若果同時捏住兩個鼻孔，擤鼻時壓力會迫使鼻涕擠向耳咽管，引發中耳炎。（freepik）

根據衛生署資料，中耳的健康對聽覺十分重要，但因與鼻咽相通，中耳容易受上呼吸道的健康情況影響，而中耳鄰近頭部重要的部分，中耳的疾病有機會引起嚴重的併發症。另外，小朋友較容易有急性中耳炎，因為他們的免疫系統尚未成熟，容易被外來病源感染，而7歲或以下的兒童耳咽管亦較短，當患有上呼吸道感染時，病源亦較容易由鼻腔經耳咽管進入中耳造成感染。

中耳因與鼻咽相通，容易受上呼吸道的健康情況影響。（freepik）

急性中耳炎5大常見徵狀

1. 嚴重耳痛

2. 發燒

3. 中耳積液導致耳塞感及聽力下降

4. 鼻炎症狀

5. 若耳膜破裂便有膿液流出外耳道

（全文完）