東京聖誕燈飾2022｜六本木、表參道、丸之內　7大熱點總整理　光之散步道＋夢幻泡泡

東京聖誕燈飾2022︱今年聖誕假期終於可以去日本旅行！聖誕節當然要去東京欣賞璀燦的夜景，最早從10月開始，東京街頭就已陸續點上各種銀白色、香檳金色的燈飾，街頭巷尾的聖誕慶典、特賣活動更是陸續有來，整個城市散發著濃濃的聖誕氣氛！《有線生活》為你搜羅了7個東京都內的人氣聖誕燈飾打卡地，為你準備浪漫的冬日旅行！

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【1】東京MIDTOWN WINTER LIGHTS

今年聖誕，東京MIDTOWN廣場區和花園區將被籠罩在壯觀的燈光和音樂世界中。今年的亮點是巨型燈光投影舞臺，舞臺由巨大圓頂Vision Dome和約300個燈光組成，能夠投射高清圖像。

除此之外，11月17日至12月14日前還會有期間限定的夢幻泡泡演出，你可以在迷人多彩的燈光下和泡泡互動，非常浪漫。場內還有以餅乾為靈感的聖誕樹，和兩旁佈置了金色燈飾樹木的光之散步道，情侶在這裡一定能度過難忘一夜！

期間限定的夢幻泡泡演出，你可以在迷人多彩的燈光下和泡泡互動（イルミネーションガイド）

東京MIDTOWN廣場區和花園區將被籠罩在壯觀的燈光和音樂世界中（イルミネーションガイド）

舞臺由巨大圓頂Vision Dome和約300個燈光組成（イルミネーションガイド）

兩旁佈置了金色燈飾樹木的光之散步道（イルミネーションガイド）

場地：東京MIDTOWN花園區（光之散步道位於廣場1樓）

地址：東京都港區赤阪9-7-1

交通：直連六本木地鐵站；或從乃木阪站步行3分鐘

日期：2022年11月17日 – 12月25日

時間： 17:00-23:00

入場費：免費

【2】TOKYO MEGA ILLUMI（大井競馬場）

東京Mega Illumi是在大井馬場非賽馬日舉行的冬季照明活動，一向深受到成人和兒童的歡迎，並連續兩年全國照明排名中排名第一！遊客可以享受多姿多彩的燈飾裝置，如噴泉表演、極光森林和100米長的燈光隧道。小編強力推薦以傳統日本為主題的「江戶櫻花隧道」和「紫藤花棚」，能夠拍出少女心爆發的夢幻美照！場內亦有販售原創商品，如馬蹄鐵形狀的吉拿棒、發光飲品和糖果、微型馬匹毛絨玩具等等。

大井馬場的極光森林是必看項目（イルミネーションガイド）

江戶櫻花隧道，全部燈飾都是櫻花的（イルミネーションガイド）

紫藤花棚，在這裡可以拍出夢幻少女感（イルミネーションガイド）

大井馬場內有一條100米長的燈光隧道（イルミネーションガイド）

遊客可以買到發光飲品和糖果（イルミネーションガイド）

場地：大井賽馬場

地址：東京都品川區勝島2-1-2

交通：從東京單軌列車（東京モノレール）大井競馬場前站步行2分鐘。

日期：2022年10月15日 – 2023年1月9日 （期間有休園日，詳情請參閱官網）

時間：16:30-21:00（最後入場時間為20:00）

入場費：即日券，平日成人1000日圓、周末成人1500日圓

【3】六本木之丘 聖誕嘉年華2022

六本木之丘將舉行2022聖誕節活動，在東京鐵塔下的銀白色大道可以說是象徵日本冬季的風物詩，超多日劇都一定會在這裡取景！2022年將在11月上旬登場，必看重點為70萬顆藍白燈飾，將整條櫸木坂通染成迷人耀眼的銀河。

此外，睽違3年的毛利庭園水面燈飾今年再登場！六本木之丘更會舉辦熱鬧的歐風聖誕市集，集結美食及聖誕雜貨，讓你度過超有氣氛的聖誕節！小編推介的亮點：街道中間位置的橋上是個超正打卡點，你可以拍到和東京塔合照！此外，櫸木坂通上ESCADA前面和東京六本木Tsutaya附近，可以拍到超壯觀的整體照！

東京鐵塔下的銀白色大道可以說是象徵日本冬季的風物詩（イルミネーションガイド）

睽違3年的毛利庭園水面燈飾今年再登場！（イルミネーションガイド）

熱鬧的歐風聖誕市集，集結美食及聖誕雜貨（イルミネーションガイド）

場地：六本木之丘，櫸木坂通

地址：東京都港區六本木6-10-1

日期：2022年11月10日 – 12月25日

時間：17:00-23:00

交通：東京地鐵六本木站1C出口即達（直連大廳）

入場費：免費

【4】表參道Illumination 2022

日本冬季的定番—表參道聖誕燈飾在今年也會舉行，大道兩旁約150棵櫸樹將被柔和的香檳金色燈光照亮，在冬日下閃閃發光。樹下綠化帶的灌木也將被照亮，創造出一個奇妙的光線空間。

