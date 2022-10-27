移民英國｜林師傑自爆在港曾有輕生念頭　太太陪移英後變開心：後生唔怕試｜離鄉別井的故事

藝人林師傑（Auston）與太太歐陽巧瑩（Tammy）於2021年底帶同兩隻愛犬移民英國，免費電視77台HOY TV節目《離鄉別井的故事》今晚（27日）播出兩人在英國的訪問。林師傑透露離開香港的最大原因是「點樣可以開心」，他解釋：「我有一段時係長期喺度諗點離開個世界。」太太歐陽巧瑩則表示，為了讓另一半可以「舒服啲」決心移英。兩人都認為「後生唔怕試」，結果在英國過着舒適開心的生活。

兩人住過千呎單位，租金只需8,500港元，對比香港市價可說是非常抵住。（HOY TV節目《離鄉別井的故事》截圖）

8500港元住千呎連花園單位

林師傑與太太歐陽巧瑩，住在距離英國第二大城市伯明翰（Birmingham）車程40分鐘的社區，寓所有3房2廳，面積約1000呎，月租950鎊，即約8,500港元，Tammy笑說：「近郊係會抵啲。」Auston亦笑言：「餐餐都會煮嘢食。」

林師傑（Auston）與太太歐陽巧瑩（Tammy）帶同兩隻愛狗移民英國，是模範寵主。（HOY TV節目《離鄉別井的故事》截圖）

擁有一個有花園，如此寬敞的居住空間，是不少人離開香港移民海外的原因之一。Auston與太太Tammy移英亦是為了追尋「空間」，Tammy說：「空間嘅意思唔係住幾大嘅屋，係我哋想做嘅野，或者我哋想點樣活我哋嘅生活，喺香港就空間唔夠。」Auston表示，他需要空間讓自己變得開心，原因是在香港時，「我有一段時係長期喺度諗點離開個世界」。

移英是為了尋「空間」

對於自己的負面想法，Auston積極面對，他表示首先要察覺問題，然後便是研究如何解決，適逢英國對持有BNO護照港人有新居留政策，兩人便萌生到英國生活念頭。Tammy表示自己可在狹窄的空間生活，但她知道Auston需要一個更大空間，「我另一半唔舒服嘅時候，我都唔會舒服，既然我哋嚟緊係一個家庭嘅時候，我除咗要為自己諗，我都要為佢諗，點樣可以令我另一半會舒服呢？」

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兩人本著後生唔怕試心態移英，結果過生活變得快樂。（HOY TV節目《離鄉別井的故事》截圖）

歐陽巧瑩：後生唔怕試

要放棄一切移民，不是人人可以做到，但Tammy表示：「我哋後生，我哋有咁嘅空間去俾我哋錯，如果錯咗唔緊要，咪返轉頭囉。」她又笑說：「我唔試，我都唔知道我老公係會冇咗事……其實我都幾開心睇到佢過到嚟英國成個人唔同咗。」

他們又向節目主持簡淑兒（Jessica）分享帶同兩隻愛犬移民的經歷。有關詳細訪問內容，請留意10月27日晚播出的《離鄉別井的故事》，或按此到網站重溫完整內容。

免費電視77台《離鄉別井的故事》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：晚上9時

（全文完）

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