移民英國｜200萬買860呎獨立屋　港情侶諾定咸開Cafe談生意艱難爆喊｜離鄉別井的故事

免費電視77台HOY TV節目《離鄉別井的故事》第11集的故事主角是Yammie和阿晞，兩人由中學時代起到英國留學，最後更選擇定居英國，並於諾定咸（Nottingham）開Cafe追夢。不過，萬事起頭難，他們接受節目主持簡淑兒（Jessica）訪問時，講到生意艱難及家人支持，Yammie忍不住爆喊。

簡淑兒（啡色衣服）到訪Yammie和阿晞單位，大讚環境舒適。（HOY TV節目《離鄉別井的故事》截圖）

200萬買860呎獨立屋

大部份香港人居住環境狹窄，去到外國自然想「住大啲」。Yammie和阿晞之所以選擇定居諾定咸的Arnold區，正因為看中當地的獨立屋，招呼親友玩都可以更盡情，不怕騷擾到鄰居。Yammie表示，單位約80平方米，即約860平方呎，樓價約200萬。阿晞表示，單位裝修都是他們親力親為，盡量節省開支，花了約1萬英鎊，即約9萬港元。

Yammie和阿晞希望Cafe可以爭取到更多本地客源。（HOY TV節目《離鄉別井的故事》截圖）

開Cafe辛苦追夢

阿晞16歲到英國，大學修讀市場學；Yammie則17歲到英國，修得建築學碩士學位。不過，Yammie表示，曾經寄出過逾200封求職信，但大部份都沒有回音，最終兩人決定追夢開Cafe，希望可以將亞洲美食帶到英國。

不過，創業絕不容易，阿晞表示，Cafe早上11時開門，他們10時便要開始備貨，因此9時便要起床，工作一整天到晚上10時餐廳關門，但他們仍要清潔，所以要11時半才回到家。開業時Cafe水準不穩定，兩人默默改進，例如要調較出一杯港式奶茶，兩人便請教了不少香港人，做到茶餐廳風味。

談到生意困難及家人支持，Yammie忍不住哭了出來。（HOY TV節目《離鄉別井的故事》截圖）

生意差每日100鎊營業額

除了付出努力，資金更是不可或缺。名為「幸福駅」的Cafe開業成本20萬元，來自兩人積蓄加上家人財政支持。Yammie表示，店舖租金已比市價略低，全因業主是香港人，「佢以前都喺度讀書，好照顧我哋」。然而，儘管成本已降低，但英國稅率高，Cafe經營不易，Yammie表示，初期周末試過營業額達到1,600英鎊，平日則介乎100至300鎊，到拍攝前一段時間生意非常差，每天僅得100英鎊營業額。

說著說著，Yammie忍不住爆喊，不單因為生意經營不易，也因家人一直支持，令她既感恩也感到壓力，「佢哋（父母）會問我嘅，『得唔得，你交唔交到租？』但我就算交唔到都唔會同佢哋講交唔到……佢哋已經好多嘢俾晒我。」

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兩人一方面要在英國奮鬥，另一方面因為疫情封關，已接近3年沒有回港，阿晞表示：「一定好掛住（家人）嘅，亦都有屋企人今年都走咗（離世），又返唔到去見最後一面，其實係一個遺憾嚟。」Yammie亦表示非常想念家人，感恩有他們一直支持。有關Yammie和阿晞在英國生活的故事，他們有甚麼話想對香港家人說，可於網上重溫《離鄉別井的故事》第11集及12集。

免費電視77台《離鄉別井的故事》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：晚上9時

（全文完）

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