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北海道Outlet攻略｜札幌北廣島＋千歲　12大必買品牌　LE CREUSET、Nike波鞋｜附交通方式

北海道Outlet攻略｜札幌北廣島＋千歲　12大必買品牌　LE CREUSET、Nike波鞋｜附交通方式

北海道Outlet攻略︱北海道2大OUTLET MALL，「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」及「千歲Outlet Mall Rera」集合了各大潮流服飾品牌和日本美食，讓你趁住日圓低價大手掃貨，而且往返札幌和新千歲機場都很方便！《有線生活》整理兩大Outlet當中港人必買的品牌，以及退稅方法，即看下文了解。

三井 OUTLET PARK 札幌北廣島購物攻略

三井 OUTLET PARK 札幌北廣島美食攻略

三井 OUTLET PARK 札幌北廣島交通方式

千歲Outlet Mall Rera購物攻略

千歲Outlet Mall Rera美食攻略

千歲Outlet Mall Rera交通方式

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【1】 北海道最大Outlet「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」

北海道最大型的Outlet（三井 OUTLET PARK 札幌北廣島）
北海道最大型的Outlet（三井 OUTLET PARK 札幌北廣島）

「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」是北海道最大型的Outlet。佔地約30,000平方公尺，分為2層，1樓為「CLOVER MALL」，2樓則由「CLOVER MALL」和「MAPLE MALL」組成，共集結了超過160間店舖，由世界知名品牌到日本潮流服飾、精品雜貨、高級名牌應有盡有。由札幌車站前或新千歲機場都有巴士可直達，周邊還有超市和百元商店等，非常方便。

「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」4大購物區亮點！

「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」1樓為「CLOVER MALL」，2樓則由「CLOVER MALL」和「MAPLE MALL」組成
1樓為「CLOVER MALL」，2樓則由「CLOVER MALL」和「MAPLE MALL」組成（Tripadvisor）

1. 潮牌服裝集結2樓MAPLE MALL

球鞋潮牌「Nike」、全球運動員都常穿的「PUMA」、想要登山滑雪裝備就到戶外運動品牌「Columbia」都有。此樓層還有日本潮流服飾品牌「URBAN RESEARCH」、「earth music&ecology」，鍾情日系風格的旅客不要錯過！

2. 戶外運動品牌雲集2樓CLOVER MALL

全球知名的「adidas」及「reebok」、戶外用品專門店「Timberland」，還有潮流品運動鞋品牌「new balance」、主打健康舒適涼鞋的「BIRKENSTOCK」都可以在這層找到。

「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」戶外運動品牌雲集
戶外運動品牌雲集（Tripadvisor）

3. 國際名牌服飾聚集1樓CLOVER MALL

想用超抵價入手歐美名牌一定要去！這裡有風靡全球的高級品牌「COACH」、義大利奢侈名牌「ARMANI」、美國休閒服飾名牌「TOMMY HILFIGER」等，還有「MARC JACOBS」、「 agnès b.」等人氣時尚品牌，小心會買到手軟！

4. 精品美食，手信必選

在「CLOVER MALL」1樓有超人氣法國廚具琺瑯鑄鐵鍋品牌「LE CREUSET」，冬季優惠有30%OFF！另外也有專賣當地特產、新鮮蔬果的「北海道Loco Farm Village」，在2樓的「CLOVER MALL」還有旅客必逛的藥妝店「松本清 Outlet」，回國前就把想買的商品一次掃光吧！

「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」專賣當地特產、新鮮蔬果的「北海道Loco Farm Village」
專賣當地特產、新鮮蔬果的「北海道Loco Farm Village」（Tripadvisor）
Klook.com

「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」3大必試美食！

在2樓的CLOVER MALL設有大型美食廣場，約有650個座位，裡面有北海道美食的豬肉丼「ぶたはげ」（Butahage），札幌網路評價人氣第1的拉麵店「菜菜兵衞」（菜々兵衛）等名店，也有西餐、漢堡或是可麗餅之類的輕食，種類豐富。廣場以外還有湯咖哩、甜點店，無論走到哪裡都找到美食。接下來就推薦當中3家餐廳，煩惱該吃什麼的旅客不妨參考看看！

