北海道Outlet攻略｜札幌北廣島＋千歲　12大必買品牌　LE CREUSET、Nike波鞋｜附交通方式

北海道Outlet攻略︱北海道2大OUTLET MALL，「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」及「千歲Outlet Mall Rera」集合了各大潮流服飾品牌和日本美食，讓你趁住日圓低價大手掃貨，而且往返札幌和新千歲機場都很方便！《有線生活》整理兩大Outlet當中港人必買的品牌，以及退稅方法，即看下文了解。

三井 OUTLET PARK 札幌北廣島購物攻略

三井 OUTLET PARK 札幌北廣島美食攻略

三井 OUTLET PARK 札幌北廣島交通方式

千歲Outlet Mall Rera購物攻略

千歲Outlet Mall Rera美食攻略

千歲Outlet Mall Rera交通方式

更多北海道酒店推薦：

北海道札幌7間新酒店，地點超方便，設私人私人桑拿＋日式浴場🤩

北海道札幌10間近車站酒店 日式旅館＋3分鐘到JR＋日式溫泉風呂🤩

日本北海道滑雪｜9間高CP渡假村酒店 新開張＋JR直達＋露天溫泉🤩

【1】 北海道最大Outlet「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」

北海道最大型的Outlet（三井 OUTLET PARK 札幌北廣島）

「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」是北海道最大型的Outlet。佔地約30,000平方公尺，分為2層，1樓為「CLOVER MALL」，2樓則由「CLOVER MALL」和「MAPLE MALL」組成，共集結了超過160間店舖，由世界知名品牌到日本潮流服飾、精品雜貨、高級名牌應有盡有。由札幌車站前或新千歲機場都有巴士可直達，周邊還有超市和百元商店等，非常方便。

「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」4大購物區亮點！

1樓為「CLOVER MALL」，2樓則由「CLOVER MALL」和「MAPLE MALL」組成（Tripadvisor）

1. 潮牌服裝集結2樓MAPLE MALL

球鞋潮牌「Nike」、全球運動員都常穿的「PUMA」、想要登山滑雪裝備就到戶外運動品牌「Columbia」都有。此樓層還有日本潮流服飾品牌「URBAN RESEARCH」、「earth music&ecology」，鍾情日系風格的旅客不要錯過！

2. 戶外運動品牌雲集2樓CLOVER MALL

全球知名的「adidas」及「reebok」、戶外用品專門店「Timberland」，還有潮流品運動鞋品牌「new balance」、主打健康舒適涼鞋的「BIRKENSTOCK」都可以在這層找到。

戶外運動品牌雲集（Tripadvisor）

3. 國際名牌服飾聚集1樓CLOVER MALL

想用超抵價入手歐美名牌一定要去！這裡有風靡全球的高級品牌「COACH」、義大利奢侈名牌「ARMANI」、美國休閒服飾名牌「TOMMY HILFIGER」等，還有「MARC JACOBS」、「 agnès b.」等人氣時尚品牌，小心會買到手軟！

4. 精品美食，手信必選

在「CLOVER MALL」1樓有超人氣法國廚具琺瑯鑄鐵鍋品牌「LE CREUSET」，冬季優惠有30%OFF！另外也有專賣當地特產、新鮮蔬果的「北海道Loco Farm Village」，在2樓的「CLOVER MALL」還有旅客必逛的藥妝店「松本清 Outlet」，回國前就把想買的商品一次掃光吧！

專賣當地特產、新鮮蔬果的「北海道Loco Farm Village」（Tripadvisor）

「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」3大必試美食！

在2樓的CLOVER MALL設有大型美食廣場，約有650個座位，裡面有北海道美食的豬肉丼「ぶたはげ」（Butahage），札幌網路評價人氣第1的拉麵店「菜菜兵衞」（菜々兵衛）等名店，也有西餐、漢堡或是可麗餅之類的輕食，種類豐富。廣場以外還有湯咖哩、甜點店，無論走到哪裡都找到美食。接下來就推薦當中3家餐廳，煩惱該吃什麼的旅客不妨參考看看！

在2樓的CLOVER MALL設有大型美食廣場，約有650個座位（Tripadvisor）

1. 大滿足飽肚之選「炸豬排 勝山」

「炸豬排 勝山」（とんかつ 勝山）位於美食廣場裡，店家嚴選最好的熟成豬肉，加上特製的生麵包粉、炸油，製作出外酥內軟的炸豬排，再配上北海道產夢美人米飯的套餐是該店人氣招牌。另外還有豬排蓋飯、炸可樂餅、季節限定炸大蝦蓋飯等餐點，份量豐富，相信很快就能補充體力！

