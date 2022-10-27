一線搜查｜皇后山邨廚房門遭棄置　公屋門內藏晶片可查「真兇」　公屋資格恐遭取消？

日前有網民於Facebook分享一則帖文指，粉嶺公屋皇后山邨皇澄樓的電梯大堂門外，發現一道廚房門，懷疑遭人拆除後棄置，發文者更表示：「保安經理明天會跟進，用儀器一掃晶片就知道是哪個單位！」帖文隨即惹來網民熱議，有人說涉事住戶會因違反租約被扣分，甚至被取消公屋資格。到底公屋住戶拆除廚房門的後果是怎樣？《有線生活》正就此事向房屋署查詢。

一道白色的廚房防火門被棄置在皇澄樓的電梯大堂旁。（FB群組＠「皇后山之友」）

廚房防火門被棄大堂門口

有網民於10月24日在FB群組「皇后山之友」分享一則帖文，從附上的照片所見，一道疑被拆除的白色廚房防火門，被棄於大堂門口外：「邊個咁夠薑？拆廚房門呢！保安話經理明天會跟進，用儀器一掃個晶片就知乜單位！」

事件引起網民討論。（FB群組＠「皇后山之友」）

網民：拆門違租約應被收回單位

有網民認為，隨便棄置廚房門行為，等同拋棄垃圾，該住戶需被扣減5分，甚至違反公屋合約，應被取消資格和收回單位。但亦有網民表示防火門可以拆，只要遷出時把單位還原就不會被罰；有人就指不管違約與否，都不應將一道門隨便棄置，非常沒有公德心。

有人認為拆除廚房門違反公屋合約，應被取消資格和收回單位（Unplash圖片）

房屋署指引：廚房門不准許改動或拆除

究竟公屋廚房門可否拆除？根據2017年申訴專員公署審研房屋署對公屋租戶在單位內違規改動的主動調查報告顯示，房屋署編配給租戶的公屋單位，一般會提供各式固定裝置及設備。而固定裝置會分類為甲、乙、丙，供租戶分辨公屋單位的固定裝置能否改換或清拆。根據房屋署指引，大門及廚房門、廚房門防火門等均屬甲類裝置，不准許改動或拆除。

大門及廚房門、廚房門防火門等均屬於甲類裝置，不准許改動或拆除。（申訴專員公署文件）

新型公屋廚房門已裝上晶片

早在2012年起，新型公屋的主要構件包括大門、廚房門等，其實都已裝上晶片，若發現設施被拆除棄置，房屋署人員可用儀器追查所屬單位的資料。

有網民認為，隨便棄置廚房門行為，等同拋棄垃圾。（Unplash圖片）

新公屋大門安裝晶片 防止被拆走或更換

公屋聯會總幹事招國偉去年於FB專頁證實，新公屋單位內的大門、大門鐵閘，以及廚房木門等都裝有晶片，以防租戶拆走或自行更換設施。這些設施若被發現拆除棄置，房屋署人員可以用儀器讀取到所屬的單位資料，要求租戶作出糾正。

至於有關住戶會否被扣分，甚至取消公屋資格？《有線生活》正向房屋署查詢。

公屋大門植入了晶片的大約位置（手掌位）。（FB專頁＠公屋聯會）

公屋廚房木門植入了晶片的大約位置（手掌位）。（FB專頁＠公屋聯會）

大門鐵閘於頂部裝上了晶片。（FB專頁＠公屋聯會）

（全文完）