鹿兒島6間新酒店2022　1分鐘步行到車站＋私人風呂＋無邊際浴池　浸溫泉歎震撼火山景

鹿兒島住宿2022︱近日香港快運（HK Express）宣佈將會在明年6月復飛鹿兒島！趁現在買機票和計劃行程也不算早！位於九州的鹿兒島擁有令人心神嚮往的自然風光，一座幾乎每天都會噴發的活火山「櫻島」座落在此，如果運氣好甚至可以看到極為壯觀的大噴發，鹿兒島的地貌多元化，盛產黑毛和牛、黑毛豬和海產。在你計劃鹿兒島自然探索之旅時，不妨參閱《有線生活》為你整理的6間鹿兒島新酒店，讓你更輕鬆享受旅程！

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鹿兒島的象徵櫻島是一座非常活躍的活火山，時不時看到小型噴發（鹿兒島縣官方觀光網站）

【1】星野集團 界 霧島（Hoshino Resorts Kai Kirishima）

位於霧島溫泉的「星野集團 界 霧島」於2021年開業，位於高千穗峰山腰的「霧島錦江灣國立公園」內，自然環境十分優美。全館49間客房都融合了當地傳統特色，牆壁與床板使用了火山噴出物「Shirasu」，照明設備則是傳統工藝的薩摩和紙。從客房可以遠眺廣大的櫻島與霧島高原壯闊的景色。

男女湯各設有1個露天浴池及2個室內浴池，泡湯的同時也能夠欣賞自然美景。從客房棟搭乘小型單軌電車前往可到達溫泉小屋，那裡有無邊際溫泉浴場，迎面可望一整片遼闊的芒草原，美的令人屏息。

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無邊際溫泉浴場，迎面可望一整片遼闊的芒草原，非常美麗（Trip.com）

牆壁與床板使用了火山噴出物「Shirasu」（Trip.com）

客房可以遠眺廣大的櫻島與霧島高原壯闊的景色（Trip.com）

部份房間配有私人風呂，同樣擁有壯闊景色（Trip.com）

從客房棟搭乘小型單軌電車前往可到達溫泉小屋（Trip.com）

地址：鹿児島県霧島市霧島田口字霧島山2583-21

交通方式：從JR霧島神宮站開車約15分鐘、從鹿兒島機場開車約45分鐘

價錢：約HK$2987起 / 晚，人均約HK$1493.5起

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【2】S CUBE HOTEL by SHIROYAMA

從JR川內駅一出、徒步一分鐘即可到達，2021年開幕的S CUBE HOTEL是鹿兒島薩摩川內市的最新的酒店之一，由鹿兒島著名酒店集團「城山酒店 Shiroyama Hotel」所經營，開業僅一年已贏盡口碑，深得觀光客及商務客的歡迎。酒店設備簇新，房間面積也夠大，入住不覺侷促。酒店內設日式及西式餐廳，距離食肆林立的繁華街也十分就近，是到埗川內的最佳落腳地！

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酒店設備簇新，房間面積也夠大，入住不覺侷促。（Trip.com）

酒店內設日式及西式餐廳，距離食肆林立的繁華街也十分就近（Trip.com）

2021年開幕的S CUBE HOTEL是鹿兒島薩摩川內市的最新的酒店之一（Trip.com）

地址：鹿児島県薩摩川内市平佐1-18

交通方式：JR川内駅徒步1分鐘即達

價錢：約HK$866起 / 晚，人均約HK$433起

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【3】鹿兒島天文館大和ROYNET酒店 (Daiwa Roynet Hotel Kagoshima Tenmonkan)

於2022年開張，屬於著名連鎖酒店品牌旗下，設施非常新穎清潔。位處於鹿兒島熱門地帶天文館通旁邊，街道有屋頂，下雨時也不會被淋濕，住客評價讚賞浴室的空間非常大，配備大浴缸和淋浴間，且非常衛生整潔。部份客房可以眺看到鹿兒島的象徵景點櫻島。位於最高層的餐廳景色也十分壯觀。