豬排蓋飯份量很大（食べログ）

2. 北海道特色漢堡「Hungry Bear」

同樣位在美食廣場裡的「Hungry Bear」（ハングリーベア），店家堅持使用100％北海道產牛肉及新鮮蔬菜，搭配原創的蛋黃醬、芥末等醬汁，加上混合多種醇滑濃郁的起司，打造出獨特口味的漢堡，推薦遊客來這裡品嚐一下北海道當地風味！

Hungry Bear的100％北海道產牛肉漢堡（食べログ）

3. 營養滿分湯咖哩「Rojiura Curry SAMURAI」

位於「CLOVER MALL」1樓的「Rojiura Curry SAMURAI」（路地裏カリィ侍），是札幌有名的連鎖湯咖哩店家，最具人氣的「雞腿肉搭配一天份的20種鮮蔬」（チキンと1日分の野菜20品目），使用馬鈴薯、南瓜等豐富北海道產的蔬菜，美味健康，還可以選擇湯底辣度和飯的份量，即使不太吃辣的人也能嚐到咖哩中的極品。

「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」交通方式

小編整理了2個官方最推薦的交通方式，從札幌站前 / 新千歲機場出發，都有直達巴士服務。

1. 從札幌站前乘坐直達巴士

札幌站前→中央巴士→三井 OUTLET PARK 札幌北廣島。

單程320日圓，車程約50分鐘。平日一日3班，周末和假期一日6-7班。

由札幌站前出發的直達巴士時間表（中央巴士）

由三井 OUTLET PARK 札幌北廣島回到札幌站前的直達巴士時間表（中央巴士）

在札幌站前1號乘車處上車（中央巴士）

2. 從新千歲機場乘坐直達巴士

新千歲機場→中央或北部交通巴士→三井 OUTLET PARK 札幌北廣島。

單程1,100日圓，車程約30分鐘。班次由早上9時至晚上8時都維持每小時3班，11時為尾班車。國際航廈外就有巴士站。

由新千歲機場出發去三井 OUTLET PARK 札幌北廣島的班次比較密集，官方都建議這個交通方式（三井 OUTLET PARK 札幌北廣島）

三井 OUTLET PARK 札幌北廣島（三井アウトレットパーク札幌北広島）

地址：北海道北広島市大曲幸町3-7-6

交通方式：JR「札幌站」搭乘中央巴士直達

營業時間：

店舖 10:00～20:00

餐廳 11:00～21:00

美食廣場 10:30～21:00

（營業時間或有所變更，建議出發前往官網查看最新的營業資訊。）

【2】 上機前Last Minute掃貨「千歲Outlet Mall Rera」

位於JR「南千歲站」3分鐘步程外的「千歲Outlet Mall Rera」（Tripadvisor）

位於JR「南千歲站」3分鐘步程外的「千歲Outlet Mall Rera」，本來是專攻海外遊客的Outlet，聚集了全球知名品牌和美食商鋪，疫情前人流絡繹不絕，每個飛新千歲機場的旅客都必定會來！可是，近年遭到封關打擊，「千歲Outlet Mall Rera」冷清得門可羅雀，不少商戶都抵受不了困境而結業。根據最新的官方商戶地圖，現時超過4成的鋪位是空的，情景看起來頗為慘淡。

不過，留下來的商戶都會更加努力促銷吸引人流，例如服裝潮牌Champion現時就做折上折20%OFF優惠，而另一個美國服裝品牌B.C Stock更出了80%OFF超低價優惠，非常抵買！今年10月起日本開放自由行，希望「千歲Outlet Mall Rera」可以回到過去人潮鼎盛的時候。

「千歲Outlet Mall Rera」以國外街景為設計概念，讓人有種置身異國的感覺。（Tripadvisor）

「千歲Outlet Mall Rera」3 大類商戶超抵價 歐美日本品牌皆有

超低價Outlet齊聚於此（Tripadvisor）

1. 歐美日服飾名牌 GAP Outlet、MICHAEL KORS統統有

除了有美國長銷服飾品牌「GAP Outlet」、紐約手袋名牌「COACH」、兼具融合時尚與實用品牌「MICHAEL KORS」等世界名牌，還有源自日本的注目品牌「BEAMS OUTLET」，人氣服裝、背包、提袋、配件等時尚好物都可以用優惠價格買得到！

2. 運動戶外服裝 一條街行哂

喜歡戶外活動的旅客，推薦必訪的是美國紐約休閒運動品牌「Champion」、持續為全球運動員提供最新設計的「PUMA Outlet」、戶外登山服裝品牌「Columbia」等。另外也有聚集各大運動品牌的日本流行鞋靴專賣店「ABC-MART SPORTS OUTLET」、以時尚新款運動鞋見稱的「New Balance」都能在這裡搜購。別忘了也可以找找看日本才有的限定款式唷！