日本冬季的定番—表參道聖誕燈飾（イルミネーションガイド）

樹下綠化帶的灌木也將被照亮，創造出一個奇妙的光線空間（イルミネーションガイド）

地點：表參道原宿

地址：東京都涉谷區神宮前

交通：從JR原宿站、東京地鐵明治神宮前站或表參道站步行1分鐘。

日期：2022年12月1日 – 12月29日

時間：日落至晚上10時

入場費：免費入場

【5】 東京MIDTOWN日比谷HIBIYA Magic Time Illumination 2022

第5次舉辦的「HIBIYA Magic Time Illumination 2022」將於今年冬季照亮整個日比谷市，去年展覽足足吸引了約330萬人觀賞，可見其魅力之高！今年的主題是「星空」，和另一半一起欣賞肯定非常浪漫。三個重點區域是HIBIYA AREA ILLUMINATION、HIBIYA WINTER SQUARE和 PARK VIEW WINTER GARDEN，每個區域的特色都不同。

HIBIYA AREA ILLUMINATION的亮點是色彩漸變的極光。HIBIYA WINTER SQUARE將設置多棵聖誕樹，樹上散佈著大量流星，無論白天或晚上都可以打卡。另外，位於6樓的PARK VIEW WINTER GARDEN會是一個全白的世界，裝置了靈感來自於銀河系的全白燈光。

HIBIYA AREA ILLUMINATION的亮點是色彩漸變的極光（イルミネーションガイド）

HIBIYA WINTER SQUARE將設置多棵聖誕樹，樹上散佈著大量流星，無論白天或晚上都可以打卡（イルミネーションガイド）

HIBIYA WINTER SQUARE的全彩楷梯（イルミネーションガイド）

位於6樓的PARK VIEW WINTER GARDEN會是一個全白的世界（イルミネーションガイド）

地點：東京中城日比谷，日比谷中大道，日比谷禪寺

地址：東京都千代田區有樂町1-1-2號

交通：直連東京地鐵和都營三田線的日比谷站；或從東京地鐵有樂町站步行4分鐘；或從銀座站步行5分鐘

日期：2022年11月17日 – 2023年2月14日

時間：17:00-23:00

入場費：免費

【6】 丸之内Illumination 2022

今年已經是第21年舉辦的冬季傳統活動，為東京丸之內地區的街道增添了色彩。以全長1.2公里的主幹道丸之內中大道為中心，從有樂町站前的東京交通會館到大手町中大道，丸之內地區的340多棵行道樹，會被約120萬個閃耀的香檳金LED燈泡照亮，這裡會是與伴侶一起欣賞的最佳聖誕景點！

去年7月新開張，東京站日本橋出口前的一個新地標，位於常盤橋塔前的一個大型戶外廣場TOKYO TORCH Park也將亮燈，購物同時也可以欣賞到聖誕美景！值得一提的是，聖誕點燈期間，丸之內中大道上使用的電力都是由可再生能源產生，使今年的照明活動更加環保。

丸之內地區的340多棵行道樹，會被約120萬個閃耀的香檳金LED燈泡照亮（イルミネーションガイド）

常盤橋塔前的一個大型戶外廣場TOKYO TORCH Park也將亮燈（イルミネーションガイド）

場地：丸之內中大道、東京站地區、東京火炬公園等

地址：東京都千代田區大手町1丁目有樂町1-3號丸之內

交通：從東京站的丸之內南出口步行即達

日期：2022年11月10日 – 2023年2月19日

時間：15:00-23:00

入場費：免費

【7】讀賣樂園珠寶燈飾 2022 LIGHT IS HAPPINESS

今年繼續請到世界級燈光設計師石井幹子設計而，2022主題為「LIGHT IS HAPPINESS！」！聖誕燈飾已於10月20日開幕。園內的設施有旋轉木馬、過山車和巨型橙金色的摩天輪，從摩天輪上可以同時天空樹和東京塔，這樣厲害的觀景地點為數不多，不愧為打卡最佳位置！

全長180米的散步道兩旁是美麗的樹木和小屋，非常浪漫！廣場燈飾主題每年都不同，今年以象徵幸福的馬蹄鐵與色彩繽紛的寶石圖案相結合，祝願幸福降臨在每個人的身上。

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從摩天輪上可以同時天空樹和東京塔（遊園地よみうりランド）

廣場燈飾主題每年都不同，今年以象徵幸福的馬蹄鐵與色彩繽紛的寶石圖案相結合（遊園地よみうりランド）

園內的設施有旋轉木馬、過山車和巨型橙金色的摩天輪（遊園地よみうりランド）

非常浪漫的燈飾隧道（遊園地よみうりランド）

全長180米的散步道兩旁是美麗的樹木和小屋（遊園地よみうりランド）

場地：讀賣樂園（遊園地よみうりランド）

地址：東京都稻城市矢野口4015-1

交通：從新宿站乘坐小田急小田原線，到讀賣樂園前站（読売ランド前駅），在南口上天橋到巴士站轉乘「京王よみうりランド駅」方向收費巴士10分鐘即達

日期：2022年10月20日 – 2023年4月9日（部份日子為樂園休息日或僅在白天開放，詳情請參閱官方）

時間：10:00 – 20:30 （部份日子不相同，詳情請參閱官方）

入場費：「一日票」成人5800日圓、小學生3600日圓；「半日票（15:00後入園）」成人2800日圓、小學生1900日圓

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（全文完）