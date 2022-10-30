返回 按輸入鍵開始搜尋
消委會16款安全洗頭水 不含重金屬、致敏物 最平一款$69超市有售｜附6大商戶格價表
洗頭水雖然是消耗得最快的日常用品之一，但絕對不可以隨便選購，否則有機會導致過敏。消費者委員會（消委會）早前曾為市面60款洗髮水作出測試，並發現其中16款最安全，其中一款售價僅$69，性價比最高。另外，消委會對6間大型零售商格價，發現同款產品之中，各商店的售價可相差幾倍，想知哪間商戶買洗頭水最平？即看下文比較。
消委會16款安全洗頭水清單
消委會早前檢驗市面60款洗髮水，售價由每10毫升約$0.64至$15.5不等。檢測發現，其中44款洗頭水驗出含有二噁烷和可致敏防腐劑，有機會對用家的皮膚產生刺激，造成敏感、痕癢、出紅疹等徵狀，引致不良反應。
只有16款洗頭水沒有驗出重金屬、二噁烷、MIT或CMIT/MIT混合物及游離甲醛等物質，消費者可安心使用，安全清單包括：
【1】AVEDA Invati 頭皮淨化洗髮水
【2】Kao SUCCESS 深層清潔洗髮露
【3】Timotei Pure Cleansing Shampoo
【4】位元堂中藥防掉髮洗髮露
【5】MARO 髮起立防脫洗頭水
【6】Moist Diane 森林系柔潤洗髮露
【7】AVALON ORGANICS 強根健髮維生素B有機洗髮露
【8】50惠清爽型豐盈洗髮露
【9】施巴活髮洗髮露
【10】新髮現活髮系列洗髮水
【11】DRUIDE有機溫和洗髮露
【12】滋源生薑強根健髮洗頭水
【13】維特健靈維新烏絲素防脫洗髮露
【14】Phyto Phytoprogenium Ultra-Gentle Intelligent Shampoo
【15】John Masters Organics Lavender Shampoo For Normal Hair With Lavender & Rosemary
【16】LOVE IS MORE by brandhuber& tummer Aloe Mint Volume Shampoo-Vitalize, Strengthen, Purify
4大洗頭水選購貼士
- 使用者應按個人頭部膚質和髮質，選用合適洗髮護髮產品
- 細閱產品成分資料，如果患有濕疹和容易出現皮膚過敏人士，應避免購買含有MIT或CMIT的產品
- 應選購標示生產日期、有效日期和開封後使用期的產品
- 用後留意頭部、面部和身體不同部位皮膚是否有異常反應。要留意，皮膚不良反應未必在首次使用後立即出現
6大零售商售價比較
另外，消委會曾到6大零售商作價錢比較，包括「百佳」、「Market Place by Jasons」、「屈臣氏」、「萬寧」、「Aeon」，發現在32款洗頭水和護髮素中，各零售商所售的價格也有不同。
以Avalon Organics 薰衣草滋養洗髮露（325ml）為例，百佳售$79.9，而屈臣氏只需$24.4；海倫仙度絲 Head & Shoulders 去屑洗髮乳（檸檬清爽）（750ml）在Market Place by Jasons售$79，但萬寧只需$55。總括而言，在6大零售商購買洗頭水和護髮素的話，部分貨品在萬寧和屈臣氏購買是比較便宜。
消委會洗頭水完整格價表
（全文完）