「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」在2樓的CLOVER MALL設有大型美食廣場，約有650個座位
在2樓的CLOVER MALL設有大型美食廣場，約有650個座位（Tripadvisor）

1. 大滿足飽肚之選「炸豬排 勝山」

「炸豬排 勝山」（とんかつ 勝山）位於美食廣場裡，店家嚴選最好的熟成豬肉，加上特製的生麵包粉、炸油，製作出外酥內軟的炸豬排，再配上北海道產夢美人米飯的套餐是該店人氣招牌。另外還有豬排蓋飯、炸可樂餅、季節限定炸大蝦蓋飯等餐點，份量豐富，相信很快就能補充體力！

「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」炸豬排 勝山 豬排蓋飯份量很大
豬排蓋飯份量很大（食べログ）

2. 北海道特色漢堡「Hungry Bear」

同樣位在美食廣場裡的「Hungry Bear」（ハングリーベア），店家堅持使用100％北海道產牛肉及新鮮蔬菜，搭配原創的蛋黃醬、芥末等醬汁，加上混合多種醇滑濃郁的起司，打造出獨特口味的漢堡，推薦遊客來這裡品嚐一下北海道當地風味！

「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」北海道特色漢堡 Hungry Bear的100％北海道產牛肉漢
Hungry Bear的100％北海道產牛肉漢堡（食べログ）

3. 營養滿分湯咖哩「Rojiura Curry SAMURAI」

位於「CLOVER MALL」1樓的「Rojiura Curry SAMURAI」（路地裏カリィ侍），是札幌有名的連鎖湯咖哩店家，最具人氣的「雞腿肉搭配一天份的20種鮮蔬」（チキンと1日分の野菜20品目），使用馬鈴薯、南瓜等豐富北海道產的蔬菜，美味健康，還可以選擇湯底辣度和飯的份量，即使不太吃辣的人也能嚐到咖哩中的極品。

「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」營養滿分湯咖哩「Rojiura Curry SAMURAI」「雞腿肉搭配一天份的20種鮮蔬」最具人氣
「雞腿肉搭配一天份的20種鮮蔬」最具人氣（[email protected]

「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」交通方式

小編整理了2個官方最推薦的交通方式，從札幌站前 / 新千歲機場出發，都有直達巴士服務。

1. 從札幌站前乘坐直達巴士

札幌站前→中央巴士→三井 OUTLET PARK 札幌北廣島。
單程320日圓，車程約50分鐘。平日一日3班，周末和假期一日6-7班。

「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」由札幌站前出發的直達巴士時間表
由札幌站前出發的直達巴士時間表（中央巴士）
「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」由三井 OUTLET PARK 札幌北廣島回到札幌站前的直達巴士時間表
由三井 OUTLET PARK 札幌北廣島回到札幌站前的直達巴士時間表（中央巴士）
「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」在札幌站前1號乘車處上車
在札幌站前1號乘車處上車（中央巴士）

2. 從新千歲機場乘坐直達巴士

新千歲機場→中央或北部交通巴士→三井 OUTLET PARK 札幌北廣島。
單程1,100日圓，車程約30分鐘。班次由早上9時至晚上8時都維持每小時3班，11時為尾班車。國際航廈外就有巴士站。

「三井 OUTLET PARK 札幌北廣島」由新千歲機場出發去三井 OUTLET PARK 札幌北廣島的班次比較密集，官方都建議這個交通方式
由新千歲機場出發去三井 OUTLET PARK 札幌北廣島的班次比較密集，官方都建議這個交通方式（三井 OUTLET PARK 札幌北廣島）

三井 OUTLET PARK 札幌北廣島（三井アウトレットパーク札幌北広島）
地址：北海道北広島市大曲幸町3-7-6
交通方式：JR「札幌站」搭乘中央巴士直達
營業時間：