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於2022年開張，設施非常新穎清潔（Trip.com）

位處於鹿兒島熱門地帶天文館附近（Trip.com）

部份客房可以眺看到鹿兒島的象徵景點櫻島（Trip.com）

地址：鹿児島県鹿児島市千日町1-1

交通方式：市電「天文館」站徒步1分鐘

價錢：約HK$395起 / 晚，人均約HK$197.5起

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【4】APA酒店 鹿兒島天文館

CP值超高，人均只需$159！著名品牌APA在鹿兒島旗下的三間酒店之一。於2021年新建的東棟設施新穎且清潔，隔音非常好，部份房間更可以眺望到附近的天文館公園。交通方便，從鹿兒島最繁榮的街道天文通只需3分鐘步程即達。住客評價特別提到這裡的早餐非常好吃，不僅有鹿兒島鄉土菜鶏飯（けいはん）和薩摩炸物，晚飯更有北海道直送的生蠔和啤酒放題！

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著名品牌APA在鹿兒島旗下的三間酒店之一（Trip.com）

於2021年新建的東棟設施新穎且清潔（Trip.com）

部份房間更可以眺望到附近的天文館公園（Trip.com）

早餐不僅有鹿兒島鄉土菜鶏飯（けいはん）和薩摩炸物，晚飯更有北海道直送的生蠔和啤酒放題（Trip.com）

地址：鹿兒島縣鹿兒島市千日町13番23號

交通方式：從路面電車「天文館通站」徒歩3分

價錢：約HK$318起 / 晚，人均約HK$159起

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【5】鹿兒島城山飯店 (Shiroyama Hotel Kagoshima)

鹿兒島城山飯店本來是著名老牌酒店，於2022年剛剛翻新完成，所有設施都煥然一新。坐落在標高108公尺的高台－城山之上，能放眼眺望鹿兒島市內街景。共有31種類型的客房，從部份房間更可以看到鹿兒島地標櫻島及錦江灣的美景。酒店來往鹿兒島中央站有免費接駁巴士，交通十分方便。

擁有源自地下1000公尺湧出的優質溫泉「薩摩之湯」，住客可以在城山上邊泡溫泉邊欣賞櫻島美景，泡完還會提供美體、精油和腳部護理等服務。自助早餐內容豐富，擁有80種菜色，提供酒店自製的炸魚餅和新鮮現烤麵包，早餐更連續4年被評為九州地區第一名，來此必試！

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坐落在標高108公尺的城山上，鹿兒島城山飯店本來是著名老牌酒店，於2022年剛剛翻新完成（Trip.com）

源自地下1000公尺湧出的優質溫泉「薩摩之湯」，住客可以在城山上邊泡溫泉邊欣賞櫻島美景（Trip.com）

早餐連續4年被評為九州地區第一名，來此必試！（Trip.com）

部份房間可以看到鹿兒島地標櫻島及錦江灣的美景（Trip.com）

酒店來往鹿兒島中央站有免費接駁巴士，交通十分方便（Trip.com）

地址：鹿兒島縣鹿兒島市新照院町41番1号

交通方式：酒店來往鹿兒島中央站有免費接駁巴士

價錢：約HK$1212起 / 晚，人均約HK$606起

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【6】吹上濱菲爾德酒店 (Fukiagehama Field Hotel)

於2020年開業的時尚度假村，酒店棟更是2022年剛開業。位於鹿兒島的近郊城區市來串木野市（いちき串木野市）。酒店主打年輕人和家庭客，從酒店的社交媒體可見這裡有超多打卡位！例如夜光展望台溫泉、足浴、桑拿、露台藤椅等等，設備非常完善。除此之外，更提供BBQ設備和煮食器具，住客可以在酒店附近的市場購買食材，非常方便。另外，酒店也會免費借出桌上遊戲給住客，對家庭客服務得很周到。

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於2020年開業的時尚度假村，酒店棟更是2022年剛開業（Trip.com）

露營區提供近年非常流行的豪華露營（Glamping）房間（Trip.com）

除了露天溫泉，酒店也設有室內溫泉，應有盡有（Trip.com）

整體裝潢有點像美國的度假村，寫此之餘更適合打卡（Trip.com）

酒店而向東面的展望台可以看到日出（Trip.com）

夜光展望台上溫泉和足浴（Trip.com）

地址：鹿児島県いちき串木野市湊町1丁目101番地

交通方式：從福岡JR博多站乘1小時22分鐘新幹線，到鹿兒島JR川內站轉乘鹿兒島本線到JR神村學園前站，徒步15分鐘即達酒店

價錢：約HK$1120起 / 晚，人均約HK$560起

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（全文完）