港鐵10.27送$60優惠券　合共派40,000張　4步教你輕鬆領取

港鐵優惠2022｜港鐵MTR Mobile再次推出「一Click即搶」活動！活動將於明日（10月27日）下午開始，免費送出合共4萬張、總值高達100萬元的車站商店電子優惠券，只要4個簡單步驟，就有機會領取合共60元優惠券，名額有限，先到先得，即看優惠券領取步驟！

（港鐵官網）

港鐵MTR Mobile「一Click即搶」

港鐵MTR Mobile以往推出的「一Click即搶」都大受用戶歡迎，今次再次推出優惠，免費派發合共40萬張 $50和$10車站商店電子優惠券，而每位登記用戶最多可獲電子優惠券各一，即$50及$10電子優惠券各一張，合共$60！電子優惠券適用於全港港鐵站近60個品牌、逾400間指定商店，當中包括東海堂、美心西餅、爭鮮外帶壽司、鴻福堂、萬寧、屈臣氏，更有賞茶、KOI the等手搖飲品店。

每位登記用戶最多可獲電子優惠券各一，即$50及$10電子優惠券各一張（FB＠MTR）

「一Click即搶」活動詳情

日期：10月27日（星期四）

時間：下午2PM起

發放平台：MTR Mobile App（IOS用戶按此下載／Andriod用戶按此下載）

名額：40,000份

－$50車站商店電子優惠券（消費滿$250減$50）（名額：15,000份）

－$10車站商店電子優惠券（消費滿$50減$10）（名額：25,000份）

*每位登記用戶最多可獲每款電子優惠券各一份*

港鐵優惠券領取4步

【步驟1】首先登入MTR Mobile，點選首頁版面右上「我的獎賞」位置。

點選首頁版面右上「我的獎賞」位置（MTR Mobile截圖）

【步驟2】在「禮遇」頁面點選相關推廣優惠「一Click即搶」，選擇$50／$10車站優惠券。

點選相關推廣優惠「一Click即搶」（MTR Mobile截圖）

【步驟3】選定優惠後，點選「立即領取」。

點選「立即領取」（MTR Mobile截圖）

【步驟4】成功領取後，畫面將會顯示確認記錄。而電子優惠券將會於24小時內，加入到「我的獎賞」欄「禮品>有效」頁面内。

注意，領取車站商店電子優惠券必須為MTR Mobile登記用戶，大家記得登記啦！

＊更多詳情可於港鐵官網或MTR Mobile App查詢＊

到「我的獎賞」欄「禮品>有效」頁面内查看（MTR Mobile截圖）

港鐵$2特惠站最新地址

想享受更多港鐵優惠？港鐵與八達通公司早前共同開發的「港鐵特惠站」優惠，於全港各區共設置了40個$2特惠站，《有線生活》為大家整理了各拍卡點詳細地址，即按以下連結收藏起來，「慳得一蚊得一蚊」！

（全文完）