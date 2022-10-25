67歲蘇施黃拍片透露患大腸癌三期　1症狀響警號　「最緊要心境開朗」｜附大腸癌5症狀

現時67年的蘇施黃在2005年曾患上乳癌，抗癌成功後開設了YouTube頻道「教煮蘇 This is So good」分享生活日常，不過，日前蘇施黃就以「照腸結果出咗啦！」為題，揭露自己患上大腸癌三期，目前已接受手術，在下月開始進行化療。

蘇施黃拍片揭患大腸癌三期（YouTube截圖）

大便帶血揭患病

蘇施黃透露自己因為大便帶血，所以在9月26日入院檢查，並發現患上大腸癌三期，需要馬上做手術，現正等待化療。她表示：「屙三幾日停，個幾月後又屙鮮血，但唔痛。」從片中可見，蘇施黃精神狀態不錯，心態也很樂觀：「一個人當你食嘢覺得自己病就好病，但當你覺得同正常人一樣就一樣，我開咗刀，咁大個症，仍然笑口噬噬，最緊要心境開朗。」

蘇施黃大便帶血揭患病（YouTube截圖）

切除15cm腫瘤及25粒淋巴

蘇施黃指，醫生為她切除了15cm大腸轉角位腫瘤，也割除了側邊25粒淋巴，因為其中有3個地方受到感染。在檢查時，醫生已經肯定不是第一期大腸癌，經化驗後確診是第三期，但幸好沒有擴散。

蘇施黃切除了15cm大腸轉角位腫瘤（YouTube截圖）

分享住院餐單

雖然患上癌症，但喜歡飲飲食食的蘇施黃，在完成手術後3天已經要求不要吊鹽水：「拔晒啲尿喉鹽水喉進食，自己喺病房行來行去，行一陣發現房太細，行出走廊，特登用手擺腰後面，挺直啲行，傷口因為微創，郁來郁去唔係好痛。」又向觀眾大方分享住院餐單，指醫院食物一點也不難吃，有些甚至媲美西餐廳。

分享住院餐單——蝦仁炒貴刁（YouTube截圖）

分享住院餐單——燒腩仔（YouTube截圖）

分享住院餐單——意大利菜湯（YouTube截圖）

大腸癌6症狀

大腸癌是本港第二最常見致命癌症，根據香港癌症資料統計中心的資料顯示，在2019年，大腸癌患病比例高達15.8%，僅次於肺癌15.9%。大腸癌新症增加了5,556宗，死亡個案有2,174宗，佔癌症死亡人數14.6%。

大腸癌症狀包括：

大便帶血（呈鮮紅或深紅）或帶有大量分泌黏液 大便習慣改變超過兩星期，包括變稀、便秘、剛大便後還有便急，覺得不能排出大便 腹部不適（經常有胃氣痛、飽脹或胃抽筋的感覺） 體重無故地下降 原因不明的疲倦

（全文完）