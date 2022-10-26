咖啡這樣飲隨時患食道癌　醫生警告4類人士少飲為妙　加牛奶喝不傷胃原來超錯？

喝咖啡雖然好處多，但一不小心飲過量，可能會導致胃酸倒流、心悸、血壓升高，甚至食道癌！怎樣才算適當份量？台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學於其YouTube頻道分享到，原來空腹喝咖啡及加牛奶都對胃部不好。詹宜學亦特別提醒4類人士，應減少咖啡因攝取。即看下文了解喝咖啡注意事項，以及食道癌病徵、預防方法。

原來空腹喝咖啡及加牛奶都對胃部不好。（《付岩洞復仇者們》劇照）

咖啡因適可而止

詹宜學於其YouTube頻道指出，咖啡中含有一種能夠促進腸胃蠕動的物質，幫助排便和減少便秘，降低大腸癌發生機率。他引述研究顯示，飲咖啡能促進腸道內好菌的增加，減少糖尿病、心臟病等出現。

想要通過飲咖啡獲得以上種種益處，前提是要適量攝取咖啡。若過量飲用咖啡，當中咖啡因會使食道與胃交接處「賁門」的括約肌鬆弛，增加胃酸逆流到食道的風險，導致「胃酸倒流」。長時間不注意，更可能會造成食道病變和癌化。此外，過量咖啡因亦可能造成心悸、血壓升高。

咖啡中含有一種能夠促進腸胃蠕動的物質，幫助排便和減少便秘（Unplash圖片）

咖啡因建議攝取量

那麼到底喝咖啡多少才算適量？詹宜學引述台灣衛福部公告表示，每日咖啡因攝取量建議在300毫克以下，建議現煮咖啡一天最好不要超過2杯，飲用罐裝咖啡則可參考標籤上的咖啡因含量。此外，詹宜學還特別提醒以下4類人士應注意咖啡因攝取量，包括咖啡、可樂、朱古力、茶葉等食物。

．孕婦

．孩童

．心臟病患者

．腸胃不好人士

不宜空腹喝咖啡／加牛奶

詹宜學提到，空腹喝咖啡會增加胃酸分泌、刺激黏膜，如果胃本身有發炎或潰瘍，甚至會令病情惡化。有些人認為在咖啡中加入牛奶會減少對胃部的刺激，詹宜學表示由於牛奶內含的脂肪會令腸胃蠕動變慢，加上當中攝取的咖啡因含量並沒有減少，反而更容易造成不適，他又指咖啡加入牛奶亦不會增加鈣質吸收，建議腸胃不好、胃酸倒流人士，先吃東西再喝咖啡！

不宜空腹喝咖啡／加牛奶（Unplash圖片）

食道癌難察覺

根據香港防癌會和醫管局智友站資料顯示，香港每年新增400多宗食道癌個案，大多數食道癌病人首先會出現漸進性的吞嚥困難，但病人可能並不察覺，由於無法正常進食，病人會出現體重下降、導致營養不良。如出現吞嚥困難、不明原因體重下降、胃灼熱等情況，應及早求醫。以下整合了食道癌的8個徵狀和7個預防方法。

食道癌8徵狀

6個早期徵狀

【1】咳嗽

【2】難以吞嚥乾硬固體食物

【3】進食時胸腹不適，疼痛

【4】若腫瘤出現在食道上部（咽喉附近），會出現咽喉不適感／吞嚥時感覺有異物

【5】若腫瘤出現在食道中部（胸部附近），進食時覺胸骨後痛楚／背部不適

【6】若腫瘤出現在食道下部（連接胃部的位置），進食後會感到腹部脹悶

2個後期徵狀

【7】食道腫瘤會擾亂正常胃部消化，患者會感到噁心，甚至出現嘔吐、食物逆流情況

【8】吞嚥困難的情況加劇，逐漸只能進食半流質，最後可能連流質、口水也無法吞嚥

大多數食道癌病人首先會出現漸進性的吞嚥困難，但病人可能並不察覺（istock圖片）

預防食道癌7方法

1）不抽煙

2）適量攝取咖啡因

3）減少／避免進食醃製、煙燻食物例如鹹蛋、香腸、臘腸等

4）避免進食滾燙過熱的食物（滾湯）

5）不要忽視並應盡早處理胃酸倒流

6）減少進食高脂肪食物，多進食新鮮蔬果及含維他命C的食物

7）應避免飲烈酒，如有需要飲酒，最好同時進食其他食物，讓身體延遲吸收酒精，使血液的酒精濃度減低。

（全文完）