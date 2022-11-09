生蛇｜中醫3種生蛇常見證型及治法　患者應飲食清淡、少食海鮮、戒煙戒酒

俗稱「生蛇」的「帶狀疱疹」，中醫稱為「蛇串瘡」，會令患者受到刺痛煎熬。《有線健康》邀請註冊中醫師倪詠梅，講解中醫診治生蛇的3種常見證型及治法。

生蛇患者皮膚會長出紅疹和水疱，痕癢又刺痛，嚴重者患處面積非常大，對日常生活造成困擾。（網上圖片）

若年輕時患過水痘，即使已痊愈，水痘病毒也可能潛伏體內，多年後引起「生蛇」。香港中文大學中醫碩士、註冊中醫師倪詠梅表示，生蛇常見有三種證型，治法各有不同：

【1】肝經鬱熱

蛇串瘡的患處會出現比較鮮紅的粒粒，而且灼熱刺痛；伴口苦咽乾，煩躁易怒，大便乾或小便黃。「中醫認為病人由於肝鬱氣滯，久而化火，肝經火毒，外溢肌膚而發。臨床上多數處方：龍膽草、紫草、板藍根等清肝瀉火。疼痛劇烈者，加川楝子、延胡索以疏肝理氣止痛。」

【2】脾虛濕蘊

這類病人的皮疹顏色較淡，疼痛不太嚴重。同時胃氣一般、不甚口渴，大便偏爛。但發作時人會比較汁疲乏。治療時多數處方健脾利濕的藥物如茯苓、薏仁、白朮、蒼朮等。

【3】氣滯血瘀

這類型是皮疹消退後局部疼痛不止，病人的痛楚表現會多樣化，即使不碰患處，也會會出現得像電擊、火燒、刺痛，或跳動的痛，有的人要觸碰患處才覺得痛；部分病人的發病位置會失去感覺，變得麻木。「這是由於濕熱毒邪雖退，但氣血凝滯未解，不通則痛，故皮疹消退疼痛不止。臨床上著重理氣活血，重鎮止痛。多數會處方活血止痛之品，如紅花、桃仁、延胡索、莪朮、珍珠母、生牡蠣、磁石等。年老體虛者，加黃芪、黨參以益氣抗邪。」倪醫師說。

註冊中醫師倪詠梅表示，生蛇帶來的痛楚由數個月至數年不等。（資料圖片）

患者宜清淡飲食

倪醫師補充表示，由於生蛇多數是濕熱為患，生蛇後痛楚良久未解多是虛實夾雜，較為複雜。如有生蛇者，應盡量清淡飲食，少食海鮮蝦蟹，並戒煙酒，盡快求醫，可免神經痛之苦。「現時西藥有帶狀疱疹的特效藥，臨床上很多人都是先往西醫求醫，用抗病毒藥減輕症狀，再尋求中醫止痛，亦是一個可行方法。當然，中醫中藥亦可處理生蛇的問題，並減輕日後神經痛的機會。病人可視乎個人需要，中西混合治療，或單純用中醫藥治療亦可。」

生蛇成因及治療方法，坊間有許多迷信和傳聞，延伸閱讀👉 生蛇又稱蛇串瘡 中醫：有患者於患處畫蜈蚣驅蛇 生蛇成因、誤解一文看清

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