3. 買手信好地方

這裡也集合了日本各地的美食選物店「久世福商店」，販售以清酒、味噌、醬油等日本當地特產。而北海道物產店「北海道新發現Factory」主要販賣北海道特色酒類、蔬果、餅乾等，無論是自用或買來送人也非常適合。一家同樂的話也別錯過逛逛「博品館TOY PARK」，裡面玩具種類豐富，大人小孩都會逛得不亦樂乎。

「博品館TOY PARK」（Tripadvisor）

「千歲Outlet Mall Rera」2 款必食北海道特色美食

美食廣場「HOKKAIDO SORA KITCHEN」集結合了各式樣美味料理，包括和食、肉料理、洋食、咖哩、蕎麥和甜品，價錢實惠而且應有盡有。美食廣場外還有設有多間知名拉麵店，例如在各地拉麵博覽會都是熱銷的第1名「in EZO」、以清爽湯頭聞名的鹿兒島人氣拉麵「櫻島拉麵」等，都適合愛吃日本拉麵的朋友！

美食廣場「HOKKAIDO SORA KITCHEN」可以享受北海道知名料理，還有拉麵、甜品等各種美食（Tripadvisor）

1. 釧路名物 炸豬排義大利麵

美食廣場「HOKKAIDO SORA KITCHEN」有釧路名物「炸豬排義大利麵」（スパカツ），在烤得火熱的鐵板上，盛裝著濃厚肉醬的義大利麵，上頭再放上厚實的炸豬排。還有蕎麥知名產地「幌加內」產的蕎麥麵、札幌湯咖哩等都能嚐得到，推薦給想吃遍各類北海道美食作比較的饕客。

釧路名物「炸豬排義大利麵」（SUPER FANTASTIC Kushiro Lake Akan）

2. 地道味噌拉麵「札幌拉麵翔」

「札幌拉麵翔」（札幌ラーメン翔）的招牌味噌拉麵，是將三種味噌混合後，釀製一個月製成的極品味噌拉麵。此外還有提供醬油拉麵、鹽味拉麵、滷肉「豚角煮」、餃子等餐點。難得來到拉麵激戰區，當然要試試最地道的拉麵，享受正宗日本拉麵店的美味！

將三種味噌混合後，釀製一個月製成的極品味噌拉麵（札幌ラーメン翔）

「千歲Outlet Mall Rera」交通方式

自2020年6月起，來往Outlet Mall Rera與新千歲機場的免費直通巴士因為疫情停運，直至另行通知。因此小編建議大家坐電車到南千歲站再走3分鐘路去。

1. 電車

札幌站→JR快速Airport→南千歲站→下車步行約3分鐘（車程約34分鐘）

新千歲機場站→JR快速Airport→南千歲站→下車步行約3分鐘（車程約3分鐘）

很多電車路線都去到南千歲站（千歲Outlet Mall Rera）

千歲Outlet Mall Rera（千歳アウトレットモール・レラ）

地址：北海道千歳市柏台南1-2-1

交通方式：JR「南千歲站」步行約3分鐘

營業時間：全年無休 10:00～19:00（部分餐廳 11:00開始營業）

營業時間或有所變更，建議出發前至官網查看最新的營業資訊。

兩大北海道Outlet退稅教學

認清這個標誌，如果店家有掛著，即是可以在該店辦退稅

以往大家到Outlet購物後退稅，店方會將單據貼在護照上，但現在這個手續已經節省掉，改為由店家將購買記錄信息發送至國稅廳電腦系統，省去紙本的麻煩。

所以，大家日後只要認清這個”Japan. Tax-free Shop”紅色櫻花標誌，如果店家有掛著，即是可以在該店辦退稅。消費總額滿5000日圓（未稅），便可符合退稅資格。

官方列明了可退稅的商品（JNTO）

OUTLET退稅流程如下：

結賬時 / 消費後拿著單據到店舖指定櫃檯，出示護照，確認是非居民 以往店方會將單據貼在護貼上，但現已改為由店家將購買記錄信息發送至國稅廳電腦系統，省去紙本的麻煩 a. 如果退稅在結賬時進行，顧客可直接支付已減去消費稅的金額

b. 如果已經以含稅價格購買了物品，店家會退回與消費稅相等的金額 出境時向海關人員出示護照，購買的免稅商品必須由購買者本人攜帶出境，若出境時未攜帶免稅購買的商品，有可能要補稅

免稅商品類型：

一般物品：家電、衣物、鞋、手提包、鐘錶、珠寶首飾、工藝品等

消耗品：食品、飲料、水果、化妝品、藥品、健康食品、酒類等

（全文完）