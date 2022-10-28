毛巾兩星期不換比馬桶髒12倍　港女分享淘寶網購即棄面巾改善皮膚病｜附防止細菌滋生方法

毛巾是我們的日常必須品，日前有女網民於Facebook分享一則帖文指，皮膚科醫生建議她不要使用毛巾抹面，因此她於淘寶購入了一次性用的洗面巾，帖文隨即引起網民熱議，有人認同轉用後，皮膚狀態的確有好轉；但亦有網民認為從小到大都習慣用毛巾洗面，並無不妥。到底毛巾衛生有哪些注意事項？即看下文了解。

毛巾是我們的日常必須品。（Unplash圖片）

醫生建議不用毛巾洗面、抹面

近日有網民於Facebook群組「淘寶開心share」分享一則貼文，寫道：「前排去睇皮膚科，醫生建議我唔好用毛巾洗面、抹面，因為好多毛巾都有細菌。」她又指，後來在淘寶訂購了一次性的即棄洗面巾，並稱讚柔軟好用，且不會掉毛。

網民表示在淘寶訂購了一次性的即棄洗面巾，稱讚柔軟好用，且不會掉毛。（FB群組＠淘寶開心share）

網民大讚好用

帖文引來網民熱議，不少網民也指曾使用同款或類似產品，稱讚：「真心好用」，更有人表示自己會循環再用，洗面後儲起，再抹抽油煙機、地板、桌子等，既乾淨又省錢。但也有網民不認同：「這些分分鐘更多細菌！」

不少網民表示自己也有在使用同款或類似產品。（FB群組＠淘寶開心share）

有人表示自己會循環再用，既乾淨又省錢。（FB群組＠淘寶開心share）

毛巾使用2星期 細菌量是馬桶的12倍！

我們平日用的毛巾，如果無經常洗清，隨時成為細菌溫床。台灣《中華電視》節目曾進行實測，將分別使用過1次、連續1星期及2星期的毛巾，送到實驗室檢驗當中的總細菌量（aerobic plate count）。實驗室把毛巾裡的微生物培養24小時得出結果發現，使用過1次的毛巾，總細菌量只有2個；1星期才換一次的毛巾，總細菌量總共5,600個；而2星期都不換的毛巾，總細菌量竟暴增至12萬個！以乾淨的馬桶有1萬個細菌來計算，使用2星期的毛巾上的細菌量，就足足是馬桶細菌的12倍！

使用2星期的毛巾上的細菌量，足足是馬桶細菌的12倍！（istock圖片）

細菌中含霉菌 可致毛囊發炎

負責檢驗的暐凱FSI檢驗所博士何中平表示，12萬細菌中當中有些是霉菌。台灣皮膚科醫生盧靜怡亦提到，如果身上的暗瘡或破皮傷口被這些毛巾摩擦，有機會把細菌帶到皮膚更深入的地方，造成毛囊發炎。根據食安中心資料，霉菌屬於真菌類，在周圍的環境中無處不在，而由於本港氣候溫暖而潮濕，非常適宜霉菌的生長，因此非常常見。

12萬細菌中當中有些是霉菌。（Unplash圖片）

建議每3日洗清一次毛巾

其實只要注意衛生，亦可以繼續使用毛巾洗面的。美國毒理學專家招名威教授曾提出建議，日常可準備2條毛巾輪流使用，每三天清洗一次，並徹底曬乾殺菌。如在秋冬或雨季，無法讓陽光照曬到毛巾，亦可選擇用洗衣機的烘乾模式烘乾毛巾。

其實只要注意衛生，亦可以繼續使用毛巾洗面的。（Unplash圖片）

浴室通風防細菌滋生

除了要常清潔毛巾外，存放環境同樣重要。不少人會把毛巾存放在潮濕的浴室，大家可以使用抽濕機，亦建議把窗門打開通風。還有一個更簡單的方法，就是可以把電風扇放到浴室門口通風，這樣亦有助防止細菌滋生！

（全文完）