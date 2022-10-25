一線搜查｜壓力煲因未釋放蒸氣突爆炸　26歲女遭滾湯嚴重灼傷｜附消委會7大安全貼士

壓力煲方便又省時，不過使用時要小心，否則有機會爆炸。馬來西亞一名26歲女子使用壓力煲煲湯時，以為煲內蒸氣已經釋放，結果煲蓋突然爆開，遭滾湯灼傷臉部及身體，造成二級燒傷。消委會曾分享7大安全使用壓力煲的貼士，當中提到烹調完成後，開蓋前必須先進行降壓，確定煲內壓力已完全降低，才可打開煲蓋，以免發生意外。

一名26歲女子使用壓力煲煲湯時，以為煲內蒸氣已經釋放，結果煲蓋突然爆開。（資料圖片）

用壓力煲煲湯 突然爆炸

據外媒報導，馬來西亞一名26歲女子努娜蒂雅，早前在家中廚房使用壓力煲煲湯，當時見壓力煲沒有聲音再響起，她以為煲內蒸氣已完全釋放，便準備打開煲蓋放入剩餘材料。不過發現煲蓋蓋得非常緊，即使在妹妹的協助下仍無法打開，於是便決定待半小時後再嘗試。當她正準備離開時，壓力煲突然傳出一陣像蒸汽的聲音，她以為沒有關好電源，結果一轉身，壓力煲便突然爆炸，滾湯隨即噴到努娜蒂雅身上，她的眼睛以下，以及上半身均被灼傷。

壓力煲便突然爆炸，滾湯隨即噴射到努娜蒂雅身上，眼睛以下至上半身的部位均被灼傷。（TikTok截圖）

驚見皮肉裂開

她立即走到洗手間用冷水為傷口降溫，再與家人到診所求醫，惟醫生見事態嚴重，馬上轉介她到醫院醫治，期間醫生們不斷叫她到洗手間淋水。她指當時雖然冷得全身發抖，但皮膚卻有灼熱感，亦看見灼傷的部位冒出水泡，皮肉也裂開。

努娜蒂雅看見灼傷的部位冒出水泡，皮肉也裂開。（TikTok截圖）

12%皮膚灼傷 不敢再用壓力煲煲湯

當晚醫生替她洗傷口，翌日再做手術去掉死皮。不幸中的大幸是，努娜蒂雅被灼傷的部位不需進行皮膚修補手術，但由於有12%的皮膚面積被灼傷，屬於二級灼傷，需要住院8天接受治療。一個月後，努娜蒂雅的傷勢漸漸癒合，但仍需每3日到醫院清洗傷口一次。對於這次意外，她指不會再貪圖方便使用壓力煲煲湯：「之後我會改用普通鍋來煲湯。」她亦將今次經歷分享到社交平台上，提醒大家使用壓力煲時要多加小心。

有12%的皮膚面積被灼傷，屬於二級灼傷。（TikTok截圖）

努娜蒂雅需每3日到醫院清洗傷口一次。（TikTok截圖）

消委會7大安全使用貼士 開蓋前須先降壓

壓力煲是利用物理學上氣壓與液體沸點成正比的原理運作，在加熱過程中，壓力煲的密封式設計使煲內氣壓逐漸上升，水的沸點亦相對提高，從而增加煮食溫度，縮短烹調時間。本港過往曾發生懷疑因使用不當而導致的壓力煲爆炸意外，消委會曾分享7大安全使用壓力煲的貼士，提醒市民必須小心使用，確保安全。

1. 應依足說明書的指示使用，以免因誤用而發生危險。

2. 使用前，檢查限壓閥及安全閥是否暢通。若使用過程中，壓力煲沒有正常排汽，應立即關爐，待壓力煲自然冷卻，完全降壓之後，再檢查閥門是否被雙重。

3. 超過說明書建議容量的食物，煲內必須允許足夠的空間以容納蒸汽，及防止滾起的食物雙重閥門。對於易膨脹的食物如豆類或米類，要酌量減少分量。

4. 食物加入煲內時，須遵循鑄造方法或食譜指示，注入適量的水。切勿讓壓力煲乾水，或空煲加熱，以免令壓力煲嚴重損壞。

5. 在烹調或降壓過程中，慎防被排出的蒸汽燙傷。

6. 烹調完成後，開蓋前必須先進行降壓，確定煲內壓力已完全降低，才可打開煲蓋。

7. 切勿在烹飪煮流質食物（如煲粥或煲湯）或易膨脹的食物（如米類或豆類）時使用排汽方法降壓，否則流質食物有機會隨蒸汽噴出，易膨脹的食物則有機會堵塞閥門。

（全文完）

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