  • 店舖 10:00～20:00
  • 餐廳 11:00～21:00
  • 美食廣場 10:30～21:00
    （營業時間或有所變更，建議出發前往官網查看最新的營業資訊。）
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【2】 上機前Last Minute掃貨「千歲Outlet Mall Rera」

位於JR「南千歲站」3分鐘步程外的「千歲Outlet Mall Rera」
位於JR「南千歲站」3分鐘步程外的「千歲Outlet Mall Rera」（Tripadvisor）

位於JR「南千歲站」3分鐘步程外的「千歲Outlet Mall Rera」，本來是專攻海外遊客的Outlet，聚集了全球知名品牌和美食商鋪，疫情前人流絡繹不絕，每個飛新千歲機場的旅客都必定會來！可是，近年遭到封關打擊，「千歲Outlet Mall Rera」冷清得門可羅雀，不少商戶都抵受不了困境而結業。根據最新的官方商戶地圖，現時超過4成的鋪位是空的，情景看起來頗為慘淡。

不過，留下來的商戶都會更加努力促銷吸引人流，例如服裝潮牌Champion現時就做折上折20%OFF優惠，而另一個美國服裝品牌B.C Stock更出了80%OFF超低價優惠，非常抵買！今年10月起日本開放自由行，希望「千歲Outlet Mall Rera」可以回到過去人潮鼎盛的時候。

「千歲Outlet Mall Rera」以國外街景為設計概念，讓人有種置身異國的感覺。
「千歲Outlet Mall Rera」以國外街景為設計概念，讓人有種置身異國的感覺。（Tripadvisor）

「千歲Outlet Mall Rera」3 大類商戶超抵價　歐美日本品牌皆有

超低價Outlet齊聚於「千歲Outlet Mall Rera」
超低價Outlet齊聚於此（Tripadvisor）

1. 歐美日服飾名牌　GAP Outlet、MICHAEL KORS統統有

除了有美國長銷服飾品牌「GAP Outlet」、紐約手袋名牌「COACH」、兼具融合時尚與實用品牌「MICHAEL KORS」等世界名牌，還有源自日本的注目品牌「BEAMS OUTLET」，人氣服裝、背包、提袋、配件等時尚好物都可以用優惠價格買得到！

2. 運動戶外服裝　一條街行哂

喜歡戶外活動的旅客，推薦必訪的是美國紐約休閒運動品牌「Champion」、持續為全球運動員提供最新設計的「PUMA Outlet」、戶外登山服裝品牌「Columbia」等。另外也有聚集各大運動品牌的日本流行鞋靴專賣店「ABC-MART SPORTS OUTLET」、以時尚新款運動鞋見稱的「New Balance」都能在這裡搜購。別忘了也可以找找看日本才有的限定款式唷！

3. 買手信好地方

這裡也集合了日本各地的美食選物店「久世福商店」，販售以清酒、味噌、醬油等日本當地特產。而北海道物產店「北海道新發現Factory」主要販賣北海道特色酒類、蔬果、餅乾等，無論是自用或買來送人也非常適合。一家同樂的話也別錯過逛逛「博品館TOY PARK」，裡面玩具種類豐富，大人小孩都會逛得不亦樂乎。

「千歲Outlet Mall Rera」博品館TOY PARK
「博品館TOY PARK」（Tripadvisor）
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「千歲Outlet Mall Rera」2 款必食北海道特色美食

美食廣場「HOKKAIDO SORA KITCHEN」集結合了各式樣美味料理，包括和食、肉料理、洋食、咖哩、蕎麥和甜品，價錢實惠而且應有盡有。美食廣場外還有設有多間知名拉麵店，例如在各地拉麵博覽會都是熱銷的第1名「in EZO」、以清爽湯頭聞名的鹿兒島人氣拉麵「櫻島拉麵」等，都適合愛吃日本拉麵的朋友！

美食廣場「HOKKAIDO SORA KITCHEN」可以享受北海道知名料理，還有拉麵、甜品等各種美食
美食廣場「HOKKAIDO SORA KITCHEN」可以享受北海道知名料理，還有拉麵、甜品等各種美食（Tripadvisor）

