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消委會16款安全洗頭水　不含重金屬、致敏物　最平一款$69超市有售｜附6大商戶格價表　

消委會16款安全洗頭水　不含重金屬、致敏物　最平一款$69超市有售｜附6大商戶格價表　

洗頭水雖然是消耗得最快的日常用品之一，但絕對不可以隨便選購，否則有機會導致過敏。消費者委員會（消委會）早前曾為市面60款洗髮水作出測試，並發現其中16款最安全，其中一款售價僅$69，性價比最高。另外，消委會對6間大型零售商格價，發現同款產品之中，各商店的售價可相差幾倍，想知哪間商戶買洗頭水最平？即看下文比較。

消委會16款安全洗頭水清單　最平$69性價比高　不含二噁烷、致敏物、重金屬
洗頭水雖然是消耗得最快的日常用品之一（Freepik）

消委會16款安全洗頭水清單

消委會早前檢驗市面60款洗髮水，售價由每10毫升約$0.64至$15.5不等。檢測發現，其中44款洗頭水驗出含有二噁烷和可致敏防腐劑，有機會對用家的皮膚產生刺激，造成敏感、痕癢、出紅疹等徵狀，引致不良反應。

只有16款洗頭水沒有驗出重金屬、二噁烷、MIT或CMIT/MIT混合物及游離甲醛等物質，消費者可安心使用，安全清單包括：

【1】AVEDA Invati 頭皮淨化洗髮水

消委會16款安全洗頭水清單　最平$69性價比高　不含二噁烷、致敏物、重金屬
AVEDA Invati 頭皮淨化洗髮水（《有線生活》製圖）

【2】Kao SUCCESS 深層清潔洗髮露

消委會16款安全洗頭水清單　最平$69性價比高　不含二噁烷、致敏物、重金屬
Kao SUCCESS 深層清潔洗髮露（《有線生活》製圖）

【3】Timotei Pure Cleansing Shampoo

消委會16款安全洗頭水清單　最平$69性價比高　不含二噁烷、致敏物、重金屬
Timotei Pure Cleansing Shampoo（《有線生活》製圖）

【4】位元堂中藥防掉髮洗髮露

消委會16款安全洗頭水清單　最平$69性價比高　不含二噁烷、致敏物、重金屬
位元堂中藥防掉髮洗髮露（《有線生活》製圖）

【5】MARO 髮起立防脫洗頭水

消委會16款安全洗頭水清單　最平$69性價比高　不含二噁烷、致敏物、重金屬
MARO 髮起立防脫洗頭水（《有線生活》製圖）

【6】Moist Diane 森林系柔潤洗髮露

消委會16款安全洗頭水清單　最平$69性價比高　不含二噁烷、致敏物、重金屬
Moist Diane 森林系柔潤洗髮露，超市有售。（《有線生活》製圖）

【7】AVALON ORGANICS 強根健髮維生素B有機洗髮露

消委會16款安全洗頭水清單　最平$69性價比高　不含二噁烷、致敏物、重金屬
AVALON ORGANICS 強根健髮維生素B有機洗髮露（《有線生活》製圖）

【8】50惠清爽型豐盈洗髮露

消委會16款安全洗頭水清單　最平$69性價比高　不含二噁烷、致敏物、重金屬
50惠清爽型豐盈洗髮露（《有線生活》製圖）

【9】施巴活髮洗髮露

消委會16款安全洗頭水清單　最平$69性價比高　不含二噁烷、致敏物、重金屬
施巴活髮洗髮露（《有線生活》製圖）

【10】新髮現活髮系列洗髮水

消委會16款安全洗頭水清單　最平$69性價比高　不含二噁烷、致敏物、重金屬
新髮現活髮系列洗髮水（《有線生活》製圖）

【11】DRUIDE有機溫和洗髮露

消委會16款安全洗頭水清單　最平$69性價比高　不含二噁烷、致敏物、重金屬
DRUIDE有機溫和洗髮露（《有線生活》製圖）

【12】滋源生薑強根健髮洗頭水

消委會16款安全洗頭水清單　最平$69性價比高　不含二噁烷、致敏物、重金屬
滋源生薑強根健髮洗頭水（《有線生活》製圖）

【13】維特健靈維新烏絲素防脫洗髮露

消委會16款安全洗頭水清單　最平$69性價比高　不含二噁烷、致敏物、重金屬
維特健靈維新烏絲素防脫洗髮露（《有線生活》製圖）

【14】Phyto Phytoprogenium Ultra-Gentle Intelligent Shampoo

消委會16款安全洗頭水清單　最平$69性價比高　不含二噁烷、致敏物、重金屬
Phyto Phytoprogenium Ultra-Gentle Intelligent Shampoo（《有線生活》製圖）

【15】John Masters Organics Lavender Shampoo For Normal Hair With Lavender & Rosemary

消委會16款安全洗頭水清單　最平$69性價比高　不含二噁烷、致敏物、重金屬
John Masters Organics Lavender Shampoo For Normal Hair With Lavender & Rosemary（《有線生活》製圖）

【16】LOVE IS MORE by brandhuber& tummer Aloe Mint Volume Shampoo-Vitalize, Strengthen, Purify

消委會16款安全洗頭水清單　最平$69性價比高　不含二噁烷、致敏物、重金屬
LOVE IS MORE by brandhuber& tummer Aloe Mint Volume Shampoo-Vitalize, Strengthen, Purify（《有線生活》製圖）

4大洗頭水選購貼士

  1. 使用者應按個人頭部膚質和髮質，選用合適洗髮護髮產品
  2. 細閱產品成分資料，如果患有濕疹和容易出現皮膚過敏人士，應避免購買含有MIT或CMIT的產品
  3. 應選購標示生產日期、有效日期和開封後使用期的產品
  4. 用後留意頭部、面部和身體不同部位皮膚是否有異常反應。要留意，皮膚不良反應未必在首次使用後立即出現

6大零售商售價比較

另外，消委會曾到6大零售商作價錢比較，包括「百佳」、「Market Place by Jasons」、「屈臣氏」、「萬寧」、「Aeon」，發現在32款洗頭水和護髮素中，各零售商所售的價格也有不同。

以Avalon Organics 薰衣草滋養洗髮露（325ml）為例，百佳售$79.9，而屈臣氏只需$24.4；海倫仙度絲 Head & Shoulders 去屑洗髮乳（檸檬清爽）（750ml）在Market Place by Jasons售$79，但萬寧只需$55。總括而言，在6大零售商購買洗頭水和護髮素的話，部分貨品在萬寧和屈臣氏購買是比較便宜。

消委會洗頭水完整格價表

消委會16款安全洗頭水清單　最平$69性價比高　不含二噁烷、致敏物、重金屬
消委會16款安全洗頭水清單　最平$69性價比高　不含二噁烷、致敏物、重金屬
消委會16款安全洗頭水清單　最平$69性價比高　不含二噁烷、致敏物、重金屬
消委會洗頭水完整格價表（消委會網站）

（全文完）

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