東京聖誕燈飾2022｜六本木、表參道、丸之內 7大熱點總整理 光之散步道＋夢幻泡泡
東京聖誕燈飾2022︱今年聖誕假期終於可以去日本旅行！聖誕節當然要去東京欣賞璀燦的夜景，最早從10月開始，東京街頭就已陸續點上各種銀白色、香檳金色的燈飾，街頭巷尾的聖誕慶典、特賣活動更是陸續有來，整個城市散發著濃濃的聖誕氣氛！《有線生活》為你搜羅了7個東京都內的人氣聖誕燈飾打卡地，為你準備浪漫的冬日旅行！
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【1】東京MIDTOWN WINTER LIGHTS
今年聖誕，東京MIDTOWN廣場區和花園區將被籠罩在壯觀的燈光和音樂世界中。今年的亮點是巨型燈光投影舞臺，舞臺由巨大圓頂Vision Dome和約300個燈光組成，能夠投射高清圖像。
除此之外，11月17日至12月14日前還會有期間限定的夢幻泡泡演出，你可以在迷人多彩的燈光下和泡泡互動，非常浪漫。場內還有以餅乾為靈感的聖誕樹，和兩旁佈置了金色燈飾樹木的光之散步道，情侶在這裡一定能度過難忘一夜！
場地：東京MIDTOWN花園區（光之散步道位於廣場1樓）
地址：東京都港區赤阪9-7-1
交通：直連六本木地鐵站；或從乃木阪站步行3分鐘
日期：2022年11月17日 – 12月25日
時間： 17:00-23:00
入場費：免費
【2】TOKYO MEGA ILLUMI（大井競馬場）
東京Mega Illumi是在大井馬場非賽馬日舉行的冬季照明活動，一向深受到成人和兒童的歡迎，並連續兩年全國照明排名中排名第一！遊客可以享受多姿多彩的燈飾裝置，如噴泉表演、極光森林和100米長的燈光隧道。小編強力推薦以傳統日本為主題的「江戶櫻花隧道」和「紫藤花棚」，能夠拍出少女心爆發的夢幻美照！場內亦有販售原創商品，如馬蹄鐵形狀的吉拿棒、發光飲品和糖果、微型馬匹毛絨玩具等等。
場地：大井賽馬場
地址：東京都品川區勝島2-1-2
交通：從東京單軌列車（東京モノレール）大井競馬場前站步行2分鐘。
日期：2022年10月15日 – 2023年1月9日 （期間有休園日，詳情請參閱官網）
時間：16:30-21:00（最後入場時間為20:00）
入場費：即日券，平日成人1000日圓、周末成人1500日圓
【3】六本木之丘 聖誕嘉年華2022
六本木之丘將舉行2022聖誕節活動，在東京鐵塔下的銀白色大道可以說是象徵日本冬季的風物詩，超多日劇都一定會在這裡取景！2022年將在11月上旬登場，必看重點為70萬顆藍白燈飾，將整條櫸木坂通染成迷人耀眼的銀河。
此外，睽違3年的毛利庭園水面燈飾今年再登場！六本木之丘更會舉辦熱鬧的歐風聖誕市集，集結美食及聖誕雜貨，讓你度過超有氣氛的聖誕節！小編推介的亮點：街道中間位置的橋上是個超正打卡點，你可以拍到和東京塔合照！此外，櫸木坂通上ESCADA前面和東京六本木Tsutaya附近，可以拍到超壯觀的整體照！
場地：六本木之丘，櫸木坂通
地址：東京都港區六本木6-10-1
日期：2022年11月10日 – 12月25日
時間：17:00-23:00
交通：東京地鐵六本木站1C出口即達（直連大廳）
入場費：免費
【4】表參道Illumination 2022
日本冬季的定番—表參道聖誕燈飾在今年也會舉行，大道兩旁約150棵櫸樹將被柔和的香檳金色燈光照亮，在冬日下閃閃發光。樹下綠化帶的灌木也將被照亮，創造出一個奇妙的光線空間。
地點：表參道原宿
地址：東京都涉谷區神宮前
交通：從JR原宿站、東京地鐵明治神宮前站或表參道站步行1分鐘。