1. 釧路名物　炸豬排義大利麵

美食廣場「HOKKAIDO SORA KITCHEN」有釧路名物「炸豬排義大利麵」（スパカツ），在烤得火熱的鐵板上，盛裝著濃厚肉醬的義大利麵，上頭再放上厚實的炸豬排。還有蕎麥知名產地「幌加內」產的蕎麥麵、札幌湯咖哩等都能嚐得到，推薦給想吃遍各類北海道美食作比較的饕客。

「HOKKAIDO SORA KITCHEN」釧路名物「炸豬排義大利麵」
釧路名物「炸豬排義大利麵」（SUPER FANTASTIC Kushiro Lake Akan）

2. 地道味噌拉麵「札幌拉麵翔」

「札幌拉麵翔」（札幌ラーメン翔）的招牌味噌拉麵，是將三種味噌混合後，釀製一個月製成的極品味噌拉麵。此外還有提供醬油拉麵、鹽味拉麵、滷肉「豚角煮」、餃子等餐點。難得來到拉麵激戰區，當然要試試最地道的拉麵，享受正宗日本拉麵店的美味！

地道味噌拉麵「札幌拉麵翔」
將三種味噌混合後，釀製一個月製成的極品味噌拉麵（札幌ラーメン翔）

「千歲Outlet Mall Rera」交通方式

自2020年6月起，來往Outlet Mall Rera與新千歲機場的免費直通巴士因為疫情停運，直至另行通知。因此小編建議大家坐電車到南千歲站再走3分鐘路去。

1. 電車

  • 札幌站→JR快速Airport→南千歲站→下車步行約3分鐘（車程約34分鐘）
  • 新千歲機場站→JR快速Airport→南千歲站→下車步行約3分鐘（車程約3分鐘）
北海道2大Outlet疫後現狀？12項必買必食重點！附交通攻略
很多電車路線都去到南千歲站（千歲Outlet Mall Rera）

千歲Outlet Mall Rera（千歳アウトレットモール・レラ）

地址：北海道千歳市柏台南1-2-1
交通方式：JR「南千歲站」步行約3分鐘
營業時間：全年無休 10:00～19:00（部分餐廳 11:00開始營業）
營業時間或有所變更，建議出發前至官網查看最新的營業資訊。

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兩大北海道Outlet退稅教學

北海道Outlet退稅教學 Japan Tax-free Shop 認清這個標誌，如果店家有掛著，即是可以在該店辦退稅
認清這個標誌，如果店家有掛著，即是可以在該店辦退稅

以往大家到Outlet購物後退稅，店方會將單據貼在護照上，但現在這個手續已經節省掉，改為由店家將購買記錄信息發送至國稅廳電腦系統，省去紙本的麻煩。

所以，大家日後只要認清這個”Japan. Tax-free Shop”紅色櫻花標誌，如果店家有掛著，即是可以在該店辦退稅。消費總額滿5000日圓（未稅），便可符合退稅資格。

官方列明了可退稅的商品
官方列明了可退稅的商品（JNTO）

OUTLET退稅流程如下：

  1. 結賬時 / 消費後拿著單據到店舖指定櫃檯，出示護照，確認是非居民
  2. 以往店方會將單據貼在護貼上，但現已改為由店家將購買記錄信息發送至國稅廳電腦系統，省去紙本的麻煩
  3. a. 如果退稅在結賬時進行，顧客可直接支付已減去消費稅的金額
    b. 如果已經以含稅價格購買了物品，店家會退回與消費稅相等的金額
  4. 出境時向海關人員出示護照，購買的免稅商品必須由購買者本人攜帶出境，若出境時未攜帶免稅購買的商品，有可能要補稅

免稅商品類型：

一般物品：家電、衣物、鞋、手提包、鐘錶、珠寶首飾、工藝品等
消耗品：食品、飲料、水果、化妝品、藥品、健康食品、酒類等

（全文完）

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三井 OUTLET PARK 札幌北廣島、千歲Outlet Mall Rera…詳情

如何前往三井 OUTLET PARK 札幌北廣島？

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