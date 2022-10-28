一線搜查｜運輸署App《香港出行易》5大功能　一鍵查路面情況、小巴／巴士／港鐵到站時間

運輸署推出的手機交通應用程式《香港出行易》去年3月啟用，市民可透過該App查閱港鐵、小巴、巴士等交通工具實時到站資訊，以及各區路面情況，亦會提供即時交通消息，好讓打工仔上班避開擠塞道路。《香港出行易》有5大好用功能，即看下文為你詳細介紹。

《香港出行易》現已全面覆蓋全港所有551條專線小巴路線！（運輸署官網圖片）

最新！全面覆蓋全港專線小巴路線

運輸署自去年3月起，分階段於《香港出行易》內的專線小巴實時到站資訊系統。當局昨日（10月27日）公佈，系統現已全面覆蓋全港所有551條專線小巴路線！

《香港出行易》下載連結

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《香港出行易》提供包括港鐵、小巴、巴士、電車等行程資訊。（運輸署官網圖片）

【功能1】提供成人、長者收費

《香港出行易》提供不同功能方便乘客，系統更提供長者版本，用戶只需在首頁左上位置選擇「設定」，之後選擇「長者」，便會看到字體放大。當搜尋路線時，系統亦會根據使用版本提供成人或長者車程費用資訊，非常貼心。

系統提供長者版本。（《香港出行易》截圖）

【功能2】即時查閱交通消息

在「交通快訊」一欄內，用戶可查閱「特別消息」留意道路事故、服務調整等最新消息；而「交通安排」則會提供運輸署公告說明道路封閉、交通改道等事項，用戶可將這些消息轉發給朋友親人。

用戶更可以將這些通知內容轉發給其他人。（《香港出行易》截圖）

【功能3】交通工具實時到站時間

在「公共交通」一欄內，用戶可選擇「附近路線」或「全港路線」，搜尋你想坐的交通工具，系統覆蓋的交通工具包括港鐵、小巴、巴士、電車、渡輪等。當你選擇好路線，並按下該站右邊箭嘴位置，就可獲得指定車站隨後3個班次之預計到站時間。

《香港出行易》為用戶提供交通工具預計到站時間。（《香港出行易》截圖）

【功能4】實時路面情況

出門上班上學最怕遇上塞車，《香港出行易》為用戶提供實時路面情況影像。在「實時交通」一欄內，選擇「主要交通快拍」便可查看全港不同區域、不同道路的路面情況。而於「行車速度屏」位置，系統會以綠、黃、紅色去代表該道路的交通擠塞情況。

《香港出行易》為用戶提供實時路面情況影像。（《香港出行易》截圖）

綠色代表交通暢順、黃色代表行車緩慢、紅色代表擠塞。（《香港出行易》」截圖）

【功能5】點對點搜尋最佳路線

使用點對點搜尋路線功能有幾個方法，可參考以下教學，自行選擇最合適方法！

【方法 1】

先允許《香港出行易》取用你的位置並開啟定位功能，《香港出行易》便會偵測你所在位置並自動設置成起點，然後於主頁按「搜尋起點／停車場」，選擇當前位置，再輸入目的地。

《香港出行易》會偵測你所在位置並自動設置成起點。（《香港出行易》截圖）

【方法 2】

如未允許《香港出行易》取用位置，可於主頁按「搜尋起點／停車場」，手動輸入起點，再輸入目的地。

如未允許《香港出行易》取用位置，亦可手動輸入。（運輸署官網圖片）

【方法 3】

用戶亦可選擇於地圖上按住你的起點，然後選擇「設為起點」，再輸入目的地。又或者於地圖上按住你的目的地，選擇「路線搜尋」，再輸入起點。

可於地圖上按住你的起點，然後選擇「設為起點」。（運輸署官網圖片）

或者選擇「路線搜尋」。（運輸署官網圖片）

完成輸入後會顯示相關路線的搜尋結果和詳細資料，你可按需要對調或更改起點及目的地。而使用長者版本，車程費用位置將會顯示為長者特惠價錢！

完成輸入後會顯示相關路線的搜尋結果和詳細資料。（運輸署官網圖片）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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