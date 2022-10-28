BBQ燒烤場11.3重開　30大政府免費燒烤場一覽　全港邊個場最多爐？｜附地址＋開放時間

BBQ燒烤場重開｜政府日前宣佈將在11月3日重新開放轄下燒烤場，讓大家終於可以重拾BBQ樂趣！下文將為你整理全港30個免費BBQ場，大家今個秋天記得買齊食物，約同三五知己、親戚家人一起燒烤。

11月3日有得燒烤了。（康文署網站）

港 島區燒烤場

【1】大浪灣泳灘

地址：香港石澳大浪灣道

設施：燒烤爐20個

時間：每日24小時開放

【2】大浪灣郊遊區

地址：香港石澳大浪灣道

設施：燒烤爐6個

時間：每日24小時開放

【3】舂坎角泳灘

地址：香港舂坎角道

設施：燒烤爐25個

時間：每日24小時開放

【4】舂坎角公園

地址：香港舂坎角道

設施：燒烤爐3個

時間：每日24小時開放

港島區燒烤場一覽（西貢海灣會燒烤會所Beach BBQ King＠FB）

九龍區燒烤場

【5】獅子山公園

地址：九龍黃大仙竹園道

設施：燒烤爐26個

時間：每日24小時開放

新界區燒烤場

【6】清水灣第一灣泳灘

地址：清水灣道大環頭

設施：15個燒烤爐，桌椅，洗手間

時間：每日24小時開放

【7】廈門灣泳灘

地址：橋咀洲廈門灣泳灘

設施：22個燒烤爐，桌椅，洗手間

時間：每日24小時開放

【8】橋咀泳灘

地址：橋咀洲橋咀泳灘

設施：13個燒烤爐，桌椅，洗手間

時間：每日24小時開放

【9】三星灣泳灘

地址：三星灣泳灘(白沙灣區)

設施：20個燒烤爐，桌椅，洗手間

時間：每日24小時開放

【10】桂地街花園

地址：沙田火炭桂地街

設施：2個燒烤爐

時間：每日24小時開放

【11】樂信徑燒烤場

地址：沙田火炭樂信徑

設施：6個燒烤爐

時間：每日24小時開放

備註：全面禁煙

【12】大美督燒烤場

地址：大埔大美督路

設施：40組燒烤爐連椅桌

時間：每日24小時開放

備註：全面禁煙

【13】釣魚灣泳灘

地址：青山公路深井段13咪

設施：7個燒烤爐

時間：每日24小時開放

【14】近水灣泳灘

地址：青山公路汀九段10咪半

設施：2個燒烤爐

時間：每日24小時開放

【15】雙仙灣泳灘

地址：青山公路深井段12咪

設施：2個燒烤爐

時間：每日24小時開放

【16】海美灣泳灘

地址：青山公路汀九段11 3/4咪

設施：3個燒烤爐

時間：每日24小時開放

【17】蝴蝶灣公園

地址：位於屯門四十五區龍門路，蝴蝶灣旁鄰近美樂花園

設施：80個燒烤爐

時間：每日24小時開放

【18】舊咖啡灣泳灘

地址：青山公路 18 3/4 咪

設施：23個燒烤爐

時間：每日24小時開放

【19】青山灣泳灘

地址：青山公路 19 咪

設施：27個燒烤爐

時間：每日24小時開放

【20】加多利灣泳灘

地址：青山公路 18 3/4 咪

設施：6個燒烤爐

時間：每日24小時開放

【21】橫台山遊樂場

地址：元朗八鄉粉錦公路橫台山

設施：4個燒烤爐

時間：每日24小時開放

九龍區燒烤場一覽 （大美督嘉年華燒烤@FB）

離島區燒烤場

【22】張保仔洞郊遊區

地址：長洲張保仔路

設施：6組燒烤爐連椅

時間：每日24小時開放

【23】洪聖爺灣泳灘

地址：南丫島榕樹灣洪聖爺灣泳灘

設施：9組燒烤爐連椅

時間：每日24小時開放

【24】蘆鬚城泳灘

地址：南丫島索罟灣蘆鬚城泳灘

設施：6組燒烤爐連椅

時間：每日24小時開放

【25】蘆荻灣燒烤場

地址：南丫島索罟灣蘆鬚城泳灘

設施：2組燒烤爐連椅

時間：每日24小時開放

【26】寶珠潭燒烤場

地址：大嶼山大澳

設施：2組燒烤爐連椅

時間：每日24小時開放

公園燈開啟時間：

晚上7時至翌日上午5時30分（五月至十月）

晚上6時至翌日上午6時30分（十一月至四月）

【27】貝澳泳灘

地址：大嶼山貝澳泳灘

設施：6組燒烤爐連椅

時間：每日24小時開放

【28】銀礦灣泳灘

地址：大嶼山銀礦灣泳灘

設施：24組燒烤爐連椅

時間：每日24小時開放

【29】塘福燒烤場

地址：大嶼山塘福

設施：3組燒烤爐連椅

時間：每日24小時開放

【30】坪洲東灣燒烤場

地址：坪洲東灣

設施：6組燒烤爐連椅

時間：每日24小時開放

【31】上長沙泳灘

地址：大嶼山上長沙泳灘

設施：7組燒烤爐連椅

時間：每日24小時開放

（全文完）