日期：2022年12月1日 – 12月29日
時間：日落至晚上10時
入場費：免費入場
【5】 東京MIDTOWN日比谷HIBIYA Magic Time Illumination 2022
第5次舉辦的「HIBIYA Magic Time Illumination 2022」將於今年冬季照亮整個日比谷市，去年展覽足足吸引了約330萬人觀賞，可見其魅力之高！今年的主題是「星空」，和另一半一起欣賞肯定非常浪漫。三個重點區域是HIBIYA AREA ILLUMINATION、HIBIYA WINTER SQUARE和 PARK VIEW WINTER GARDEN，每個區域的特色都不同。
HIBIYA AREA ILLUMINATION的亮點是色彩漸變的極光。HIBIYA WINTER SQUARE將設置多棵聖誕樹，樹上散佈著大量流星，無論白天或晚上都可以打卡。另外，位於6樓的PARK VIEW WINTER GARDEN會是一個全白的世界，裝置了靈感來自於銀河系的全白燈光。
地點：東京中城日比谷，日比谷中大道，日比谷禪寺
地址：東京都千代田區有樂町1-1-2號
交通：直連東京地鐵和都營三田線的日比谷站；或從東京地鐵有樂町站步行4分鐘；或從銀座站步行5分鐘
日期：2022年11月17日 – 2023年2月14日
時間：17:00-23:00
入場費：免費
【6】 丸之内Illumination 2022
今年已經是第21年舉辦的冬季傳統活動，為東京丸之內地區的街道增添了色彩。以全長1.2公里的主幹道丸之內中大道為中心，從有樂町站前的東京交通會館到大手町中大道，丸之內地區的340多棵行道樹，會被約120萬個閃耀的香檳金LED燈泡照亮，這裡會是與伴侶一起欣賞的最佳聖誕景點！
去年7月新開張，東京站日本橋出口前的一個新地標，位於常盤橋塔前的一個大型戶外廣場TOKYO TORCH Park也將亮燈，購物同時也可以欣賞到聖誕美景！值得一提的是，聖誕點燈期間，丸之內中大道上使用的電力都是由可再生能源產生，使今年的照明活動更加環保。
場地：丸之內中大道、東京站地區、東京火炬公園等
地址：東京都千代田區大手町1丁目有樂町1-3號丸之內
交通：從東京站的丸之內南出口步行即達
日期：2022年11月10日 – 2023年2月19日
時間：15:00-23:00
入場費：免費
【7】讀賣樂園珠寶燈飾 2022 LIGHT IS HAPPINESS
今年繼續請到世界級燈光設計師石井幹子設計而，2022主題為「LIGHT IS HAPPINESS！」！聖誕燈飾已於10月20日開幕。園內的設施有旋轉木馬、過山車和巨型橙金色的摩天輪，從摩天輪上可以同時天空樹和東京塔，這樣厲害的觀景地點為數不多，不愧為打卡最佳位置！
全長180米的散步道兩旁是美麗的樹木和小屋，非常浪漫！廣場燈飾主題每年都不同，今年以象徵幸福的馬蹄鐵與色彩繽紛的寶石圖案相結合，祝願幸福降臨在每個人的身上。
場地：讀賣樂園（遊園地よみうりランド）
地址：東京都稻城市矢野口4015-1
交通：從新宿站乘坐小田急小田原線，到讀賣樂園前站（読売ランド前駅），在南口上天橋到巴士站轉乘「京王よみうりランド駅」方向收費巴士10分鐘即達
日期：2022年10月20日 – 2023年4月9日（部份日子為樂園休息日或僅在白天開放，詳情請參閱官方）
時間：10:00 – 20:30 （部份日子不相同，詳情請參閱官方）
入場費：「一日票」成人5800日圓、小學生3600日圓；「半日票（15:00後入園）」成人2800日圓、小學生1900日圓
（全文完）