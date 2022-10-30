消委會16款安全洗頭水　不含重金屬、致敏物　最平一款$69超市有售｜附6大商戶格價表　

洗頭水雖然是消耗得最快的日常用品之一，但絕對不可以隨便選購，否則有機會導致過敏。消費者委員會（消委會）早前曾為市面60款洗髮水作出測試，並發現其中16款最安全，其中一款售價僅$69，性價比最高。另外，消委會對6間大型零售商格價，發現同款產品之中，各商店的售價可相差幾倍，想知哪間商戶買洗頭水最平？即看下文比較。

洗頭水雖然是消耗得最快的日常用品之一（Freepik）

消委會16款安全洗頭水清單

消委會早前檢驗市面60款洗髮水，售價由每10毫升約$0.64至$15.5不等。檢測發現，其中44款洗頭水驗出含有二噁烷和可致敏防腐劑，有機會對用家的皮膚產生刺激，造成敏感、痕癢、出紅疹等徵狀，引致不良反應。

只有16款洗頭水沒有驗出重金屬、二噁烷、MIT或CMIT/MIT混合物及游離甲醛等物質，消費者可安心使用，安全清單包括：

【1】AVEDA Invati 頭皮淨化洗髮水

AVEDA Invati 頭皮淨化洗髮水（《有線生活》製圖）

【2】Kao SUCCESS 深層清潔洗髮露

Kao SUCCESS 深層清潔洗髮露（《有線生活》製圖）

【3】Timotei Pure Cleansing Shampoo

Timotei Pure Cleansing Shampoo（《有線生活》製圖）

【4】位元堂中藥防掉髮洗髮露

位元堂中藥防掉髮洗髮露（《有線生活》製圖）

【5】MARO 髮起立防脫洗頭水

MARO 髮起立防脫洗頭水（《有線生活》製圖）

【6】Moist Diane 森林系柔潤洗髮露

Moist Diane 森林系柔潤洗髮露，超市有售。（《有線生活》製圖）

【7】AVALON ORGANICS 強根健髮維生素B有機洗髮露

AVALON ORGANICS 強根健髮維生素B有機洗髮露（《有線生活》製圖）

【8】50惠清爽型豐盈洗髮露

50惠清爽型豐盈洗髮露（《有線生活》製圖）

【9】施巴活髮洗髮露

施巴活髮洗髮露（《有線生活》製圖）

【10】新髮現活髮系列洗髮水

新髮現活髮系列洗髮水（《有線生活》製圖）

【11】DRUIDE有機溫和洗髮露

DRUIDE有機溫和洗髮露（《有線生活》製圖）

【12】滋源生薑強根健髮洗頭水

滋源生薑強根健髮洗頭水（《有線生活》製圖）

【13】維特健靈維新烏絲素防脫洗髮露

維特健靈維新烏絲素防脫洗髮露（《有線生活》製圖）

【14】Phyto Phytoprogenium Ultra-Gentle Intelligent Shampoo

Phyto Phytoprogenium Ultra-Gentle Intelligent Shampoo（《有線生活》製圖）

【15】John Masters Organics Lavender Shampoo For Normal Hair With Lavender & Rosemary

John Masters Organics Lavender Shampoo For Normal Hair With Lavender & Rosemary（《有線生活》製圖）

【16】LOVE IS MORE by brandhuber& tummer Aloe Mint Volume Shampoo-Vitalize, Strengthen, Purify

LOVE IS MORE by brandhuber& tummer Aloe Mint Volume Shampoo-Vitalize, Strengthen, Purify（《有線生活》製圖）

4大洗頭水選購貼士

使用者應按個人頭部膚質和髮質，選用合適洗髮護髮產品 細閱產品成分資料，如果患有濕疹和容易出現皮膚過敏人士，應避免購買含有MIT或CMIT的產品 應選購標示生產日期、有效日期和開封後使用期的產品 用後留意頭部、面部和身體不同部位皮膚是否有異常反應。要留意，皮膚不良反應未必在首次使用後立即出現

6大零售商售價比較

另外，消委會曾到6大零售商作價錢比較，包括「百佳」、「Market Place by Jasons」、「屈臣氏」、「萬寧」、「Aeon」，發現在32款洗頭水和護髮素中，各零售商所售的價格也有不同。

以Avalon Organics 薰衣草滋養洗髮露（325ml）為例，百佳售$79.9，而屈臣氏只需$24.4；海倫仙度絲 Head & Shoulders 去屑洗髮乳（檸檬清爽）（750ml）在Market Place by Jasons售$79，但萬寧只需$55。總括而言，在6大零售商購買洗頭水和護髮素的話，部分貨品在萬寧和屈臣氏購買是比較便宜。

消委會洗頭水完整格價表

消委會洗頭水完整格價表（消委會網站）

（全文完）