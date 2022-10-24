一線搜查｜日本自由行10大Q&A 社區檢測陰性證明不獲承認？復必泰、科興入境要打哪一款？
日本自由行︱日本雖然已全面開關，不過仍有不少入境限制及旅客須知要留意。例如入境必填的MySOS和Visit Japan Web，究竟有什麼分別？香港社區檢測中心發出的陰性證明，是否獲日本官方承認？如果不肯定手上的資訊是否過時，快看看最新的10大出發前必知Q&A，避免入境時手忙腳亂！
【Q1】入境時必填的MySOS及Visit Japan Web，各自有什麼用？
現時入境日本人士必須使用手機APP「MySOS」，事先登記以下證明才可經「快速通道」入境：如已經打了3針新冠疫苗，只需要上傳「疫苗接種證明」；如果未打3針，則需要上傳「72小時內的PCR陰性證明」。
至於另一項入境必填的Visit Japan Web，其實是用於預先填寫入境表格和海關申報表，節省在機上填寫文件的麻煩，方便旅客更快完成過關手續。
不過，日本政府近日宣佈，由11月14日起MySOS將會停用。如果你是11月14日或之後入境的旅客，必須使用Visit Japan Web預先登記才可以入境。最新版的Visit Japan Web將於11月1日起啟用，在當日之前入境的旅客請繼續用MySOS。
【Q2】如何使用MySOS及Visit Japan Web？
《有線生活》之前已有寫了兩篇超詳細極易明教學，詳情可參閱：
【Q3】本港社區檢測中心發出的陰性證明，獲日本認可？
不獲。未打3針的旅客須在入境日本前72小時內取得陰性檢測證明。不過無論是自費還是免費，日本目前都不認可香港社區檢測中心發出的PCR核酸檢查證明。而多數人在家中自行做的快速抗原測試（RAT）也是不獲認可。
【Q4】在哪裡取得符合日本要求的陰性證明？
證明書的填寫語言必須為英文或日文，並要包括以下資料：姓名、出生年月日、採樣方式、檢測方式、檢測結果、採樣日期、證明發出日期及醫療機構名稱。
下列醫療機構名單為日本駐香港總領事館所整理的，全部都提供合符日本當局要求的檢測服務：
- 港安醫院
- 嘉諾撒醫院
- 養和醫院
- EMC香港日本人診所（EMC Hong Kong Japanese Clinic）
- DR. LISA CHAM CLINIC
- London Iryo Centre Hong Kong
- CHC Group Medical Practice
- DYM Health Care
- KENTA CLINIC
- HONG KONG KENKO KANRI CENTER CO., LTD.
以上列表為參考用，並未列出所有合資格的機構，而且服務詳情及收費或有變動，請參閱向相關機構查詢最新安排。
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【Q5】3針中有混針，例如2針科興1針復必泰，是否符合要求？
旅客所接種3針的疫苗，只要屬於世界衛生組織（WHO）認可的任何一種疫苗，包括復必泰和科興，無論是否混針，都符合3針的疫苗要求。
【Q6】小朋友可否豁免陰性證明？
鑑於很多國家都沒有為學前年齡的小朋友安排檢測，未滿6歲的小朋友即使未打齊3針，只要同行的同居家長持有陰性證明，小朋友可豁免陰性證明。不過滿6歲的小朋友如果未打齊3針，就需要出示陰性證明。
【Q7】我曾確診，亦已打了2針，可否豁免出示陰性證明？
6歲或以上人士只要未打齊3針，無論是否曾確診都不獲豁免提交陰性證明。
【Q8】72小時內陰性證明的時間如果計算？
計算時間的方法是，在前往日本的航班預定起飛時間前72小時內完成採樣，不要搞混採樣日期和證明發出日期。假設你的航班在10月24日凌晨零時起飛，你要在10月21日凌晨零時起去做檢測，最遲都要22日去做，預留24小時等待結果出爐就最穩陣。如果你太早去做檢測，可能會不符合時間規定；但如果太遲做檢測，可能在起飛前都未拿到陰性證明書。
【Q9】如果在日本旅行期間不幸確診，是否需要隔離？
日本沒有強制隔離天數及隔離中心，現時當局的政策傾向確保醫療系統穩定。非高風險、症狀輕微人士在出現症狀後，只需聯絡諮詢中心，並留在住宿地點自我監測，直到有陰性檢測結果。而高風險人士如長期病患者，諮詢後可安排入院治療。👉關於在日本確診的自救方法
【Q10】入隔離中心／醫院接受治療需要付費嗎？
在日本接受新冠的治療是需要付費的，如果外國人沒有購買醫療保險，費用可以十分高昂。例如因急性心肌梗塞住院，手術加住院45天的費用為35萬港元。所以務必在出發旅行前購買（包含新冠傳染病的）醫療保險。日本官方更提醒，如果沒有付清醫療費用就離開日本，會導致將來無法再入境日本。
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