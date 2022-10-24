一線搜查｜日本自由行10大Q&A　社區檢測陰性證明不獲承認？復必泰、科興入境要打哪一款？

日本自由行︱日本雖然已全面開關，不過仍有不少入境限制及旅客須知要留意。例如入境必填的MySOS和Visit Japan Web，究竟有什麼分別？香港社區檢測中心發出的陰性證明，是否獲日本官方承認？如果不肯定手上的資訊是否過時，快看看最新的10大出發前必知Q&A，避免入境時手忙腳亂！

【Q1】入境時必填的MySOS及Visit Japan Web，各自有什麼用？

現時入境日本人士必須使用手機APP「MySOS」，事先登記以下證明才可經「快速通道」入境：如已經打了3針新冠疫苗，只需要上傳「疫苗接種證明」；如果未打3針，則需要上傳「72小時內的PCR陰性證明」。

至於另一項入境必填的Visit Japan Web，其實是用於預先填寫入境表格和海關申報表，節省在機上填寫文件的麻煩，方便旅客更快完成過關手續。

不過，日本政府近日宣佈，由11月14日起MySOS將會停用。如果你是11月14日或之後入境的旅客，必須使用Visit Japan Web預先登記才可以入境。最新版的Visit Japan Web將於11月1日起啟用，在當日之前入境的旅客請繼續用MySOS。

入境日本人士須使用手機APP「MySOS」事先登記，才可經「快速通道」入境。

【Q2】如何使用MySOS及Visit Japan Web？

《有線生活》之前已有寫了兩篇超詳細極易明教學，詳情可參閱：

👉MySOS教學

👉Visit Japan Web教學

Visit Japan Web用於預先填寫入境表格和海關申報表。

【Q3】本港社區檢測中心發出的陰性證明，獲日本認可？

不獲。未打3針的旅客須在入境日本前72小時內取得陰性檢測證明。不過無論是自費還是免費，日本目前都不認可香港社區檢測中心發出的PCR核酸檢查證明。而多數人在家中自行做的快速抗原測試（RAT）也是不獲認可。

【Q4】在哪裡取得符合日本要求的陰性證明？

證明書的填寫語言必須為英文或日文，並要包括以下資料：姓名、出生年月日、採樣方式、檢測方式、檢測結果、採樣日期、證明發出日期及醫療機構名稱。

下列醫療機構名單為日本駐香港總領事館所整理的，全部都提供合符日本當局要求的檢測服務：

港安醫院 嘉諾撒醫院 養和醫院 EMC香港日本人診所（EMC Hong Kong Japanese Clinic） DR. LISA CHAM CLINIC London Iryo Centre Hong Kong CHC Group Medical Practice DYM Health Care KENTA CLINIC HONG KONG KENKO KANRI CENTER CO., LTD.

以上列表為參考用，並未列出所有合資格的機構，而且服務詳情及收費或有變動，請參閱向相關機構查詢最新安排。

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【Q5】3針中有混針，例如2針科興1針復必泰，是否符合要求？

旅客所接種3針的疫苗，只要屬於世界衛生組織（WHO）認可的任何一種疫苗，包括復必泰和科興，無論是否混針，都符合3針的疫苗要求。

【Q6】小朋友可否豁免陰性證明？

鑑於很多國家都沒有為學前年齡的小朋友安排檢測，未滿6歲的小朋友即使未打齊3針，只要同行的同居家長持有陰性證明，小朋友可豁免陰性證明。不過滿6歲的小朋友如果未打齊3針，就需要出示陰性證明。

【Q7】我曾確診，亦已打了2針，可否豁免出示陰性證明？

6歲或以上人士只要未打齊3針，無論是否曾確診都不獲豁免提交陰性證明。

【Q8】72小時內陰性證明的時間如果計算？

計算時間的方法是，在前往日本的航班預定起飛時間前72小時內完成採樣，不要搞混採樣日期和證明發出日期。假設你的航班在10月24日凌晨零時起飛，你要在10月21日凌晨零時起去做檢測，最遲都要22日去做，預留24小時等待結果出爐就最穩陣。如果你太早去做檢測，可能會不符合時間規定；但如果太遲做檢測，可能在起飛前都未拿到陰性證明書。

【Q9】如果在日本旅行期間不幸確診，是否需要隔離？

日本沒有強制隔離天數及隔離中心，現時當局的政策傾向確保醫療系統穩定。非高風險、症狀輕微人士在出現症狀後，只需聯絡諮詢中心，並留在住宿地點自我監測，直到有陰性檢測結果。而高風險人士如長期病患者，諮詢後可安排入院治療。👉關於在日本確診的自救方法

【Q10】入隔離中心／醫院接受治療需要付費嗎？

在日本接受新冠的治療是需要付費的，如果外國人沒有購買醫療保險，費用可以十分高昂。例如因急性心肌梗塞住院，手術加住院45天的費用為35萬港元。所以務必在出發旅行前購買（包含新冠傳染病的）醫療保險。日本官方更提醒，如果沒有付清醫療費用就離開日本，會導致將來無法再入境日本。

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（全文完）