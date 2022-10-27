一線搜查｜港女淘寶買$6藥膏治濕疹止痕　衞生署曾揭同名藥膏含禁藥呼籲停用

濕疹是香港常見的皮膚病，每逢轉季都可能會發作，令人苦不堪言。日前，一名女網民疑深受濕疹困擾，經朋友介紹下在淘寶購買了一支約6港元藥膏，聲稱使用兩次後便成功止痕兼退印，效果非常顯著。不過，一款同名且包裝相近的藥膏，曾被香港衞生署揭發含「禁藥」，當局更呼籲市民停用。

一名女網民疑深受濕疹困擾，痕癢難忍。（淘寶開心share＠FB）

一名女網民在Facebook群組「淘寶開心share」發帖指，一、兩個月前頸部出現類似濕疹的症狀，不但影響外觀，而且痕癢難忍，尤其近日轉天氣，更令她的情況變得嚴重：「直頭痕到打紅咗自己條頸。」後來事主經朋友介紹在淘寶網購了一款約6港元，名為「藏葯癬毒王草本乳膏」治濕疹。

經朋友介紹下在淘寶購買了一支約6港元的藥膏，名為「藏葯癬毒王草本乳膏」。（taobao）

事主曾擔心「淘藥膏」安全性

她指，最初是抱著「半信半疑」的心態，始終「淘藥膏」不知安全性，但見朋友使用後大力推薦，於是便決定買來一試。她指一到貨便立即試用，形容塗抹後有輕微刺痛感，但很快便止痕，於是當晚洗澡後再使用第2次。直至翌日起床，她發現患處已無痕癢感，且連「濕疹印」都消退了六、七成。

她事後發文指：「當然我自己都唔建議係咁搽啦，但急救吓係幾唔錯。我明白痕嗰種辛苦，所以希望對你有用。」

事主表示使用2次後，患處已無痕癢感，連「濕疹印」都已經消退了六、七成。（淘寶開心share＠FB）

翻查相關網站，該款藥膏價錢相當便宜，購買6支優惠價僅售30元人民幣（約32港元）。其介紹指出藥膏由多種「草本植物萃取」，包括蘆薈、苦參、白蘚皮、地膚子及五倍子等，聲稱安全無刺激，有助快速止痕，但未有詳細列出藥膏成分、效用和使用注意事項。

翻查相關網站，該款藥膏購買6支僅售30元人民幣。（taobao網站截圖）

帖文引起不少網民迴響，有人指該款藥膏止痕功效顯著，但亦有部分網民表示該款藥膏或含類固醇，而且在港禁賣，提醒事主慎用，「有類固醇你唔知啫，搽完緊係會好啦」、「呢隻藥膏香港禁賣，有好多不知名成份（包括類固醇）。皮膚問題無得急，搽完好快見效嘅多數都有西藥成份，唔好亂用。況且樓主進口未經批准藥品，有機會犯法，希望大家唔好亂來。」

有網民指很多濕疹康復人士都是戒用類固醇，才能痊癒。（freepik）

翻查資料，本港衞生署於2020年曾發出公告，呼籲市民切勿購買或使用同名且包裝相近的一款「藏葯癬毒王草本乳膏」，以及另一款「七毒藏王膏」的外用產品，因發現該兩款產品含有未標示受管制的藥物成分。

衞生署曾呼籲市民切勿購買或使用兩款分別名為「藏葯癬毒王草本乳膏」及「七毒藏王膏」的外用產品。（衞生署圖片）

衞生署：不當使用可致肌肉萎縮

衞生署指，政府化驗所的檢驗結果顯示，產品的樣本含有未標示《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下第1部毒藥。「藏葯癬毒王草本乳膏」發現含有「丙酸氯倍他索」、「咪康唑」及「酮康唑」；而「七毒藏王膏」則含有「咪康唑」及「酮康唑」。

衞生署表示，「丙酸氯倍他索」是用於治療炎症的類固醇物質，不當或過量使用類固醇會引致皮膚問題及全身性副作用如圓臉、高血壓、高血糖、肌肉萎縮、腎上腺皮質功能不全及骨質疏鬆等。含有「丙酸氯倍他索」的產品只可在醫生指示下使用，並憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於藥房出售。「咪康唑」及「酮康唑」用於治療真菌感染，副作用包括局部皮膚刺激及過敏反應。

當局亦提醒市民，不應購買或使用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。

（全文完）

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