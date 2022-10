67歲蘇施黃拍片透露患大腸癌三期　1症狀響警號　「最緊要心境開朗」｜附大腸癌5症狀

現時67年的蘇施黃在2005年曾患上乳癌,抗癌成功後開設了YouTube頻道「教煮蘇 This is So good」分享生活日常,不過,日前蘇施黃就以「照腸結果出咗啦!」為題,揭露自己患上大腸癌三期,目前已接受手術,在下月開始進行化療。

蘇施黃拍片揭患大腸癌三期(YouTube截圖)

大便帶血揭患病

蘇施黃透露自己因為大便帶血,所以在9月26日入院檢查,並發現患上大腸癌三期,需要馬上做手術,現正等待化療。她表示:「屙三幾日停,個幾月後又屙鮮血,但唔痛。」從片中可見,蘇施黃精神狀態不錯,心態也很樂觀:「一個人當你食嘢覺得自己病就好病,但當你覺得同正常人一樣就一樣,我開咗刀,咁大個症,仍然笑口噬噬,最緊要心境開朗。」

蘇施黃大便帶血揭患病(YouTube截圖)

切除15cm腫瘤及25粒淋巴

蘇施黃指,醫生為她切除了15cm大腸轉角位腫瘤,也割除了側邊25粒淋巴,因為其中有3個地方受到感染。在檢查時,醫生已經肯定不是第一期大腸癌,經化驗後確診是第三期,但幸好沒有擴散。

蘇施黃切除了15cm大腸轉角位腫瘤(YouTube截圖)

分享住院餐單

雖然患上癌症,但喜歡飲飲食食的蘇施黃,在完成手術後3天已經要求不要吊鹽水:「拔晒啲尿喉鹽水喉進食,自己喺病房行來行去,行一陣發現房太細,行出走廊,特登用手擺腰後面,挺直啲行,傷口因為微創,郁來郁去唔係好痛。」又向觀眾大方分享住院餐單,指醫院食物一點也不難吃,有些甚至媲美西餐廳。

分享住院餐單——蝦仁炒貴刁(YouTube截圖)

分享住院餐單——燒腩仔(YouTube截圖)

分享住院餐單——意大利菜湯(YouTube截圖)

大腸癌6症狀

大腸癌是本港第二最常見致命癌症,根據香港癌症資料統計中心的資料顯示,在2019年,大腸癌患病比例高達15.8%,僅次於肺癌15.9%。大腸癌新症增加了5,556宗,死亡個案有2,174宗,佔癌症死亡人數14.6%。

大腸癌症狀包括:

大便帶血(呈鮮紅或深紅)或帶有大量分泌黏液 大便習慣改變超過兩星期,包括變稀、便秘、剛大便後還有便急,覺得不能排出大便 腹部不適(經常有胃氣痛、飽脹或胃抽筋的感覺) 體重無故地下降 原因不明的疲倦

