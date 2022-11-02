生蛇又稱蛇串瘡　中醫：有患者於患處畫蜈蚣驅蛇　生蛇成因、誤解一文看清　

「生蛇」會帶來刺痛，從前人們不了解生蛇成因及治療方法，因此有不少古怪傳說及誤解流傳後世。《有線健康》邀請註冊中醫師倪詠梅，從現代醫學解釋生蛇成因，以及中醫如何看待生蛇。

生蛇患者皮膚會長出紅疹和水疱，痕癢又刺痛，嚴重者患處面積非常大，對日常生活造成困擾。（網上圖片）

最近有報道指出，「長新冠」的其中一個後遺症，是「生蛇」機會大大增加。生蛇，舊時中醫稱為「蛇串瘡」。古老傳說，當蛇串瘡環腰一圈就會死亡，實際上這並不會發生，但是蛇串瘡奇異的生長位置及帶來的痛楚，卻每每被古人認為是靈異之事。

有人畫蜈蚣驅蛇

香港中文大學中醫碩士、註冊中醫師倪詠梅表示，「記得在國內醫院進修期間，曾收治了一位嚴重蛇串瘡的病人，他的蛇串瘡幾乎已經繞身一周，痛楚非常；而最令人吃驚的是，在蛇串瘡的周圍卻用黑色的墨水沿蛇串瘡畫了一條大蜈蚣！醫師問及他原因，他說在老家用土方治療不成，病勢愈演愈烈，於是有老人用土方草藥調成汁畫了條大蜈蚣，說可以以毒攻毒。當然此法並不管用，他見蛇串瘡已經成合圍之勢，急急趕往醫院求診。最後他也沒有性命危險，用藥治療後『蛇』也退了。」

「生蛇」，並不是真的長了條蛇在身上，也不是和吃蛇敏感、被蛇咬有關，而是一種常見的病毒感染，西醫所用的名稱是「帶狀疱疹」，中醫稱為「蛇串瘡」、「腰纏火丹」，又稱為「火帶瘡、蛇丹、蜘蛛瘡」等。生蛇帶來的辛苦就是痛楚，不單是生蛇的時候痛，最令人難耐的，就是即使痊愈後，痛楚仍會停留數月甚至數年。

註冊中醫師倪詠梅表示，生蛇帶來的痛楚由數個月至數年不等。（資料圖片）

水痘病毒引發生蛇

「從西醫的角度來看，生蛇可說是水痘病毒的『復仇』。」倪詠梅醫師解釋表示，「當我們年輕時感染了水痘，即使水痘退盡，可是引起水痘的病毒卻會終身停留在神經系統內，伺機而動。等到合適的時間，例如身體免疫力下降，它就會出動反撲，再次侵襲人體。不過這次它不會再令人出水痘，而是攻擊神經，造成沿神經循行的疹子及有如電撃、針刺、火燒的神經痛。由於神經是環繞我們的軀幹，因此皮疹的出現部位多數會呈環狀，就好像一條蛇一樣，『帶狀疱疹』或『蛇串瘡』其實都是描述它的形狀。」

大部分人都曾長過水痘，可是卻不是每個人成年後都會出現蛇串瘡。倪醫師表示這和體質有關。「中醫認為，身體的不良狀況例如肝經鬱熱、脾虛濕蘊等可刺激潛伏的帶狀皰疹病毒發作。而長者由於年老體虛，常因血虛肝旺，濕熱毒盛，氣血凝滯，以致疼痛劇烈，病程遷延。臨床上所見，生蛇的人士多數於三十多歲開始發作，而因為生蛇後神經痛而來求診者，則多是長者。」

生蛇的證型有很多種，治法各有不同，下期倪醫師會再講解！

（全文完）

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