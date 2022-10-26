一線搜查｜學車可申請持續進修基金　學費最平$5,122　2大課程學費、申請條件一覽

學車資助2022｜學車費用動輒要過萬元，令不少學生或打工仔卻步。早前，政府持續進修基金就將香港駕駛學院課程及貨櫃運輸業職工總會的駕駛課程納入資助名單，最平$5,122就可以學車。本文會整理2大學車課程的所需學費、申請條件等資訊，方便有志學車的朋友們。

學車可以申請持續進修基金（KLOOK）

持續進修基金申請條件

今年8月，政府將持續進修基金提升至每人$25,000，讓大家有更多機會自我增值。申請人只需年滿18歲，並修讀指定可獲發還款項名單的課程，政府就會資助接近80％款項。申請人首$10,000資助共付比率為20%，剩下的$15,000則為40%。

申請人須在課程結束一年內，提供相關證明文件，包括收據、證書等，透過網上或親身遞交申請，獲審批可得資助款項，申請次數不限。

持續進修基金提升至每人$25,000（香港駕駛學校@Facebook）

持續進修基金申請方法

紙本申請：

申請人士須把填妥並已獲院校蓋印的申請表格正本，連同所需文件副本，包括香港智能身份證、繳付課程費用的證明文件、成功修畢課程的證明文件及載有申請人的姓名、帳戶號碼及銀行名稱 / 銀行編號的銀行存摺首頁或月結單，透過下列途徑遞交。

經郵寄或櫃檯遞交

申請人可透過郵寄或親臨辦事處遞交申請表格。

地址：新界荃灣青山公路388號中染大廈25樓07-11室

經收集箱 / 投遞箱遞交

申請人可把紙本放入設於下列地點的收集箱 / 投遞箱。

1. 長沙灣政府合署11樓學生資助處

2. 持續進修基金辦事處門外

網上申請：

申請人可透過香港政府一站通網站提交的電子申請。在網上成功遞交申請表格及所需文件後，申請人要列印申請表格並在丁部聲明書簽署，或列印已使用「智方便」作數碼簽署的申請表格，然後交予就讀的院校 蓋印，證明已成功修畢。申請人須於遞交網上申請表格起計1個月內，把已簽署或使用「智方便」作數碼簽署及蓋印的申請表格正本，遞交至辦事處。

完成課程後即可申請基金（香港駕駛學校@Facebook）

2大考車課程學費、收生條件、授課地點

香港駕駛學院的私家車和輕型貨車駕駛證書課程，一直都是最受歡迎的持續進修基金課程，不過由於名額有限，所以不少人未能夠受惠。近年，貨櫃運輸業職工總會的駕駛課程，也被政府列入資助課程名單。即看兩個課程詳情：

【1】香港駕駛學院（私家車／輕型貨車駕駛證書課程）

學費原價：$19,056

實際支付學費：$5,122（持續進修基金資助$13,934）

其他費用：應考租車費$2,100，運輸署學習駕駛執照及考試表格費$1,058

堂數：面授課程一共46堂，時數36小時

（其中24節為校內及公共路面駕駛練習，22節為理論及其他相關課程）

課堂修讀期：兼讀制12個月

收生條件：

1. 申請人必須年滿18歲

2. 符合運輸署對駕駛者的體格要求

3. 通過香港駕駛學員入學讀寫能理評核

授課地點：

小瀝源分校-新界沙田小瀝源沙田圍路138號

元朗分校-新界元朗南生圍涌業路38號

畢業要求：駕駛實習（包括：「學習駕駛訓練」及「模擬考試」）；及面授課程的整體出席率均達70%或以上；及於「畢業筆試」取得合格成績（65%）；及於畢業駕駛考試考獲合格成績（65%或以上）

最平$5,122報讀駕駛證書課程（香港駕駛學校@Facebook）

【2】貨櫃運輸業職工總會（課程部）（私家車／輕型貨車駕駛證書課程）

學費原價：$21,960

實際支付學費：$6,284（持續進修基金資助$15,676）

其他費用：應考租車費全免、運輸署學習駕駛執照及考試表格費用$1,058

堂數：面授課程一共40堂，時數30.75小時（其中28節為校內及公共路面駕駛練習，12節為理論及其他相關課程）

課堂修讀期：兼讀制12個月

授課地點：九龍佐敦渡船街28號寶時商業中心5樓506室

收生條件：

1. 申請人必須年滿18歲

2. 符合運輸署對駕駛者的體格要求

3. 持小六或以上學歷或通過入學試

畢業要求：駕駛實習（包括：「學習駕駛訓練」及「模擬考試」）及面授課程的整體出席率均達70%或以上；及 於「畢業筆試」取得合格成績65%；及 於「畢業駕駛考試」及「職業駕駛訓練口試」取得合格成績。

最平$6,284報讀駕駛證書課程（貨櫃運輸業職工總會課程部@Facebook）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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